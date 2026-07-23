'असफलता ठीक है, लेकिन...', छात्रों के प्रदर्शन पर सचिन और अभिनव बिंद्रा का बड़ा बयान, मीराबाई चानू ने क्या कहा?

दिल्ली के जंतर-मंतर पर पेपर लीक और परीक्षा की अनियमितताओं के खिलाफ छात्रों के चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच भारत के खेल जगत की महान हस्तियां उनके समर्थन में आगे आई हैं. दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने अपने पिता के शब्दों को याद करते हुए एक प्रभावशाली संदेश साझा किया. इसमें उन्होंने कहा, "असफलता ठीक है, लेकिन धोखाधड़ी नहीं. कभी शॉर्टकट मत अपनाओ.'' उनके साथ ही ओलंपिक चैंपियन अभिनव बिंद्रा ने भारत की शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने और योग्यता की रक्षा करने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया. वर्तमान में राष्ट्रमंडल खेल 2026 में व्यस्त स्टार वेटलिफ्टर मीराबाई चानू ने भी छात्रों के शांतिपूर्ण आंदोलन की सराहना की है.
सचिन तेंदुलकर ने छात्रों की निराशा को समझते हुए उन्हें समझाने का काम किया है. सचिन ने सोशल मीडिया पर लिखा, ''मेरे पिता एक प्रोफेसर थे और कई छात्रों के मार्गदर्शक थे. उन्होंने मुझे सिखाया था कि 'असफलता स्वीकार्य है, लेकिन बेईमानी नहीं.' समाज के वयस्कों के रूप में हमारी जिम्मेदारी संस्कृति को आकार देने की है. एक समाज जो प्रयास के बजाय परिणामों को प्राथमिकता देता है, वह योग्यता के ऊपर शॉर्टकट तलाशेगा. आज जब छात्र अपनी मेहनत का फल न मिलने से निराश हैं, तो यह समझ में आता है.''
सचिन ने आगे कहा, ''हमें सामूहिक रूप से यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्हें फिर कभी ऐसा महसूस न हो. युवा भारत सपनों से भरा है और हमारी सफलता का ईंधन है. यह हम सभी, माता-पिता, शिक्षकों और प्रशासकों की जिम्मेदारी है कि हम अपने युवाओं को प्रोत्साहित रखें. हमें ऐसी संस्कृति बनानी चाहिए जहां कड़ी मेहनत को पुरस्कृत किया जाए और योग्यता की जीत हो.''
ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा ने भी शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने की वकालत की. उन्होंने पोस्ट किया, टटमैंने कभी खुद को राजनीतिक व्यक्ति नहीं माना, लेकिन मेरा मानना है कि शिक्षा जैसे मुद्दे हम सभी से जुड़े हैं. किसी राष्ट्र की माप केवल उसकी अर्थव्यवस्था या उपलब्धियों से नहीं, बल्कि उन अवसरों से होती है जो वह अपने युवाओं के लिए बनाता है.'' बिंद्रा ने आगे कहा कि एक ऐसी शिक्षा प्रणाली जो आत्मविश्वास जगाती है, योग्यता को पुरस्कृत करती है और जिज्ञासा को पोषित करती है, वह राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है. उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी लोग मिलकर शिक्षा प्रणाली को सुधारने के लिए काम करेंगे ताकि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए आशा और नवाचार का स्रोत बनी रहे.
ओलंपिक रजत पदक विजेता मीराबाई चानू ने नीट पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों को अपना समर्थन देते हुए कहा कि वे 'अच्छा काम' कर रहे हैं. चानू ने यह भी कहा कि राष्ट्रमंडल खेलों (CWG 2026) की अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के बाद वे दिल्ली के जंतर-मंतर जाने का प्रयास करेंगी. चानू ने बताया कि एथलीट देश के घटनाक्रमों से अवगत रहते हैं, हालांकि उनके सख्त प्रशिक्षण कार्यक्रम उन्हें हर चीज पर बारीकी से नज़र रखने की अनुमति नहीं देते. उन्होंने कहा, ''जब हम ऐसी घटनाओं के बारे में सुनते हैं, तो हमें अच्छा नहीं लगता और स्वाभाविक रूप से आश्चर्य होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है.''