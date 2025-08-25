सचिन के इस दोस्त ने 582 गेंदों पर ठोके 400 रन; उठाए 43 चौके और 4 छक्के, गेंदबाजों ने मांगी रहम की भीख
सचिन के इस दोस्त ने 582 गेंदों पर ठोके 400 रन; उठाए 43 चौके और 4 छक्के, गेंदबाजों ने मांगी रहम की भीख

सचिन तेंदुलकर के दोस्त वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान ब्रायन लारा को क्रिकेट इतिहास के विस्फोटक बल्लेबाजों में गिना जाता है. जब तक वो क्रीज पर होते थे, तब तक स्कोर बोर्ड लगातार चलता ही रहता था. ब्रायन लारा ने 12 अप्रैल 2004 को इंग्लैंड के खिलाफ एंटीगा टेस्ट मैच में नाबाद 400 रन बनाए थे.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Aug 25, 2025, 02:39 PM IST
सचिन के इस दोस्त ने 582 गेंदों पर ठोके 400 रन; उठाए 43 चौके और 4 छक्के, गेंदबाजों ने मांगी रहम की भीख

भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और वेस्टइंडीज के दिग्गज बल्लेबाज ब्रायन लारा के बीच बहुत गहरी दोस्ती है. सचिन तेंदुलकर और ब्रायन लारा के बीच एक बेहद खास रिश्ता है. हालांकि कई लोग उन्हें एक-दूसरे का प्रतिद्वंद्वी मानते हैं, लेकिन तेंदुलकर और लारा दोनों ही अपने खेल के दिनों से लेकर अभी तक एक-दूसरे का सम्मान करते हैं. सचिन तेंदुलकर के दोस्त वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान ब्रायन लारा को क्रिकेट इतिहास के विस्फोटक बल्लेबाजों में गिना जाता है. जब तक वो क्रीज पर होते थे, तब तक स्कोर बोर्ड लगातार चलता ही रहता था. ब्रायन लारा ने 12 अप्रैल 2004 को इंग्लैंड के खिलाफ एंटीगा टेस्ट मैच में नाबाद 400 रन बनाए थे. इंग्लैंड के खिलाफ लारा ने 400 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली थी. इंटरनेशनल क्रिकेट में आज तक कोई भी बल्लेबाज टेस्ट मैच में ब्रायन लारा के इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाया है. इतना ही नहीं ब्रायन लारा ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में नाबाद 501 रन भी बनाए हैं, जो इस फॉर्मेट में किसी भी खिलाड़ी के द्वारा बनाए गए सबसे ज्यादा रन हैं.

गेंदबाजों की पिटाई करने की आदत

ब्रायन लारा को दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन गेंदबाजों की पिटाई करके उनकी लाइन और लेंथ बिगाड़ने की आदत थी. ब्रायन लारा ने वेस्टइंडीज के लिए 131 टेस्ट मैचों में 52.88 की औसत से 11953 रन बनाए हैं, जिसमें 34 शतक और 48 अर्धशतक शामिल हैं. इस फॉर्मेट में ब्रायन लारा का बेस्ट स्कोर नाबाद 400 रन है. ब्रायन लारा ने 299 वनडे मैचों में 40.48 की औसत से 10405 रन बनाए, जिसमें 19 शतक और 63 अर्धशतक शामिल रहे. ब्रायन लारा का बेस्ट स्कोर 169 रन रहा है.

582 गेंदों पर ठोके 400 रन

12 अप्रैल 2004 को ब्रायन लारा ने टेस्ट क्रिकेट में 400 रन की पारी खेलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था. 12 अप्रैल 2004 को ब्रायन लारा ने इंग्लैंड के खिलाफ एंटिगा में खेले गए टेस्ट मैच के दौरान नाबाद 400 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली थी. टेस्ट क्रिकेट में यह पहला और आखिरी मौका था, जब किसी बल्लेबाज ने 400 रन की ऐतिहासिक पारी खेली थी. 21 साल से दुनिया का कोई भी बल्लेबाज इस महारिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाया है.

ब्रायन लारा का वर्ल्ड रिकॉर्ड

ब्रायन लारा ने इंग्लैंड के खिलाफ उस टेस्ट मैच में 582 गेंदों पर 43 चौकों और 4 छक्कों की मदद से नाबाद 400 रन ठोके थे. ब्रायन लारा की इस आतंकित करने वाली पारी के सामने इंग्लैंड के गेंदबाज रहम की भीख मांगते हुए नजर आए थे. टेस्ट क्रिकेट में ब्रायन लारा की यह पारी किसी भी बल्लेबाज के द्वारा सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी खेलने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है. 21 साल से यह वर्ल्ड रिकॉर्ड अमर है.

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

Sachin Tendulkar

Trending news

;