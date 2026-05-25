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Hindi Newsक्रिकेटVideo: हवा में सचिन-सचिन की गूंज! प्लेन के अंदर Lap of Love, मास्टर ब्लास्टर को देख बेकाबू हुए फैंस

Video: हवा में 'सचिन-सचिन' की गूंज! प्लेन के अंदर 'Lap of Love', मास्टर ब्लास्टर को देख बेकाबू हुए फैंस

क्रिकेट के 'भगवान' सचिन तेंदुलकर का फ्लाइट में फैंस के साथ एक दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल हुआ है. संन्यास के 13 साल बाद भी उनका क्रेज बना हुआ है. तेंदुलकर जहां भी जाते हैं, फैंस उन्हें घेर लेते हैं.

 

Written By  Rohit Raj|Last Updated: May 25, 2026, 08:59 AM IST
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सचिन तेंदुलकर
सचिन तेंदुलकर

क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर ने रविवार देर शाम सोशल मीडिया पर फैंस के साथ एक बहुत ही प्यारा पल शेयर किया. उन्होंने एक वीडियो शेयर किया जिसमें वे एक फ्लाइट के अंदर थे. वहां उनके साथ फैंस का एक जबरदस्त 'क्रेजी मोमेंट' देखने को मिला. संन्यास के 13 सालों के बाद भी तेंदुलकर का क्रेज कम नहीं हुआ है. वह जहां भी जाते हैं, फैंस उन्हें घेर लेते हैं.

वीडियो में देखा जा सकता है कि तेंदुलकर विमान के गलियारे में चल रहे हैं और फिर लोगों के साथ फोटो खिंचवाने के लिए रुकते हैं. उस समय वहां थोड़ा हंगामा मच गया क्योंकि हर कोई उनके साथ फ्रेम में आने की कोशिश कर रहा था. कुछ लोग तो अपनी सीटों से उठकर उनके करीब आ गए.

यादगार रही सेल्फी

इस दौरान कई फैंस अपने मोबाइल फोन निकालकर बल्लेबाजी के इस महान जादूगर के साथ उस 'मिलियन-डॉलर सेल्फी' को कैद करने की कोशिश कर रहे थे. अपनी पोस्ट शेयर करते हुए सचिन ने लिखा, ''एक चक्कर लगाना पड़ा और सबसे मिलना पड़ा! लोग मुझे जो प्यार दिखाते हैं, मैं उसकी हमेशा सराहना करता हूं." यह उनके सरल स्वभाव और फैंस के प्रति उनके सम्मान को दर्शाता है.

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सचिन के महान रिकॉर्ड्स

सचिन के क्रिकेटिंग रिकॉर्ड्स इतने विशाल हैं कि किसी के लिए भी उनसे आगे निकलना कल्पना से परे लगता है. उनके नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक 34,357 रन (सभी फॉर्मेट मिलाकर) दर्ज हैं. उन्होंने 100 शतक बनाए हैं.

ये भी पढ़ें: 600 रन का वर्ल्ड रिकॉर्ड, इतिहास रचने के करीब 15 साल का लड़का, अब तक नहीं हुआ ऐसा

वनडे में सचिन के करीब विराट

आधुनिक युग के दिग्गज विराट कोहली (54) ने वनडे में सबसे ज्यादा शतकों (49) के मामले में तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया है. हालांकि, वनडे फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रनों के मामले में वे अब भी तेंदुलकर (18426) से काफी पीछे हैं. कोहली के वनडे में 14797 रन हैं. 

ये भी पढ़ें: क्या लगातार दूसरी बार चैंपियन बनेगी RCB? क्वालीफायर-1 के आंकड़ों ने मचाई खलबली

टेस्ट में जो रूट तोड़ सकते हैं रिकॉर्ड

अगर टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो इंग्लैंड के पूर्व कप्तान जो रूट रनों के मामले में तेंदुलकर (15921) के सबसे करीब हैं. रूट (13943) के करियर में अभी कुछ साल बाकी हैं और यह अनुमान लगाया जा रहा है कि वे रेड-बॉल फॉर्मेट में महान बल्लेबाज को पीछे छोड़ सकते हैं.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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