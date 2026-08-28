नेपाल बाढ़ पीड़ितों के लिए सचिन तेंदुलकर ने खोला दिल, सोशल मीडिया पर शेयर किया ये भावुक कर देने वाला पोस्ट

भारत के महान बल्लेबाज मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने नेपाल में आई भयानक बाढ़ के बाद अपना रिएक्शन दिया है. सचिन तेंदुलकर ने नेपाल में बाढ़ से पीड़ित परिवारों के लिए अपना सपोर्ट दिखाया और उन लोगों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना की जो अपने प्रियजनों के बारे में खबर का इंतजार कर रहे हैं. सचिन तेंदुलकर ने 'एक्स' पर कहा कि यह न जान पाना कि कोई करीबी सुरक्षित है या नहीं, सबसे मुश्किल अनुभवों में से एक है. सचिन तेंदुलकर ने पीड़ित परिवारों और बचाव दलों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं.
सचिन तेंदुलकर ने बाढ़ की स्थिति के बीच राहत कार्यों में लगे बचाव दलों के प्रयासों की भी तारीफ की है. सचिन तेंदुलकर ने लिखा, 'शायद इससे बड़ी अनिश्चितता और कोई नहीं हो सकती कि आप यह न जान पाएं कि आपका कोई प्रियजन सुरक्षित है या नहीं. नेपाल में भयानक बाढ़ से पीड़ित सभी परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं, खासकर उन लोगों के प्रति जो अभी भी खबर का इंतजार कर रहे हैं. मैं उनके प्रियजनों और उन तक पहुंचने के लिए दिन-रात काम कर रहे बचाव दलों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं.'
बता दें कि नेपाल पुलिस के अनुसार, नेपाल के रसुवा जिले में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या शुक्रवार को बढ़कर 469 हो गई, जबकि 1,545 लोग घायल हुए और उन्हें बचाया गया. नेपाल पुलिस के मुताबिक, चितवन जिले में सबसे ज्यादा मौतें हुईं, जहां 178 शव बरामद किए गए. इसके बाद NP ईस्ट में 110, गोरखा में 44, नुवाकोट में 37, धाडिंग में 33, तनहुन में 28, NP वेस्ट में 27 और रसुवा में 12 मौतें दर्ज की गईं. अधिकारियों ने रसुवा से 644, नुवाकोट से 898 और धाडिंग से तीन लोगों को बचाया है. बाढ़ के बीच 28 पुलिसकर्मी भी लापता हैं.
There is perhaps no greater uncertainty than not knowing whether someone you love is safe. My heart goes out to all the families affected by the devastating floods in Nepal, especially those still waiting for news. Praying for their loved ones and for the rescue teams working…
— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) August 27, 2026
नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी (NDRRMA) के अनुसार, गुरुवार तक 977 लोग लापता थे. नेपाल पुलिस ने बचाव कार्यों के लिए 4,348 कर्मियों को तैनात किया है. यह बाढ़ 26 अगस्त को तिब्बत-नेपाल सीमा पर आई थी. नेपाल सरकार ने राहत के लिए 25 मिलियन नेपाली रुपये (NPR) नकद भेजे हैं, जिसमें रसुवा और नुवाकोट के लिए 10-10 मिलियन NPR और धाडिंग के लिए 5 मिलियन NPR शामिल हैं. अमेरिका और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने भयानक बाढ़ और भूस्खलन के बाद नेपाल को समर्थन दिया है और एकजुटता व्यक्त की है. वॉशिंगटन ने 5,00,000 अमेरिकी डॉलर की सहायता की घोषणा की है और WHO ने आपातकालीन चिकित्सा सामग्री भेजी है.
इस बीच, नेपाल के विदेश मंत्रालय (MoFA) ने गुरुवार को एक इमरजेंसी कंट्रोल रूम (ECR) बनाया ताकि रसुवा जिले में भयानक भोटेकोशी बाढ़ से प्रभावित विदेशी नागरिकों के लिए सहायता का समन्वय किया जा सके. इस बाढ़ से जान-माल का भारी नुकसान हुआ है. बुनियादी ढांचे को बड़े पैमाने पर क्षति पहुंची है और लोगों के लापता होने की खबरें हैं. मंत्रालय ने एक नोटिस में कहा कि ECR बाढ़ की घटना से प्रभावित, लापता या किसी तरह से इससे जुड़े विदेशी नागरिकों के लिए खोज और बचाव, जानकारी की पुष्टि और कांसुलर सहायता के लिए मुख्य समन्वय संस्था के रूप में काम करेगा. इस बीच, विदेश मंत्रालय (MEA) ने नेपाल में त्रिशूली-I प्रोजेक्ट में काम कर रहे 63 भारतीय नागरिकों के नाम जारी किए, जिन्हें हिमालयी देश में तबाही मचाने वाली भयानक बाढ़ के बीच बचाया गया है. मंत्रालय ने कहा कि 288 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है.