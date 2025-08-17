सारा तेंदुलकर ने होने वाली भाभी संग जमकर की मस्ती, अर्जुन तेंदुलकर की सगाई से पहले का वीडियो वायरल

तेंदुलकर परिवार इस समय सुर्खियों में है. हाल ही में खबरें आईं कि महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर की मुंबई के बड़े बिजनेसमैन रवि घई की पोती सानिया चंडोक से सगाई हो गई है. हालांकि, अभी तक दोनों ही परिवारों की ओर से इसे लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. सचिन की बेटी सारा तेंदुलकर न हाल ही में मुंबई में अपनी पिलेट्स अकेडमी की ओपनिंग की, जिसमें सानिया चंडोक भी मौजूद थीं. अब एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें सारा तेंदुलकर, सानिया चंडोक और एक अन्य दोस्त संग मस्ती करती नजर आ रही हैं.

ये वीडियो हुआ वायरल

दरअसल, सारा तेंदुलकर ने अक्टूबर 2024 को अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया था, जो गर्ल्स ट्रिप का लग रहा है. उन्होंने पोस्ट के कैप्शन में लिखा, 'टेबल फॉर थ्री.' इस वीडियो में सारा, सानिया चंडोक और उनकी एक दोस्त अपने आउटफिट्स दिखाती और अलग-अलग जगहों का मस्ती करती नजर आ रही हैं. सानिया की अर्जुन तेंदुलकर से सगाई की खबर के बाद अब यह वीडियो चर्चा में है.

सानिया-सारा हैं अच्छेदोस्त

अर्जुन तेंदुलकर की बहन सारा तेंदुलकर और सानिया चंडोक अच्छे दोस्त हैं. सारा तेंदुलकर ने इंस्टाग्राम पर कई पोस्ट भी किए हुए हैं, जिसमें वह सानिया चंडोक के साथ हैं. बीते 13 अगस्त को खबर आई कि अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंडोक की एक प्राइवेट सेरेमनी में सगाई हो गई है. इस फंक्शन में दोनों परिवारों के करीबी लोग शामिल हुए.

कौन हैं सानिया चंडोक?

कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि अर्जुन और सानिया बचपन के दोस्त हैं. सानिया चंडोक के बारे में जानें तो वह मुंबई के प्रमुख बिजनेसमैन रवि घई की पोती हैं. रवि घई Graviss Group के चेयरमैन भी हैं. घई फैमिली का हॉस्पिटैलिटी और फूड सेक्टर के क्षेत्र में बिजनेस है. वे इंटरकॉन्टिनेंटल होटल और फेमस आइसक्रीम ब्रांड ब्रूकलिन क्रीमरी के मालिक हैं.

भारत सरकार के आधिकारिक रिकॉर्ड (कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय) के अनुसार, सानिया चंडोक मुंबई स्थित Mr. Paws Pet Spa & Store LLP, में डेजिगनेटेड पार्टनर और डायरेक्टर हैं. सानिया इस कंपनी की फाउंडर भी हैं. सानिया चंडोक ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की और ग्रेजुएशन की डिग्री ली. सानिया ने 2024 के अंत में वर्ल्डवाइड वेटरनरी सर्विस से वेटरनरी टेक्नीशियन का डिप्लोमा भी किया हुआ है.