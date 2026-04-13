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Hindi Newsक्रिकेटअचानक रो पड़े क्रिकेट के भगवान, सचिन तेंदुलकर का ये VIDEO तोड़ देगा करोड़ों भारतीयों का दिल

अचानक रो पड़े 'क्रिकेट के भगवान', सचिन तेंदुलकर का ये VIDEO तोड़ देगा करोड़ों भारतीयों का दिल

क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर अचानक रो पड़े, जिसका वीडियो इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है. सचिन तेंदुलकर का यह वीडियो देखकर भारत के करोड़ों फैंस का दिल टूट जाएगा. भारत के दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर मुंबई में आशा भोसले के घर जाकर इस महान गायिका को अपनी अंतिम श्रद्धांजलि देते समय भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Apr 13, 2026, 12:43 PM IST
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अचानक रो पड़े 'क्रिकेट के भगवान', सचिन तेंदुलकर का ये VIDEO तोड़ देगा करोड़ों भारतीयों का दिल

क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर अचानक रो पड़े, जिसका वीडियो इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है. सचिन तेंदुलकर का यह वीडियो देखकर भारत के करोड़ों फैंस का दिल टूट जाएगा. भारत के दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर मुंबई में आशा भोसले के घर जाकर इस महान गायिका को अपनी अंतिम श्रद्धांजलि देते समय भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े. सचिन तेंदुलकर के साथ उनकी पत्नी अंजलि तेंदुलकर भी थीं. आशा भोसले के परिवार के सदस्यों से बातचीत करते समय सचिन तेंदुलकर लगातार अपने चेहरे से आंसू पोंछते हुए नजर आए.

अचानक रो पड़े 'क्रिकेट के भगवान'

बता दें कि महान गायिका आशा भोसले का रविवार को मुंबई में 92 साल की उम्र में देहांत हो गया था. आशा भोसले को शनिवार को ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन यहां उनकी सेहत में सुधार नहीं हो सका. आज यानी सोमवार शाम 4 बजे आशा भोसले का अंतिम संस्कार शिवाजी पार्क में किया जाएगा. भारत के करोड़ों लोगों ने यह एक बेहद भावुक पल देखा, जब महान गायिका आशा भोसले को अंतिम विदाई देते समय सचिन तेंदुलकर की आंखें नम हो गईं.

सचिन तेंदुलकर का VIDEO तोड़ देगा करोड़ों भारतीयों का दिल

यह साफ था कि यह क्षति केवल एक बड़ी हस्ती की ही नहीं थी, बल्कि उस व्यक्ति की भी थी, जिनका सचिन तेंदुलकर निजी तौर पर बहुत सम्मान करते थे. सचिन तेंदुलकर अपने आंसू नहीं रोक पाए और उन्होंने गायिका के निधन पर अपना गहरा शोक व्यक्त किया. बता दें कि एक-दूसरे की तारीफ करने के लिए सचिन तेंदुलकर अक्सर आशा भोसले के सदाबहार गाने सुनते हुए बड़े होने की बात करते थे, जबकि आशा भोसले इस महान क्रिकेटर को बेहद प्यार और गर्व से देखती थीं. अपने-अपने क्षेत्रों के इन दो दिग्गजों के बीच सालों से एक बहुत ही गहरा और निजी रिश्ता रहा है. आशा भोसले हाल ही में जामनगर में अर्जुन तेंदुलकर की शादी में शामिल हुईं, जिसे उनका आखिरी सार्वजनिक कार्यक्रम माना जा रहा है.

सचिन तेंदुलकर की भावुक पोस्ट

आशा भोसले के निधन पर सचिन तेंदुलकर ने एक्स पर एक दिल को छू लेने वाली पोस्ट में लिखा, 'हमारे लिए, आशा ताई परिवार जैसी थीं. आज, जो दुख हम महसूस कर रहे हैं, उसे बयां करने के लिए शब्द बहुत छोटे पड़ रहे हैं. एक पल तो दिल खामोश हो जाता है और अगले ही पल, वह उन अनगिनत धुनों में खो जाता है जो उन्होंने हम सभी को तोहफे में दीं. ऐसा लगता है मानो समय खुद ही थम गया हो. फिर भी, अपने अमर गीतों के जरिए वह हमेशा के लिए अमर रहेंगी. आशा ताई, हम आपको शब्दों से परे याद करेंगे.'

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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