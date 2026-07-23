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'असफलता ठीक है, लेकिन...', छात्रों के प्रदर्शन पर सचिन और अभिनव बिंद्रा का बड़ा बयान, मीराबाई चानू ने क्या कहा?

दिल्ली के जंतर-मंतर पर नीट (NEET) पेपर लीक के खिलाफ चल रहे छात्र आंदोलन को अब भारत के खेल दिग्गजों का समर्थन मिला है. सचिन तेंदुलकर, अभिनव बिंद्रा और मीराबाई चानू ने छात्रों की मांगों को जायज ठहराते हुए देश की शिक्षा प्रणाली में सुधार की पुरजोर वकालत की है.

Written ByRohit Raj
Published: Jul 23, 2026, 09:25 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 09:30 PM IST
'असफलता ठीक है, लेकिन...', छात्रों के प्रदर्शन पर सचिन और अभिनव बिंद्रा का बड़ा बयान, मीराबाई चानू ने क्या कहा?
Image Credit: अभिनव बिंद्रा, सचिन तेंदुलकर और मीराबाई चानू.

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Rohit Raj

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. कई एक्सक्लूसिव खबरें और एथलीट्स का इंटरव्यू कर चुके हैं. पत्रकारिता में 40 अंडर 40 अवॉर्ड विजेता हैं. खेलों में ज्यादा रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 और अन्य खेलों के बड़े-बड़े इवेंट को करने का अनुभव रखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज, एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर पकड़ है. क्रिकेट के अलावा हर खेलों को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश में लगे रहते हैं.

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