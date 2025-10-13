मास्टर ब्लास्टर सचिन ने बताया था सीक्रेट! 100 शतकों का रिकॉर्ड सिर्फ विराट नहीं... ये दूसरा खिलाड़ी भी तोड़ सकता है! कौन है वो घातक बल्लेबाज?

Virat kohli 100 Centuries: क्रिकेट के 'भगवान' कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 शतकों का वो महारिकॉर्ड है, जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन माना जाता था. हालांकि जब से 'किंग कोहली' यानी विराट कोहली ने शानदार वापसी की है, तब से लगने लगा है कि यह रिकॉर्ड टूट सकता है. विराट कोहली ने सचिन के वनडे में 49 शतकों का रिकॉर्ड तोड़कर 51 शतक पूरे कर लिए और अब उनकी नजरें 100 शतकों के पहाड़ पर हैं. हालांकि आज हम आपको एक ऐसे नाम के बारे में भी बताएंगे, जिसे एक समय सचिन इस रेस का प्रमुख हिस्सा बता रहे थे. खुद मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनका यह महा-रिकॉर्ड तोड़ने की काबिलियत सिर्फ विराट कोहली में ही नहीं है, बल्कि एक और धाकड़ भारतीय बल्लेबाज है, जो यह कारनामा कर सकता है.

विराट कोहली के शतक

कोहली के नाम कुल 82 इंटरनेशनल शतक हैं, जिसमें 51 वनडे शतक, 30 टेस्ट शतक और 1 टी20 इंटरनेशनल शतक शामिल है. हालांकि सचिन का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए अभी कोहली को 19 शतक और बनाने होंगे. वहीं सबसे बड़ी दिक्कत यह भी है कि कोहली ने टी-20 और टेस्ट से सन्यास ले लिया है. ऐसे में अब उनके पास सिर्फ ओडीआई फॉर्मेट में खेलने का ही मौका है. कोहली के बल्ले से अंतिम शतक 23 फरवरी को आया था, जब उन्होंने पाकिस्तान के ख‍िलाफ दुबई में नाबाद 100 रन बनाए थे.

कौन है वो दूसरा खिलाड़ी?

दरअसल यह किस्सा साल 2012 का है, जब सचिन तेंदुलकर ने 100वां शतक लगाया था. उस वक्त मुकेश अंबानी ने 100वें शतक का जश्न मनाने के लिए बड़ी पार्टी रखी थी. उसी दौरान सलमान खान ने उनसे पूछा था कि उनका यह ऐतिहासिक रिकॉर्ड कौन तोड़ सकता है. सचिन तेंदुलकर ने बेझिझक दो नाम लिए थे. इनमें पहला नाम विराट कोहली का था और दूसरा रोहित शर्मा का नाम था.

रोहित रिकॉर्ड से काफी दूर

सचिन तेंदुलकर ने भले ही 2012 में रोहित को इस रेस का प्रमुख नाम बताया था, लेकिन फिलहाल वह इस रिकॉर्ड से काफी दूर हैं. बता दें कि हिट मैन ने अपने करियर में कुल 49 इंटरनेशनल शतक जड़े हैं. जहां टेस्ट में 12, वनडे में 32 और टी20 में 5 शतक शामिल हैं. रोहित भी वनडे और टी20 से सन्यास ले चुके हैं. ऐसे में इंटरनेशनल शतकों की दौड़ में फिलहाल विराट कोहली (82 शतक) और रोहित शर्मा (49 शतक) के बीच काफी बड़ा अंतर है.