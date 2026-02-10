Advertisement
trendingNow13104960
Hindi Newsक्रिकेटअर्जुन तेंदुलकर की शादी में मेहमान बनेंगे PM मोदी, सचिन ने मिलकर दिया न्योता, शेयर कीं PHOTOS

अर्जुन तेंदुलकर की शादी में मेहमान बनेंगे PM मोदी, सचिन ने मिलकर दिया न्योता, शेयर कीं PHOTOS

Arjun Tendulkar Wedding: भारत के पूर्व महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बेटे अर्जुन तेंदुलकर की शादी का न्योता दिया है.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Feb 10, 2026, 08:24 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अर्जुन तेंदुलकर की शादी में मेहमान बनेंगे PM मोदी, सचिन ने मिलकर दिया न्योता, शेयर कीं PHOTOS

Arjun Tendulkar Wedding: भारत के पूर्व महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बेटे अर्जुन तेंदुलकर की शादी का न्योता दिया है. मास्टर ब्लास्टर ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, ''हमें अर्जुन और सानिया की शादी में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ. युवा जोड़े को आपके आशीर्वाद और विचारशील सलाह के लिए धन्यवाद, मोदी जी.'' 

अर्जुन तेंदुलकर इस साल के अंत में सानिया चंदोक से शादी करने जा रहे हैं . शादी की रस्में 3 मार्च से शुरू होंगी और शादी 5 मार्च को करीबी परिवार के सदस्यों और दोस्तों की उपस्थिति में एक निजी समारोह के रूप में होगी.

अर्जुन, भारतीय क्रिकेट के दिग्गज पूर्व खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर के बेटे हैं. वे एक ऑलराउंडर गेंदबाज हैं और घरेलू क्रिकेट में गोवा टीम के लिए खेलते हैं. अर्जुन तेंदुलकर ने 22 फर्स्ट क्लास मैच और 29 टी20 मुकाबले खेले हैं. उन्होंने 2020/21 सत्र में मुंबई क्रिकेट के लिए खेलते हुए टी20 क्रिकेट में डेब्यू किया था. 2022/23 सत्र में वे गोवा चले गए और वहीं से उन्होंने प्रथम श्रेणी और प्रथम श्रेणी क्रिकेट में अपने करियर की शुरुआत की.

कौन बनेंगी अर्जुन तेंदुलकर की दुल्हनिया?

सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन का विवाह सानिया से होगा, जो एक प्रतिष्ठित कारोबारी परिवार से हैं. सानिया, रवि घई की पोती हैं, जो एक नामी उद्योगपति और ग्रेविस ग्रुप के प्रमुख हैं. सानिया एक उद्यमी हैं और मुंबई स्थित पेट केयर सेवाओं पर केंद्रित कंपनी मिस्टर पॉज़ पेट स्पा एंड स्टोर एलएलपी में नामित भागीदार और निदेशक के रूप में कार्यरत हैं.

ये भी पढ़ें: ये हमारा तुरुप का इक्का है... USA के खिलाफ पाकिस्तान ने इस खिलाड़ी पर खेला बड़ा दांव, भारत के लिए भी बनेगा खतरा?

 

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

Sachin Tendulkar

Trending news

बारामती विमान हादसे पर रोहित पवार ने खड़े किए सवाल, किया षड्यंत्र का दावा
Ajit Pawar
बारामती विमान हादसे पर रोहित पवार ने खड़े किए सवाल, किया षड्यंत्र का दावा
अब तक कितने LS स्पीकरों के खिलाफ आया अविश्वास प्रस्ताव, किन-किन की गई कुर्सी?
om birla
अब तक कितने LS स्पीकरों के खिलाफ आया अविश्वास प्रस्ताव, किन-किन की गई कुर्सी?
कौन हैं नसरीन शेख? महाराष्ट्र के मालेगांव से चुनी गई 'बुर्के वाली मेयर'
Who is Malegaon New Mayor
कौन हैं नसरीन शेख? महाराष्ट्र के मालेगांव से चुनी गई 'बुर्के वाली मेयर'
बाबरी निर्माण से ठीक पहले हुमायूं को झटका, ड्रग्स केस में फंसी बेटी; प्रॉपर्टी जब्त
Humayun Kabir
बाबरी निर्माण से ठीक पहले हुमायूं को झटका, ड्रग्स केस में फंसी बेटी; प्रॉपर्टी जब्त
कांग्रेस के 3 दिग्गजों पर असम के CM ने क्यों दर्ज कराया 500 करोड़ का मानहानि केस?
Assam CM
कांग्रेस के 3 दिग्गजों पर असम के CM ने क्यों दर्ज कराया 500 करोड़ का मानहानि केस?
किताब पर मचे बवाल के बाद पहली बार सामने आए जनरल नरवणे, स्टेटस को लेकर सस्पेंस खत्म!
Manoj Naravane
किताब पर मचे बवाल के बाद पहली बार सामने आए जनरल नरवणे, स्टेटस को लेकर सस्पेंस खत्म!
अविश्वास प्रस्ताव के बीच ओम बिरला का फैसला,नोटिस पर चर्चा होने तक नहीं करेंगे ये काम
om birla
अविश्वास प्रस्ताव के बीच ओम बिरला का फैसला,नोटिस पर चर्चा होने तक नहीं करेंगे ये काम
हुमायूं देख रहे बाबरी का ख्वाब, योगी बोले- नहीं बनने देंगे; नेताओं में सिर फुटव्वल
Babri Masjid
हुमायूं देख रहे बाबरी का ख्वाब, योगी बोले- नहीं बनने देंगे; नेताओं में सिर फुटव्वल
'आपको सुनने नहीं, केवल एक डर से पहुंचे थे लोग...', RSS चीफ भागवत पर राज ठाकरे का तंज
Mohan Bhagwat
'आपको सुनने नहीं, केवल एक डर से पहुंचे थे लोग...', RSS चीफ भागवत पर राज ठाकरे का तंज
ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल गांधी ने क्यों नहीं किए हस्ताक्षर?
National News
ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल गांधी ने क्यों नहीं किए हस्ताक्षर?