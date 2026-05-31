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Hindi Newsक्रिकेटवो वाकई कुछ खास...अगरकर के सामने सचिन ने की वैभव सूर्यवंशी की वकालत, लेकिन रख दी ये बड़ी शर्त

'वो वाकई कुछ खास'...अगरकर के सामने सचिन ने की वैभव सूर्यवंशी की वकालत, लेकिन रख दी ये बड़ी शर्त

Sachin Tendulkar on Vaibhav Sooryavanshi Test Debut: क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर भी वैभव सूर्यवंशी के मुरीद हो चुके हैं. वैभव ने टी20 क्रिकेट में विस्फोटक बल्लेबाजी की परिभाषा ही बदल दी है, लेकिन सचिन उन्हें एक दूसरे फॉर्मेट में खेलते देखना चाहते हैं. आइए जानते हैं उन्होंने 15 साल के वैभव के बारे में क्या-क्या कहा?

 

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: May 31, 2026, 08:53 AM IST
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sachin tendulkar big statement on Vaibhav Suryavanshi
sachin tendulkar big statement on Vaibhav Suryavanshi

Sachin Tendulkar on Vaibhav Suryavanshi Test Debut: आईपीएल 2026 के सबसे बड़े हीरो वैभव सूर्यवंशी को टीम इंडिया में मौका देने की मांग तेज है. वैभव को यूनिक टैलेंट कहा जा रहा है, जिन्होंने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से हर किसी को हैरान कर दिया है. वैभव ने अपनी बेखौफ बल्लेबाजी से फैंस से लेकर क्रिकेट के दिग्गजों को भी अपना मुरीद बना लिया है. अब खुद क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) ने 15 साल के इस वंडर बॉय की जमकर तारीफ की है. सचिन ने शनिवार को मुंबई में आयोजित 'क्रिकइन्फो ऑनर्स' (Cricinfo Honours) कार्यक्रम में वैभव सूर्यवंशी को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है.

सचिन ने बीसीसीआई के चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर (Ajit Agarkar) के सामने वैभव सूर्यवंशी को टीम इंडिया में मौका देने की वकालत की, लेकिन साथ ही एक बड़ी 'शर्त' भी रख दी. सचिन तेंदुलकर ने माना कि उन्होंने शुरुआत में वैभव को नहीं देखा था, लेकिन जब हर तरफ उनकी चर्चा होने लगी तो उन्होंने वैभव की बल्लेबाजी देखी और वह दंग रह गए.

सचिन ने वैभव की तारीफ में पढ़े कसीदे

वैभव की तारीफ करते हुए सचिन ने कहा 'हर कोई सूर्यवंशी के बारे में बात कर रहा है, इसलिए मैंने उन्हें बल्लेबाजी करते हुए देखा. यह वाकई शानदार था. मेरा मतलब है कि वह सचमुच कुछ बहुत खास है. सिर्फ गेंद को हिट करने की क्षमता ही नहीं, बल्कि जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित किया, वह है उनका रिस्ट वर्क (कलाई का काम). मैदान के चारों तरफ खेलने के लिए आपके पास बेहतरीन रिस्ट वर्क होना चाहिए. वह गेंद को अंधाधुंध हवा में नहीं मार रहा है. वो बाकी खिलाड़ियों की तुलना में गेंद की लाइन और लेंथ को बहुत पहले भांप रहा है और आसानी से बाउंड्री पार करा रहा है.'

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वैभव को टेस्ट में देखना चाहते हैं सचिन तेंदुलकर

जब सचिन तेंदुलकर से पूछा गया कि क्या वह वैभव सूर्यवंशी को भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलते देखना चाहते हैं? तो उन्होंने हामी भरी. उन्होंने एक शर्त रखते हुए कहा कि वह वैभव को सफेद जर्सी (टेस्ट) में जरूर देखना चाहते हैं, लेकिन उन्हें 'जल्दबाजी में प्रमोट न किया जाए' और उन पर 'दबाव न बनाया जाए'.

अजीत अगरकर की तरफ इशारा करते हुए मुस्कुराते हुए सचिन ने कहा 'जब अजीत यहां बैठे हैं, तो मुझे बहुत संभलकर बोलना होगा, मैं कोई सेलेक्टर नहीं हूं. न केवल मैं, बल्कि हर कोई उन्हें किसी न किसी मोड़ पर टेस्ट क्रिकेट खेलते देखना चाहेगा. मुझे नहीं पता कि ऐसा कब होगा. लेकिन एक रोमांचक टैलेंट को प्रोत्साहन की जरूरत होती है. अगर वह अच्छा कर रहा है, तो हमें उसका समर्थन करना चाहिए, उसका आनंद लेना चाहिए और उस पर लगातार यह दबाव नहीं बनाना चाहिए कि उसे इस स्क्वॉड में होना चाहिए या उसे यह खेलना चाहिए. यह काम उन लोगों (सेलेक्टर्स) पर छोड़ देना चाहिए जो इसके लिए जिम्मेदार हैं.'

सचिन ने वैभव को दी ये जरूरी सलाह

सचिन तेंदुलकर ने वैभव को एक खास सलाह भी दी. उन्होंने कहा 'मैं उससे कहूंगा कि वह जैसा है, वैसा ही रहे. हर चीज की एक शुरुआत होती है. टेस्ट क्रिकेट में उम्र के साथ वह सीखेगा कि विभिन्न चुनौतियों से कैसे निपटना है. यह एक समाधान मानसिकता रखने के बारे में है. समस्याएं आपके करियर के आखिरी दिन, आखिरी गेंद तक बनी रहेंगी. गेंदबाज हर गेंद पर एक सवाल पूछ रहा है, अब आप क्या समाधान ढूंढते हैं? वह बहुत आश्वस्त और आश्वस्त दिखने वाला खिलाड़ी है और मैं उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहूंगा.'

वैभव जल्द ही डेब्यू कर सकते हैं

दरअसल, आईपीएल 2026 में 16 मैचों में 48.50 की औसत और 237.31 के स्ट्राइक रेट से सबसे ज्यादा 776 रन बनाने वाले वैभव को अजीत अगरकर की अगुवाई वाली चयन समिति ने अगले महीने श्रीलंका में होने वाली इंडिया-ए (India A) की ट्राई-सीरीज के लिए चुन लिया है, जहां उनके प्रदर्शन पर बारीक नजर रखी जाएगी. शनिवार को पीटीआई (PTI) की रिपोर्ट के मुताबिक, 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक चीन के आईची-नागोया में होने वाले एशियन गेम्स (Asian Games) के लिए भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) को सौंपी गई टी20 टीम की लिस्ट में भी वैभव सूर्यवंशी का नाम शामिल है. अगर वैभव एशियन गेम्स में नजर आते हैं तो वो भारत के लिए इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले सबसे युवा बैटर बन जाएंगे.

ये भी पढ़ें:  IPL All Winners List: 2008 से अब तक IPL जीतने वाली टीमें, CSK-MI का जलवा, इन 3 टीमों को पहली ट्रॉफी का इंतजार

 

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Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

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