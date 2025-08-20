'उनके लिए प्रार्थना करें..' सचिन के बचपन के जिगरी की जिंदगी से 'जंग', भाई ने दिया हेल्थ अपडेट
Advertisement
trendingNow12889506
Hindi Newsक्रिकेट

'उनके लिए प्रार्थना करें..' सचिन के बचपन के जिगरी की जिंदगी से 'जंग', भाई ने दिया हेल्थ अपडेट

Vinod Kambli: पूर्व भारतीय क्रिकेटर विनोद कांबली कई सालों से जिंदगी से लड़ाई लड़ रहे हैं. पिछले कुछ महीनों से बीमारियों से जकड़े कांबली अपनी स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों से ज्यादा जूझते दिखे. सचिन तेंदुलकर के बचपन के दोस्त कांबली की हेल्थ पर अब उनके छोटे भाई वीरेंद्र कांबली बड़ा अपडेट दिया है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Aug 20, 2025, 05:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Sachin Tendulkar
Sachin Tendulkar

Vinod Kambli: पूर्व भारतीय क्रिकेटर विनोद कांबली कई सालों से जिंदगी से लड़ाई लड़ रहे हैं. पिछले कुछ महीनों से बीमारियों से जकड़े कांबली अपनी स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों से ज्यादा जूझते दिखे. सचिन तेंदुलकर के बचपन के दोस्त कांबली की हेल्थ पर अब उनके छोटे भाई वीरेंद्र कांबली बड़ा अपडेट दिया है. कुछ महीनों पहले कांबली अचानक बीमार पड़े थे, हालांकि ठाणे के एक हॉस्पिटल में कई दिनों तक एडमिट रहने के बाद उनकी रिकवरी हुई.

धीरे-धीरे हो रहा सुधार

कांबली का नाम सुनते ही फैंस को सचिन तेंदुलकर की याद आती है. सचिन और कांबली बचपन के दोस्त रहे. हालांकि, आगे चलकर सचिन ने बड़े रिकॉर्ड्स बनाए और क्रिकेट के भगवान साबित हुए. लेकिन कांबली का करियर उतना लंबा नहीं रहा. उन्होंने भारत के लिए 17 टेस्ट और 104 वनडे मैचों का प्रतिनिधित्व किया. कांबली और सचिन की एक रिकॉर्डतोड़ पार्टनरशिप आज भी याद की जाती है. कांबली को दिसंबर 2024 में मूत्र संक्रमण और ऐंठन के कारण ठाणे के आकृति अस्पताल में भर्ती कराया गया था. अब वह बांद्रा स्थित अपने घर वापस आ गए हैं, लेकिन उनकी हालत में सुधार धीमा है.

भाई ने दिया अपडेट

कांबली के छोटे भाई वीरेंद्र ने द विक्की लालवानी शो में उनकी हेल्थ को लेकर अपडेट दिया और कहा, 'वह अभी घर पर हैं. उनकी हालत स्थिर है, लेकिन उनका इलाज जारी है. उन्हें बोलने में दिक्कत हो रही है. उन्हें ठीक होने में समय लगेगा. लेकिन वह एक चैंपियन हैं, और वह वापसी करेंगे. उम्मीद है कि वह चलना और दौड़ना शुरू कर देंगे. मुझे उन पर पूरा भरोसा है. मुझे उम्मीद है कि आप उन्हें फिर से मैदान पर देख पाएंगे.'

