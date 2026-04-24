सचिन तेंदुलकर ने भारत से पहले पाकिस्तान के लिए खेली थी क्रिकेट, 99% लोग नहीं जानते होंगे ये किस्सा

क्रिकेट की दुनिया में सचिन तेंदुलकर को भगवान का दर्जा प्राप्त है. इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 शतक लगाने वाले एकमात्र बल्लेबाज, जब तक क्रिकेट खेले रिकॉर्ड बनाते गए. सचिन तेंदुलकर ने 15 नवंबर 1989 को टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया था. सचिन तेंदुलकर ने करियर का पहला अंतरराष्ट्रीय टेस्ट मैच कराची में पाकिस्तान के खिलाफ खेला. सचिन तेंदुलकर ने अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच 14 नवंबर 2013 को वेस्टइंडीज के खिलाफ मुंबई में खेला था.

भारत से पहले पाकिस्तान की तरफ से क्रिकेट खेली

99% लोग नहीं जानते होंगे कि भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू करने से पहले मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने पाकिस्तान की तरफ से क्रिकेट खेली थी.दरअसल, 20 जनवरी 1987 को मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान के बीच एक मैच हुआ था. यह मैच क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया की स्थापना के 50 साल पूरे होने के खास मौके पर आयोजित किया गया था. यह कोई आधिकारिक इंटरनेशनल मैच नहीं था, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बड़े-बड़े क्रिकेटर्स इस मैच में खेल रहे थे.

99% लोग नहीं जानते होंगे ये किस्सा

15 नवंबर 1989 को भारत के लिए अपने इंटरनेशनल डेब्यू से पहले सचिन तेंदुलकर 20 जनवरी 1987 को मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में पाकिस्‍तान की तरफ से खेल चुके थे. इस मैच में सचिन तेंदुलकर सब्सटीट्यूट फील्डर के तौर पर पाकिस्तान के लिए खेले थे. सचिन तेंदुलकर ने कुछ समय के लिए पाकिस्तान के लिए फील्डिंग की थी. सचिन तेंदुलकर उस समय महज 15 साल के थे. मैच के दौरान जब लंच ब्रेक के समय जावेद मियांदाद और अब्दुल कादिर मैदान से बाहर चले गए थे, तब सचिन तेंदुलकर को इमरान खान की टीम के लिए एक सब्स्टीट्यूट फील्डर के तौर पर बुलाया गया था.

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पाकिस्तान की जर्सी पहनी

15 साल के सचिन तेंदुलकर, जो काफी उत्साहित और फुर्तीले थे, उनसे पाकिस्‍तान टीम के लिए फील्डिंग करने को कहा गया था. सचिन तेंदुलकर ने तब मैदान में अपनी जगह ली और कुछ समय के लिए पाकिस्तान की जर्सी पहनी. यह एक ऐसा अनोखा पल था, जब भारत के भविष्य के इस दिग्गज खिलाड़ी ने अपने क्रिकेट के प्रतिद्वंद्वियों के लिए क्रिकेट खेली. इमरान खान ने सचिन तेंदुलकर को लॉन्ग-ऑन पर तैनात किया, और कुछ ही देर बाद कपिल देव ने उनकी दिशा में एक ऊंची गेंद मारी. अपनी पूरी कोशिश करने और 15 मीटर तक आगे की ओर दौड़ लगाने के बावजूद, सचिन तेंदुलकर गेंद तक नहीं पहुंच पाए.

कम उम्र से ही क्रिकेट के प्रति जुनून

सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा 'Playing it My Way' में, मास्टर ब्लास्टर ने उस घटना को याद करते हुए बताया था कि बाद में उन्होंने एक दोस्त से शिकायत की थी. उन्होंने कहा था कि अगर वे लॉन्ग-ऑन के बजाय मिड-ऑन पर खड़े होते, तो वे गेंद को पकड़ पाते. हालांकि यह घटना ज्यादातर एक किस्से की तरह है, फिर भी यह क्रिकेट की भावना और इसके अप्रत्याशित स्वभाव का एक जीता-जागता सबूत है. सचिन तेंदुलकर के शानदार करियर में यह एक दिलचस्प किस्सा बना हुआ है, जो बहुत कम उम्र से ही क्रिकेट के प्रति उनके जुनून और समर्पण को दिखाता है.