'उनके लिए प्रार्थना करें..' सचिन के बचपन के जिगरी की जिंदगी से 'जंग', भाई ने दिया हेल्थ अपडेट

Vinod Kambli: पूर्व भारतीय क्रिकेटर विनोद कांबली कई सालों से जिंदगी से लड़ाई लड़ रहे हैं. पिछले कुछ महीनों से बीमारियों से जकड़े कांबली अपनी स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों से ज्यादा जूझते दिखे. सचिन तेंदुलकर के बचपन के दोस्त कांबली की हेल्थ पर अब उनके छोटे भाई वीरेंद्र कांबली बड़ा अपडेट दिया है.
कुछ महीनों पहले कांबली अचानक बीमार पड़े थे, हालांकि ठाणे के एक हॉस्पिटल में कई दिनों तक एडमिट रहने के बाद उनकी रिकवरी हुई.
धीरे-धीरे हो रहा सुधार
कांबली का नाम सुनते ही फैंस को सचिन तेंदुलकर की याद आती है. सचिन और कांबली बचपन के दोस्त रहे. हालांकि, आगे चलकर सचिन ने बड़े रिकॉर्ड्स बनाए और क्रिकेट के भगवान साबित हुए. लेकिन कांबली का करियर उतना लंबा नहीं रहा. उन्होंने भारत के लिए 17 टेस्ट और 104 वनडे मैचों का प्रतिनिधित्व किया. कांबली और सचिन की एक रिकॉर्डतोड़ पार्टनरशिप आज भी याद की जाती है. कांबली को दिसंबर 2024 में मूत्र संक्रमण और ऐंठन के कारण ठाणे के आकृति अस्पताल में भर्ती कराया गया था. अब वह बांद्रा स्थित अपने घर वापस आ गए हैं, लेकिन उनकी हालत में सुधार धीमा है.
भाई ने दिया अपडेट
कांबली के छोटे भाई वीरेंद्र ने द विक्की लालवानी शो में उनकी हेल्थ को लेकर अपडेट दिया और कहा, 'वह अभी घर पर हैं. उनकी हालत स्थिर है, लेकिन उनका इलाज जारी है. उन्हें बोलने में दिक्कत हो रही है. उन्हें ठीक होने में समय लगेगा. लेकिन वह एक चैंपियन हैं, और वह वापसी करेंगे. उम्मीद है कि वह चलना और दौड़ना शुरू कर देंगे. मुझे उन पर पूरा भरोसा है. मुझे उम्मीद है कि आप उन्हें फिर से मैदान पर देख पाएंगे.'
वीरेंद्र ने फैंस से लगाई गुहार
वीरेंद्र ने आगे कहा, 'उन्होंने 10 दिनों का रिहैब किया. उनका पूरे शरीर का चेकअप हुआ, जिसमें ब्रेन स्कैन और यूरिन टेस्ट शामिल थे. परिणाम ठीक थे ज्यादा समस्याएँ नहीं थीं, लेकिन चूँकि वह चल नहीं सकते थे, इसलिए उन्हें फिजियोथेरेपी कराने की सलाह दी गई. उनकी बोली अभी भी लड़खड़ाती है लेकिन वह बेहतर हो रहे हैं. मैं बस लोगों से कहना चाहता हूं कि उनके लिए प्रार्थना करें ताकि वह ठीक हो जाएं. उन्हें आपके प्यार और समर्थन की ज़रूरत है.'