अर्जुन-सानिया के रिश्ते पर लग गया ठप्पा, सगाई पर सचिन तेंदुलकर का पहला रिएक्शन, कहा- हम सभी उनके जीवन..
Hindi Newsक्रिकेट

अर्जुन-सानिया के रिश्ते पर लग गया ठप्पा, सगाई पर सचिन तेंदुलकर का पहला रिएक्शन, कहा- हम सभी उनके जीवन..

Sachin Tendulkar: 14 अगस्त को सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर की सगाई की खबरों से खलबली मच गई. चारो तरफ अर्जुन और सानिया के चर्चे देखने को मिल रहे थे. लेकिन सचिन तेंदुलकर या उनकी फैमिली की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं हुई थी, लेकिन अब मास्टर ब्लास्टर का पहला रिएक्शन देखने को मिल गया है. 

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Aug 25, 2025, 09:09 PM IST
Sachin Tendulkar: 14 अगस्त को सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर की सगाई की खबरों से खलबली मच गई. चारो तरफ अर्जुन और सानिया के चर्चे देखने को मिल रहे थे. लेकिन सचिन तेंदुलकर या उनकी फैमिली की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं हुई थी, लेकिन अब मास्टर ब्लास्टर का पहला रिएक्शन देखने को मिल गया है. अर्जुन तेंदुलकर की सगाई बिजनेस फैमिली से आने वाली सानिया चंडोक से हुई है.

10 दिन बाद आया रिएक्शन 

सोशल मीडिया पर अर्जुन की सगाई की रिपोर्ट्स चरम पर दिखीं, लेकिन दोनों की फैमिली की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया था. अब 10 दिन बाद सचिन तेंदुलकर का पहला रिएक्शन देखने को मिला है. उन्होंने दोनों की सगाई की पुष्टि कर दी है. सोमवार को एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सचिन तेंदुलकर ने 'मुझसे कुछ भी पूछें' वाला पोस्ट शेयर किया. जिसके बाद एक यूजर ने उनसे यह सवाल पूछा.

क्या बोले सचिन तेंदुलकर?

सचिन से एक यूजर ने सीधा अर्जुन तेंदुलकर की सगाई के बारे में पूछा, 'क्या अर्जुन ने सच में सगाई कर ली है?' सचिन तेंदुलकर ने इसका जवाब दिया और कहा, 'हां, कर ली है और हम सभी उनके जीवन के इस नए चरण के लिए बहुत उत्साहित हैं.' हालांकि, अब आधिकारिक पुष्टि के बावजूद दोनों की सगाई की फोटोज अभी तक देखने को नहीं मिली हैं. 

ये भी पढ़ें.. शर्मनाक: 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0... 6 रन पर पूरी टीम ऑलआउट, मिनटों में खत्म हो गई पारी

कौन हैं सानिया चंडोक?

सानिया मुंबई के फेमस बिजनेसमैन रवि घई की पोती हैं. घई परिवार आतिथ्य और खाद्य उद्योग में अपने योगदान के लिए जाना जाता है. वे इंटरकॉन्टिनेंटल होटल और ब्रुकलिन क्रीमरी के मालिक हैं. रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि अर्जुन और सानिया ने निजी तौर पर सगाई की, जिसमें दोनों पक्षों के केवल करीबी दोस्त और परिवार के सदस्य ही शामिल हुए. अर्जुन तेंदुलकर फिलहाल अपने क्रिकेट करियर में पैर जमाने में लगे हुए हैं.

