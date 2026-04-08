भारत का ये एक खिलाड़ी सेना के बराबर, रनों और शतकों का बादशाह, बुमराह से ज्यादा झटके विकेट

भारत का एक क्रिकेटर ऐसा रहा है, जो अपने क्रिकेट करियर के दौरान अकेला ही सेना के बराबर था. टीम इंडिया का यह महान क्रिकेटर संन्यास के 13 साल बाद अभी भी इंटरनेशनल क्रिकेट में रनों और शतकों का बादशाह है. मजे की बात ये है कि एक बल्लेबाज होने के बावजूद इस क्रिकेटर ने भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह से भी ज्यादा ODI विकेट चटकाए हैं. आइए एक नजर डालते हैं कि आखिर भारत का यह क्रिकेटर कौन है, जो अकेला ही सेना के बराबर था.

भारत का ये एक खिलाड़ी सेना के बराबर

भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में 34357 रन और 100 शतक जड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है. सचिन तेंदुलकर अपने क्रिकेट करियर के दौरान अकेले ही सेना के बराबर थे. सचिन तेंदुलकर ने भारत को खुद के दम पर कई ऐतिहासिक जीत दिलाई हैं. वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करें तो सचिन तेंदुलकर के जसप्रीत बुमराह से ज्यादा विकेट्स हैं. सचिन तेंदुलकर ने 463 ODI मैचों में 154 विकेट झटके थे. वहीं, जसप्रीत बुमराह ने अभी तक 89 ODI मैचों में 149 विकेट चटकाए हैं.

जसप्रीत बुमराह ने भारत के लिए क्या किया?

32 साल के जसप्रीत बुमराह ने 52 टेस्ट मैचों में 234 विकेट हासिल किए हैं. जसप्रीत बुमराह ने टेस्ट क्रिकेट में 16 बार पारी में 5 विकेट लेने का कारनामा किया है. टेस्ट मैचों में जसप्रीत बुमराह का बेस्ट बॉलिंग प्रदर्शन 86 रन देकर 9 विकेट है. 89 वनडे मैचों में जसप्रीत बुमराह ने 149 विकेट हासिल किए हैं. जसप्रीत बुमराह ने वनडे क्रिकेट में 2 बार पारी में 5 विकेट लेने का कमाल किया है. वनडे क्रिकेट में जसप्रीत बुमराह का बेस्ट बॉलिंग प्रदर्शन 19 रन देकर 6 विकेट है. भारत के लिए जसप्रीत बुमराह ने 95 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 121 विकेट चटकाए हैं. टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में जसप्रीत बुमराह का बेस्ट बॉलिंग प्रदर्शन 15 रन देकर 4 विकेट है.

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भगवान का दर्जा प्राप्त

क्रिकेट की दुनिया में सचिन तेंदुलकर को भगवान का दर्जा प्राप्त है. इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 शतक लगाने वाले एकमात्र बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर जब तक क्रिकेट खेले, रिकॉर्ड बनाते गए. सचिन तेंदुलकर ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 24 साल खेलने के बाद 34357 रन बनाए हैं. मौजूदा समय में तो कोई भी बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के इस रिकॉर्ड को तोड़ता नजर नहीं आ रहा. सचिन तेंदुलकर ने 200 टेस्ट में 51 शतक और 68 अर्धशतक लगाते हुए 15,921 रन बनाए हैं. उनका सर्वाधिक स्कोर नाबाद 248 है. सचिन तेंदुलकर के वनडे करियर पर नजर डालें तो 1989 से 2012 के बीच 463 वनडे में 44.83 की औसत से 49 शतक और 96 अर्धशतक लगाते हुए उन्होंने 18,426 रन बनाए हैं. सचिन तेंदुलकर का सर्वाधिक स्कोर नाबाद 200 रहा है.

6 वनडे वर्ल्ड कप खेले

सचिन तेंदुलकर के नाम वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक रनों का रिकॉर्ड है, जो शायद ही भविष्य में टूटे. एकमात्र टी20 इंटरनेशनल मैच में उनके नाम 10 रन हैं. सचिन तेंदुलकर एक सफल स्पिनर भी रहे हैं. वनडे में उनके नाम 154, टेस्ट में 46 और T20I में 1 विकेट दर्ज हैं. मास्टर ब्लास्टर ने अपने 24 साल के इंटरनेशनल करियर में 6 वनडे वर्ल्ड कप खेले. वह 1992, 1996, 1999, 2003, 2007 और 2011 वनडे वर्ल्ड कप का हिस्सा थे. 2011 में उनका वर्ल्ड कप जीतने का सपना पूरा हुआ था. भारतीय टीम ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में श्रीलंका को हराकर अपना दूसरा वनडे वर्ल्ड कप जीता था.