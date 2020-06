हरभजन, सहवाग समेत इन खिलाड़ियों ने किया योग, दिया फिट रहने का संदेश

कोलकाता: महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) और विश्व बैडमिंटन चैंपियन पीवी सिंधु सहित कई भारतीय खिलाड़ियों ने छठे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस (International Yoga Day) के अवसर पर रविवार को योग के माध्यम से फिट रहने का संदेश दिया. सचिन ने फादर्स डे पर अपने बेटे अर्जुन और बेटी सारा के साथ योग करते हुए सोशल मीडिया पर एक फोटो पोस्ट की है. उन्होंने ट्विटर पर लिखा, 'एक साथ योग कर फादर्स डे मना रहे.'

सिंधु ने कहा, 'योग अज्ञात समय से ही हमारे साथ रहा है और सबसे प्रभावी स्वास्थ्य प्रथाओं में से एक है. एक स्वस्थ जीवन की शुरूआत करें और इस खुशी का संकल्प लें.'

Yoga has been with us since times unknown and is one of the most effective health practices of all. Switch to a healthier lifestyle and take the pledge to be happier this #InternationalYogaDay @bankofbaroda https://t.co/l84FAjnsjP — Pvsindhu (@Pvsindhu1) June 21, 2020

पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने योग करते हुए एक वीडियो शेयर किया. उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'थोड़ा वक्त भले लगेगा, लेकिन योगा से ही होगा.'

Thoda waqt bhale lagega, but Yoga Se Hi Hoga !#InternationalYogaDay pic.twitter.com/g3Yc2Z7NyC — Virender Sehwag (@virendersehwag) June 21, 2020

हरभजन सिंह ने पत्नी गीता बसरा और बेटी हिनाया हीर के साथ योग करते हुए तस्वीर शेयर की. गीता ने एक वीडियो शेयर किया। उन्होंने कहा, 'योग जीवन है.'

पूर्व बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण ने कहा, 'योग मैट से परे होता है. कुछ भी आप ध्यान के साथ करते हैं, तो आपको लगेगा कि योग कर रहे हैं.'

Yoga happens beyond the Mat. Anything you do with attention to what you feel is doing Yoga. #InternationalYogaDay pic.twitter.com/Y0vqI17RcK — VVS Laxman (@VVSLaxman281) June 21, 2020

मोहम्मद कैफ ने भी योग करते हुए तस्वीरें शेयर कीं. उन्होंने लिखा, 'खुद का ख्याल रखने से मुझे प्यार है.'

Fall in love with taking care of yourself. Mind. Body. Spirit#InternationalYogaDay pic.twitter.com/UkkXGX5wTv — Mohammad Kaif (@MohammadKaif) June 21, 2020

श्रेयस अय्यर ने पेट डॉग के साथ योग करते हुए दो तस्वीरें शेयर कीं. उन्होंने कैप्शन लिखा, 'अपने पार्टनर इन क्राइम के साथ योग और म्यूजिक डे सेलिब्रेट करते हुए.'

Celebrating yoga and music day with my partner in crime, who has her own style of meditation #Internationalyogaday2020 #WorldMusicDay2020 pic.twitter.com/HjS2p5Hmjo — Shreyas Iyer (@ShreyasIyer15) June 21, 2020

(इनपुट-आईएएनएस)