'असफलता ठीक है, लेकिन...', छात्रों के प्रदर्शन पर सचिन और अभिनव बिंद्रा का बड़ा बयान, मीराबाई चानू ने क्या कहा?

ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा ने भी शिक्षा प्रणाली को मजबूत करने की वकालत की. उन्होंने पोस्ट किया, टटमैंने कभी खुद को राजनीतिक व्यक्ति नहीं माना, लेकिन मेरा मानना है कि शिक्षा जैसे मुद्दे हम सभी से जुड़े हैं. किसी राष्ट्र की माप केवल उसकी अर्थव्यवस्था या उपलब्धियों से नहीं, बल्कि उन अवसरों से होती है जो वह अपने युवाओं के लिए बनाता है.'' बिंद्रा ने आगे कहा कि एक ऐसी शिक्षा प्रणाली जो आत्मविश्वास जगाती है, योग्यता को पुरस्कृत करती है और जिज्ञासा को पोषित करती है, वह राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है. उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी लोग मिलकर शिक्षा प्रणाली को सुधारने के लिए काम करेंगे ताकि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए आशा और नवाचार का स्रोत बनी रहे.