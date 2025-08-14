सारा के 'स्पेशल डे' पर पहुंची भाभी सानिया... सचिन तेंदुलकर की बेटी ने पोस्ट शेयर कर दी खुशखबरी, परिवार में खुशी का माहौल

महान भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर ने बड़ी खुशखबरी दी है. दरअसल, सारा ने मुंबई के अंधेरी में अपनी पिलेट्स अकेडमी की ओपनिंग की. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करते हुए यह गुड न्यूज फैंस तक पहुंचाई.
पिछले कुछ घंटों से महान भारतीय बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का परिवार लाइमलाइट में है. इसकी वजह हैं उनके बेटे अर्जुन तेंदुलकर. 13 अगस्त को खबरें आईं कि अर्जुन तेंदुलकर की इंगेजमेंट हो गई है. रिपोर्ट्स की मानें तो एक प्राइवेट फंक्शन में अर्जुन तेंदुलकर की सगाई मुंबई के बड़े बिजनेसमैन रवि गई की पोती सानिया चंडोक से हुई. हालांकि, दोनों परिवारों की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. इस बीच सचिन की बेटी सारा तेंदुलकर ने एक बड़ी खुशखबरी दे दी है.
सारा तेंदुलकर ने दी ये खुशखबरी
दरअसल, सारा तेंदुलकर ने एक नई पारी की शुरुआत की है. सारा की पिलेट्स अकेडमी की ओपनिंग हो गई है, जो मुंबई स्थित अंधेरी में है. उन्होंने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए इस खुशी के पल को साझा किया. पिलेट्स अकेडमी के ओपनिंग डे पर पापा सचिन तेंदुलकर और मां अंजलि तेंदुलकर भी मौजूद रहे, जिन्होंने पूजा की. सचिन तेंदुलकर ने नारियल फोड़ा, जिसके बाद सबने अकेडमी में कदम रखा. अंदर आने के बाद सचिन ने पत्नी अंजलि के साथ मिलकर रंगोली में दीपक भी जलाए और पूजा की. इन सबके दौरान नोटिस करने वाली बात थी सारा की होने वाली भाभी सानिया चंडोक की मौजूदगी, जिसके सबका ध्यान खींचा.
ये भी पढ़ें: करीना कपूर मसल्स स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए करती हैं पिलेट्स, पर्सनल ट्रेनर ने शेयर की फोटो
सारा के साथ दिखीं भाभी सानिया
सारा तेंदुलकर की इस अकेडमी का pilates.academy.andheri नाम से के इंस्टाग्राम पेज भी है, जिस पर ओपनिंग डे के फोटोज और वीडियो पोस्ट किए गए हैं. फोटोज और वीडियो में सारा की होने वाली भाभी और अर्जुन तेंदुलकर की मंगेतर सानिया चंडोक भी नजर आईं. एक ग्रुप फोटो भी है, जिसमें सारा और सानिया साथ खड़ी हुई नजर आईं. सानिया बेहद ही सिंपल लुक में दिखीं. बता दें कि सानिया चंडोक और सारा तेंदुलकर अच्छे दोस्त भी हैं. वह पहले कई बार एक साथ दिखे हैं. सारा ने सानिया के साथ कई फोटोज भी अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए हुए हैं.
कौन हैं सानिया चंडोक जिनकी अर्जुन से हुई सगाई?
अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंडोक की सगाई एक प्राइवेट फंक्शन में हुई, जिसमें दोनों तरफ से परिवार के सदस्य और करीबी दोस्त शामिल हुए. अर्जुन और सानिया बचपन के दोस्त भी हैं. सानिया चंडोक के बारे में जानें तो वह मुंबई के प्रमुख बिजनेसमैन रवि घई की पोती हैं. रवि घई Graviss Group के चेयरमैन भी हैं. घई फैमिली का हॉस्पिटैलिटी और फूड सेक्टर के क्षेत्र में बिजनेस है. वे इंटरकॉन्टिनेंटल होटल और फेमस आइसक्रीम ब्रांड ब्रूकलिन क्रीमरी के मालिक हैं.
क्या करती हैं सानिया चंडोक?
भारत सरकार के आधिकारिक रिकॉर्ड (कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय) के अनुसार, सानिया चंडोक मुंबई स्थित Mr. Paws Pet Spa & Store LLP, में डेजिगनेटेड पार्टनर और डायरेक्टर हैं. सानिया इस कंपनी की फाउंडर भी हैं. सानिया चंडोक ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की और ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की. सानिया ने 2024 के अंत में वर्ल्डवाइड वेटरनरी सर्विस से वेटरनरी टेक्नीशियन का डिप्लोमा भी किया हुआ है.