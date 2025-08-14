सारा के 'स्पेशल डे' पर पहुंची भाभी सानिया... सचिन तेंदुलकर की बेटी ने पोस्ट शेयर कर दी खुशखबरी, परिवार में खुशी का माहौल
Advertisement
trendingNow12880798
Hindi Newsक्रिकेट

सारा के 'स्पेशल डे' पर पहुंची भाभी सानिया... सचिन तेंदुलकर की बेटी ने पोस्ट शेयर कर दी खुशखबरी, परिवार में खुशी का माहौल

महान भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर ने बड़ी खुशखबरी दी है. दरअसल, सारा ने मुंबई के अंधेरी में अपनी पिलेट्स अकेडमी की ओपनिंग की. उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करते हुए यह गुड न्यूज फैंस तक पहुंचाई.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Aug 14, 2025, 05:46 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सारा के 'स्पेशल डे' पर पहुंची भाभी सानिया... सचिन तेंदुलकर की बेटी ने पोस्ट शेयर कर दी खुशखबरी, परिवार में खुशी का माहौल

पिछले कुछ घंटों से महान भारतीय बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का परिवार लाइमलाइट में है. इसकी वजह हैं उनके बेटे अर्जुन तेंदुलकर. 13 अगस्त को खबरें आईं कि अर्जुन तेंदुलकर की इंगेजमेंट हो गई है. रिपोर्ट्स की मानें तो एक प्राइवेट फंक्शन में अर्जुन तेंदुलकर की सगाई मुंबई के बड़े बिजनेसमैन रवि गई की पोती सानिया चंडोक से हुई. हालांकि, दोनों परिवारों की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. इस बीच सचिन की बेटी सारा तेंदुलकर ने एक बड़ी खुशखबरी दे दी है.

सारा तेंदुलकर ने दी ये खुशखबरी

दरअसल, सारा तेंदुलकर ने एक नई पारी की शुरुआत की है. सारा की पिलेट्स अकेडमी की ओपनिंग हो गई है, जो मुंबई स्थित अंधेरी में है. उन्होंने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए इस खुशी के पल को साझा किया. पिलेट्स अकेडमी के ओपनिंग डे पर पापा सचिन तेंदुलकर और मां अंजलि तेंदुलकर भी मौजूद रहे, जिन्होंने पूजा की. सचिन तेंदुलकर ने नारियल फोड़ा, जिसके बाद सबने अकेडमी में कदम रखा. अंदर आने के बाद सचिन ने पत्नी अंजलि के साथ मिलकर रंगोली में दीपक भी जलाए और पूजा की. इन सबके दौरान नोटिस करने वाली बात थी सारा की होने वाली भाभी सानिया चंडोक की मौजूदगी, जिसके सबका ध्यान खींचा.

fallback

ये भी पढ़ें: ​करीना कपूर मसल्स स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए करती हैं पिलेट्स, पर्सनल ट्रेनर ने शेयर की फोटो

सारा के साथ दिखीं भाभी सानिया

सारा तेंदुलकर की इस अकेडमी का pilates.academy.andheri नाम से के इंस्टाग्राम पेज भी है, जिस पर ओपनिंग डे के फोटोज और वीडियो पोस्ट किए गए हैं. फोटोज और वीडियो में सारा की होने वाली भाभी और अर्जुन तेंदुलकर की मंगेतर सानिया चंडोक भी नजर आईं. एक ग्रुप फोटो भी है, जिसमें सारा और सानिया साथ खड़ी हुई नजर आईं. सानिया बेहद ही सिंपल लुक में दिखीं. बता दें कि सानिया चंडोक और सारा तेंदुलकर अच्छे दोस्त भी हैं. वह पहले कई बार एक साथ दिखे हैं. सारा ने सानिया के साथ कई फोटोज भी अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए हुए हैं.

कौन हैं सानिया चंडोक जिनकी अर्जुन से हुई सगाई?

अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंडोक की सगाई एक प्राइवेट फंक्शन में हुई, जिसमें दोनों तरफ से परिवार के सदस्य और करीबी दोस्त शामिल हुए. अर्जुन और सानिया बचपन के दोस्त भी हैं. सानिया चंडोक के बारे में जानें तो वह मुंबई के प्रमुख बिजनेसमैन रवि घई की पोती हैं. रवि घई Graviss Group के चेयरमैन भी हैं. घई फैमिली का हॉस्पिटैलिटी और फूड सेक्टर के क्षेत्र में बिजनेस है. वे इंटरकॉन्टिनेंटल होटल और फेमस आइसक्रीम ब्रांड ब्रूकलिन क्रीमरी के मालिक हैं. 

fallback

क्या करती हैं सानिया चंडोक? 

