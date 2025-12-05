खतरे में 'क्रिकेट के भगवान' का महारिकॉर्ड, विशाखापत्तनम में तोड़ देंगे रोहित शर्मा, भारतीय क्रिकेट में पहली बार होगा ये कमाल

IND vs SA, 3rd ODI: साउथ अफ्रीका के खिलाफ कल विशाखापत्तनम में होने वाले तीसरे वनडे मैच के दौरान भारत के दिग्गज ओपनर रोहित शर्मा के पास महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का एक प्रचंड रिकॉर्ड तोड़ने का मौका है. 'हिटमैन' के नाम से मशहूर यह विस्फोटक बल्लेबाज इतिहास रचने से केवल एक कदम ही दूर हैं. बता दें कि भारत और साउथ अफ्रीका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला कल यानी शनिवार को विशाखापत्तनम के ACA-VDCA क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. तीन मैचों की यह मौजूदा वनडे सीरीज फिलहाल 1-1 से बराबर है. भारत को इस वनडे सीरीज पर कब्जा करने के लिए विशाखापत्तनम में होने वाला तीसरा और निर्णायक मैच हर हाल में जीतना होगा.

खतरे में 'क्रिकेट के भगवान' का महारिकॉर्ड

रोहित शर्मा कल विशाखापत्तनम में साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाले तीसरे वनडे मैच के दौरान सचिन तेंदुलकर का एक महारिकॉर्ड तोड़ सकते हैं. रोहित शर्मा अगर इस मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ शतक जड़ देते हैं तो वह इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर ओपनर सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन जाएंगे. भारतीय क्रिकेट के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा, जब कोई ओपनर इंटरनेशनल क्रिकेट में 46 शतकों के आंकड़े तक पहुंचेगा.

विशाखापत्तनम में इतिहास रच देंगे रोहित शर्मा

रोहित शर्मा के नाम फिलहाल इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर ओपनर 45 शतक जड़ने का रिकॉर्ड दर्ज है. सचिन तेंदुलकर ने अपने 24 साल के इंटरनेशनल क्रिकेट करियर के दौरान ओपनर के तौर पर 45 शतक जमाए थे. रोहित शर्मा अगर एक और सेंचुरी लगाते हैं तो वह मास्टर ब्लास्टर के इस महारिकॉर्ड को तोड़ देंगे. रोहित शर्मा इस उपलब्धि के साथ इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर ओपनर सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाने वाले टॉप भारतीय बल्लेबाज बन जाएंगे. वहीं, पूरी दुनिया में वह बतौर ओपनर इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक जड़ने के मामले में दूसरे नंबर पर आ जाएंगे.

इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर ओपनर सबसे ज्यादा शतक किसने लगाए?

इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर ओपनर सबसे ज्यादा शतक जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज ओपनर डेविड वॉर्नर के नाम पर दर्ज है. डेविड वॉर्नर ने एक ओपनर के तौर पर इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा 49 शतक ठोके हैं. इसके बाद रोहित शर्मा और सचिन तेंदुलकर का नाम इस लिस्ट में आता है. रोहित शर्मा और सचिन तेंदुलकर 45-45 शतकों के साथ फिलहाल बराबरी पर हैं. इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर वेस्टइंडीज के धुरंधर बल्लेबाज क्रिस गेल काबिज हैं. क्रिस गेल ने ओपनर के तौर पर इंटरनेशनल क्रिकेट में 42 शतक ठोके थे.

इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक (ओपनर के तौर पर)

1. डेविड वॉर्नर (ऑस्ट्रेलिया) - 49

2. रोहित शर्मा (भारत) - 45

3. सचिन तेंदुलकर (भारत) - 45

4. क्रिस गेल (वेस्टइंडीज) - 42

5. सनथ जयसूर्या (श्रीलंका) - 41

विशाखापत्तनम में रोहित शर्मा का रिकॉर्ड

विशाखापत्तनम का मैदान रोहित शर्मा के लिए बेहतरीन रहा है. रोहित शर्मा ने यहां 7 वनडे मैचों में 59.16 की औसत से 355 रन बनाए हैं. रोहित शर्मा ने इस मैदान पर 1 शतक और 2 अर्धशतक जमाए हैं. विशाखापत्तनम में सबसे बड़ी व्यक्तिगत वनडे पारी रोहित शर्मा ने (159 रन) वेस्टइंडीज के खिलाफ साल 2019 में खेली थी. विशाखापत्तनम में वनडे फॉर्मेट में भारतीय टीम का रिकॉर्ड शानदार रहा है. टीम इंडिया ने इस मैदान पर अब तक 10 मुकाबले खेले हैं. इसमें 7 मैचों में भारतीय टीम को जीत और दो मैचों में हार मिली है. एक मैच का परिणाम टाई रहा था. भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ विशाखापत्तनम में अब तक वनडे मैच नहीं खेला है. विशाखापत्तनम के एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम की पिच बल्लेबाजी के अनुकूल मानी जाती है.