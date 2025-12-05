ODI के 3 सबसे बड़े किंग.., इन महारथियों के नाम है सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब, देखें पूरी लिस्ट

इंटरनेशनल क्रिकेट में एक से बढ़कर एक बड़े-बड़े सुरमा हुए हैं. खासकर लिमिटेड ओवर्स की बात करें तो इस फॉर्मेट में कई ऐतिहासिक खिलाड़ी रहे हैं, जिन्होंने अपने दमदार प्रदर्शन के दम पर पूरे क्रिकेट जगत में खूब नाम बटोरा है. वनडे क्रिकेट में कुछ खिलाड़ी ऐसे रहे हैं ,जिन्होंने अकेले दम पर मैच का रुख पलट कर रख दिया था. उनके शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से भी नवाजा गया है. बहरहाल हम बात कर रहे हैं वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच खिताब जीतने वाले क्रिकेट जगत के 3 धुरंधरों के बारे में. उन्होंने ना केवल ये खिताब अपने नाम किया बल्कि अपनी टीम को मुश्किल परिस्थिति में मैच जिताया. चलिए जानते हैं किसने सबसे ज्यादा बार वनडे इंटरनेशनल में ये अवॉर्ड अपने नाम किया है.

सचिन तेंदुलकर

नंबर 1 पर क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर का नाम शुमार है. सचिन ने अपने 24 साल के वनडे करियर के दौरान खेले 463 वनडे मैच में 18000 से भी ज्यादा रन बनाने का कारनामा किया है. वहीं, उनके नाम वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा 62 बार प्लेयर ऑफ द मैच जीतने का रिकॉर्ड है. इस लिस्ट में उनके आसपास भी कोई खिलाड़ी नहीं भटकता है.

सनथ जयसूर्या

श्रीलंका क्रिकेट इतिहास में वनडे इंटरनेशनल में सबसे दिग्गज खिलाड़ियों को याद किया जाएगा, तो सबसे पहले जयसूर्या का नाम लिया जाएगा. बता दें कि वर्ल्ड क्रिकेट में सनथ जयसूर्या सबसे ज्यादा बार प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं. उन्होंने अपने करियर के दौरान 445 वनडे मैच खेले, जिसमें उन्होंने 48 बार ये अवॉर्ड अपने नाम किया है.

विराट कोहली

भारत के स्टार बल्लेबाज व रन मशीन विराट कोहली का जलवा इस लिस्ट में भी बरकरार है. कोहली ने अपने अभी तक के वनडे करियर के दौरान 306 वनडे मैचों में 44 बार प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीतने का काम किया है. ऐसे में वह बहुत जल्द सनथ जयसूर्य का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं. कोहली जिस हिसाब से खेल रहे हैं आने वाले समय में वह कई रिकॉर्ड अपने नाम करेंगे.