ये भी पढ़ें.. 'Asia Cup जीत सकते हैं लेकिन वर्ल्ड कप नहीं..' डंके की चोट पूर्व सेलेक्टर के सवाल, सेलेक्शन पर निकाला गुस्सा

वीरेंद्र ने फैंस से लगाई गुहार

वीरेंद्र ने आगे कहा, 'उन्होंने 10 दिनों का रिहैब किया. उनका पूरे शरीर का चेकअप हुआ, जिसमें ब्रेन स्कैन और यूरिन टेस्ट शामिल थे. परिणाम ठीक थे ज्यादा समस्याएँ नहीं थीं, लेकिन चूँकि वह चल नहीं सकते थे, इसलिए उन्हें फिजियोथेरेपी कराने की सलाह दी गई. उनकी बोली अभी भी लड़खड़ाती है लेकिन वह बेहतर हो रहे हैं. मैं बस लोगों से कहना चाहता हूं कि उनके लिए प्रार्थना करें ताकि वह ठीक हो जाएं. उन्हें आपके प्यार और समर्थन की ज़रूरत है.'

About the Author
author img
Kavya Yadav

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर डेब्यू किया. क्रिकट्रैकर, न्यूज18 से होते हुए अब जी न्यूज हिंदी में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस...और पढ़ें

TAGS

Sachin Tendulkar

Trending news

अलास्का में टकराए पर भारत के लिए धड़का दिल, 'अजीज दोस्त' से फिर मिलेंगे पीएम मोदी!
India Russia Relation
अलास्का में टकराए पर भारत के लिए धड़का दिल, 'अजीज दोस्त' से फिर मिलेंगे पीएम मोदी!
एजेंसियों को जज और जल्लाद बना रही सरकार...ओवैसी ने पूछा- PM को कौन गिरफ्तार करेगा?
Asaduddin Owaisi
एजेंसियों को जज और जल्लाद बना रही सरकार...ओवैसी ने पूछा- PM को कौन गिरफ्तार करेगा?
BJP के इस नेता को अपनी पार्टी ने कम, कांग्रेस ने दिए ज्यादा वोट? राहुल ने दी बधाई
Rahul Gandhi
BJP के इस नेता को अपनी पार्टी ने कम, कांग्रेस ने दिए ज्यादा वोट? राहुल ने दी बधाई
'राज्यपाल का पद राजनीति से रिटायर लोगों को शरण...' सुप्रीम कोर्ट में सीधी बहस
Supreme Court News
'राज्यपाल का पद राजनीति से रिटायर लोगों को शरण...' सुप्रीम कोर्ट में सीधी बहस
संसद में हंगामा, अचानक विपक्षी सांसदों ने फाड़े कागज; अमित शाह पर फेंके और फिर...
amit shah
संसद में हंगामा, अचानक विपक्षी सांसदों ने फाड़े कागज; अमित शाह पर फेंके और फिर...
फिर बदले शशि थरूर के सुर, दागी PM-CM वाले बिल पर पार्टी लाइन से हटकर कह दी ये बात
Congress MP Shashi Tharoor
फिर बदले शशि थरूर के सुर, दागी PM-CM वाले बिल पर पार्टी लाइन से हटकर कह दी ये बात
Parliament Monsoon session LIVE: संसद में जबरदस्त हंगामा, विपक्षी सांसदों ने शाह पर फेंके कागज के टुकड़े
live breaking
Parliament Monsoon session LIVE: संसद में जबरदस्त हंगामा, विपक्षी सांसदों ने शाह पर फेंके कागज के टुकड़े
भारत-पाक मैच को लेकर आदित्य ठाकरे ने लिखी चिट्ठी, कहा- पीएम ने कहा था कि खून...
Shivsena UBT
भारत-पाक मैच को लेकर आदित्य ठाकरे ने लिखी चिट्ठी, कहा- पीएम ने कहा था कि खून...
तब मैंने इस्तीफा दिया था... कौन सा बिल लाए गृह मंत्री अमित शाह, फाड़ी गई कॉपी
amit shah news
तब मैंने इस्तीफा दिया था... कौन सा बिल लाए गृह मंत्री अमित शाह, फाड़ी गई कॉपी
मोपला विद्रोह : जब आंदोलन बना नरसंहार का कारण, हजारों लोगों ने गंवाई जानें
Kerala
मोपला विद्रोह : जब आंदोलन बना नरसंहार का कारण, हजारों लोगों ने गंवाई जानें
;