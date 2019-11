सचिन ने नेपाल जाकर इस नेक काम के लिए खेला क्रिकेट, पीएम ओली से भी की मुलाकात

काठमांडु: महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) यूनिसेफ नेपाल के 'बैट फॉर ब्रेन डेवलपमेंट' अभियान से जुड़े हैं और इसके लिए वे जागरुकता पैदा करने के लिए तीन दिवसीय नेपाल दौरे पर हैं. अपने इस दौरे के दौरान उन्होंने नेपाल की महिला टीम के साथ मैच खेले.

45 रन का मिला था टारगेट

इस मैच में सचिन ने एक टीम की कप्तानी की और दूसरी टीम की कप्तानी नेपाल नेशनल टीम के पूर्व कप्तान विनोद दास रहे. पहले विनोद की टीम ने 8 ओवर में 45 रन बनाए. जिसके जवाब में सचिन टीम ने लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया.

इसके अलावा पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन भी किए. नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से मुलाकात की. ओली ने अपने ट्वीट में सचिन से मुलाकात पर खुशी जताते हुए लिखा कि वे यूनिसिफ के गुडविल एम्बेडेसर और मशहूर क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर से मिल कर बहुत खुश हुए. ओली ने बताया कि सचिन ने नेपाल द्वारा बच्चों के अधिकरों और कल्याण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की.

क्या कहा सचिन ने

इसके जवाब में सचिन ने कहा कि नेपाल पीएम स्वास्थ्य समस्याओं के बावजूद उनसे मिले इसके लिए उनका धन्यवाद. सचिन ने ओली के स्वास्थ्य में सुधार की कामना भी की. सचिन ने यह भी कहा कि वे नेपाल से मिले प्यार से अभिभूत हुए. सचिन ने कहा कि जिस तरह पीएम द्वारा भेंट किया लैंप रोशनी फैलाता है, दुनिया भर में उसी तरह उजाला, खुशियां और सम्पन्न्ता छाए.

Thank you for meeting me despite health issues @PM_Nepal Shri Oli ji, I wish you a speedy recovery.

I feel touched by the love and warmth received in Nepal.

Like the beautiful lamp you gifted - may there be brightness, happiness & prosperity all over the world.@unicef_nepal https://t.co/NVQ5mVgnFl

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) November 17, 2019