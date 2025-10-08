Advertisement
697 रन...IND-AUS ODI इतिहास की सबसे रोमांचक जंग, सचिन के आगे रहम की भीख मांगते रह गए ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज

साल 2009 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हैदराबाद में खेले गए वनडे मैच में जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिली. इस मुकाबले में बल्लेबाजों का असली दम देखने को मिला. दोनों ही टीमों के बल्लेबाज विरोधी गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़े थे. 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Oct 08, 2025, 07:14 PM IST
Sachin Tendulkar
Sachin Tendulkar

साल 2009 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हैदराबाद में खेले गए वनडे मैच में जबरदस्त भिड़ंत देखने को मिली. इस मुकाबले में बल्लेबाजों का असली दम देखने को मिला. दोनों ही टीमों के बल्लेबाज विरोधी गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़े थे. पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने भारतीय गेंदबाजों को जमकर धोया और 350 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया. लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की तरफ से महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए जी तोड़ कोशिश की,  लेकिन भारत यह रोमांचक मैच 4 रनों से हार गई.

ऑस्ट्रेलिया की धमाकेदार बल्लेबाजी
टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम की सलामी जोड़ी ने भारतीय गेंदबाजी की जमकर धुलाई की. शेन वॉटसन ने 89 गेंदों में 9 चौके 3 छक्कों की मदद से 93 रन बनाए. साथ ही शॉन मार्श ने 112 गेंदों में 112 रनों की धुआंधार पारी खेली. मार्स ने अपनी पारी के दौरान 8 चौके और 2 छक्के जड़े. इनके अलावा कप्तान रिकी पोंटिंग ने  45, कैमरन व्हाइट ने 57 और माइक हसी 31 रनों की पारी के बदौलत ऑस्ट्रेलिया टीम ने बोर्ड पर 350 रन लगा दिए.

रोमांचक मुकाबले में भारत की हार
लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत खराब रही. वीरेंद्र सहवाग के रूप में भारत का पहला विकेट गिरा. पारी को संभालते हुए भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ पारी खेल दी. सचिन ने 141 गेंदों का सामना करते हुए 19 चौके और 4 छक्कों की मदद से 175 रन बना दिए. हालांकि, लगातार विकेट गिरने के बावजूद सचिन एक छोर पर टिके रहे. उनका साथ केवल सुरेश रैना ने 59 रन बनाकर दिया. रैना और सचिन के बीच 101 रनों की पार्टनरशिप हुई, लेकिन इस रोमांचक मुकाबले में टीम  इंडिया की 4 रनों से हार हुई. 

सचिन का सर्वोच्च स्कोर
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए इस जबरदस्त मुकाबले में दोनों टीमों ने मिलकर राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खुल 697 रन बनाए. हालांकि, इस रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा. सचिन अपनी शानदार पारी के बावजूद भारतीय टीम को यह मैच नहीं जिता सके. हालांकि, इसी दौरान उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ  175 रनों की पारी खेल डाली.

Abhay Tiwari

अभय तिवारी जी न्यूज़ में बतौर स्पोर्ट्स राइटर कार्यरत हैं, उन्हें क्रिकेट की अच्छी समझ है, वो खेल से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बातों पर पैनी नज़र रखते हैं.

