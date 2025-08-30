करोड़ों में बिकी दुनिया के इस महान बल्लेबाज की टेस्ट कैप, सचिन भी मानते हैं इन्हें अपना हीरो

Don Bradman Baggy Green: ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के महान खिलाड़ी डॉन ब्रैडमैन से जुड़ी एक खबर ने सबको चौंका दिया है. इस महान क्रिकेटर के कैप की नीलामी हुई है. कंगारू टीम टेस्ट कैप को 'बैगी ग्रीन' कहा जाता है. ब्रैडमैन के 'बैगी ग्रीन' को ऑस्ट्रेलिया के नेशनल म्यूजियम ने खरीदा है. उसने इसे इतिहास का प्रतिष्ठित हिस्सा बताया है. इसके लिए म्यूजियम ने बड़ी राशि खर्च की है.

नीलामी में कितने रुपये हुए खर्च?

ऑस्ट्रेलिया के नेशनल म्यूजियम ने ब्रैडमैन के टेस्ट कैप को 438,550 ऑस्ट्रेलियन डॉलर (लगभग 2.5 करोड़ रुपये) में खरीदा है. म्यूजियम ने इस कैप को इतिहास का एक प्रतिष्ठित हिस्सा बताया है. यह कैप ब्रैडमैन ने 1946-47 में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ खेली गई एशेज सीरीज के दौरान पहनी थी. यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच खेली गई पहली टेस्ट सीरीज थी.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: मुश्किल ही नहीं नामुमकिन...टेस्ट क्रिकेट के इन 10 महारिकॉर्ड को कोई नहीं तोड़ पाएगा!

नेशनल म्यूजियम ने क्यों खरीदी कैप?

ब्रैडमैन को भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर अपना आदर्श मानते हैं. ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज ने एक बार कहा था कि सचिन में उन्हें अपनी झलक दिखती है. ब्रैडमैन टेस्ट मैचों में 99.94 के शानदार औसत के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने 1946-47 सीरीज में टीम की कप्तानी भी की थी. नेशनल म्यूजियम की निदेशक कैथरीन मैकमोहन ने बताया कि विश्व युद्ध के दौरान जब लोगों के मन में क्रिकेट का विचार भी दूर था. उस समय इस टेस्ट सीरीज ने आशा और सकारात्मकता का प्रतीक बनकर लोगों को प्रेरित किया.

ये भी पढ़ें: मारपीट के लिए उतारू प्लेयर्स पर चल गया हंटर, दिग्वेश और नीतीश की कट गई जेब, लगा भारी-भरकम जुर्माना

विश्व युद्ध से कनेक्शन

मैकमोहन ने कहा, ''सर डोनाल्ड की बैगी ग्रीन ऑस्ट्रेलिया के सबसे प्रसिद्ध बल्लेबाज के जीवन को दर्शाती है और उस समय को भी, जब खेल के नायकों ने विश्व युद्ध के दुख और कठिनाई के बाद ऑस्ट्रेलिया के लोगों को उम्मीद दी थी. हमें खुशी है कि यह राष्ट्रीय खजाना अब ऑस्ट्रेलिया के नेशनल म्यूजियम में है, जहां सभी ऑस्ट्रेलियाई इसका आनंद ले सकेंगे.''