भारत सरकार के आधिकारिक रिकॉर्ड (कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय) के अनुसार, सानिया चंडोक मुंबई स्थित Mr. Paws Pet Spa & Store LLP, में डेजिगनेटेड पार्टनर और डायरेक्टर हैं. सानिया इस कंपनी की फाउंडर भी हैं. सानिया चंडोक ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की और ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की. सानिया ने 2024 के अंत में वर्ल्डवाइड वेटरनरी सर्विस से वेटरनरी टेक्नीशियन का डिप्लोमा भी किया हुआ है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by MR. PAWS (@mrpaws.in)

About the Author
author img
Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

TAGS

Arjun TendulkarArjun Tendulkar EngagementSara TendulkarSaaniya ChandokArjun Tendulkar Saaniya Chandok

Trending news

बेतुकी बयानबाजी पर PAK को सलाह, बार-बार उछल रहे आसिम मुनीर को भारत का 'अल्टीमेटम'
Pakistan
बेतुकी बयानबाजी पर PAK को सलाह, बार-बार उछल रहे आसिम मुनीर को भारत का 'अल्टीमेटम'
'अपने पापा से पूछो...',सोनिया गांधी के वोटर कार्ड विवाद पर कांग्रेस का BJP पर कटाक्ष
sonia gandhi
'अपने पापा से पूछो...',सोनिया गांधी के वोटर कार्ड विवाद पर कांग्रेस का BJP पर कटाक्ष
इधर कोर्ट ने रद्द की जमानत, उधर एक्ट्रेस को लग गई हथकड़ी, इस मामले में हुई गिरफ्तारी
Pavitra Gowda Arrested
इधर कोर्ट ने रद्द की जमानत, उधर एक्ट्रेस को लग गई हथकड़ी, इस मामले में हुई गिरफ्तारी
कौन हैं J&K की सबसे युवा हिन्दू MLA, जिनके क्षेत्र में फटा बादल, घटना पर क्या बोलीं?
shagun parihar
कौन हैं J&K की सबसे युवा हिन्दू MLA, जिनके क्षेत्र में फटा बादल, घटना पर क्या बोलीं?
आज जश्न, कभी विरोध की गूंज बनी थी उड़ती पतंगें, आसमान से दिया गया था ये संदेश
independence day 2025
आज जश्न, कभी विरोध की गूंज बनी थी उड़ती पतंगें, आसमान से दिया गया था ये संदेश
Bihar SIR पर बड़ा उलटफेर, SC ने कहा- सभी 65 लाख लोगों के नाम पब्लिश करें
SIE
Bihar SIR पर बड़ा उलटफेर, SC ने कहा- सभी 65 लाख लोगों के नाम पब्लिश करें
आजादी के दिन कहां थे महात्मा गांधी? क्यों कहा था कि ‘जश्न में शामिल होना जरूरी नहीं'
Independence Day
आजादी के दिन कहां थे महात्मा गांधी? क्यों कहा था कि ‘जश्न में शामिल होना जरूरी नहीं'
Jammu Kashmir Kishtwar Cloudburst LIVE: किश्तवाड़ में भारी तबाही, 2 जवान समेत 36 से ज्यादा की मौत, 120 घायल और 100 से ज्यादा लापता
Kishtwar Cloudburst Live
Jammu Kashmir Kishtwar Cloudburst LIVE: किश्तवाड़ में भारी तबाही, 2 जवान समेत 36 से ज्यादा की मौत, 120 घायल और 100 से ज्यादा लापता
आजादी से एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को आखिर दिल्ली में क्या हो रहा था? ऐसा था माहौल
Independence Day
आजादी से एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को आखिर दिल्ली में क्या हो रहा था? ऐसा था माहौल
किश्तवाड़ में बादल फटने से तबाही, पानी ने मचाया हाहाकार.. अब तक 10 की मौत
Kishtwar
किश्तवाड़ में बादल फटने से तबाही, पानी ने मचाया हाहाकार.. अब तक 10 की मौत
;