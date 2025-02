अफगानिस्तान की जीत पर सचिन तेंदुलकर का पोस्ट वायरल, इब्राहिम जादरान ने कहा- जिस आदमी ने...

ICC Champions Trophy 2025: अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी में इंग्लैंड के खिलाफ जीत हासिल करके टूर्नामेंट के रोमांच को बढ़ा दिया. इस जीत ने उसके लिए सेमीफाइनल के रास्ते खोल दिए हैं. अफगानिस्तान अगर 28 फरवरी को ऑस्ट्रेलिया को हरा देता है तो वह अंतिम-4 में पहुंच जाएगा. इंग्लैंड पर उसकी जीत ने महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का दिल जीत लिया. उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके अफगान टीम की तारीफ की है.

जादरान और उमरजई का कमाल

इब्राहिम जादरान की शानदार 177 रन की पारी और अजमतुल्लाह उमरजई के 5 विकेट की बदौलत अफगानिस्तान ने ऐतिहासिक जीत हासिल की. उसने 2023 वनडे वर्ल्ड कप में भी अंग्रेजों को हराया था. बल्ले से अपने शानदार प्रदर्शन के लिए जादरान को क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर से भी प्रशंसा मिली. अफगानिस्तान की अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में लगातार सफलता और खासकर जादरान के हालिया शतक के बाद सचिन काफी खुश नजर आए.

सचिन ने जमकर की तारीफ

मैच के बाद तेंदुलकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अफगानिस्तान के क्रिकेट जगत में बढ़ते कद को स्वीकार करते हुए कहा, ''अफगानिस्तान का अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में लगातार और निरंतर विकास प्रेरणादायक रहा है. आप उनकी जीत को अब उलटफेर नहीं कह सकते. उन्होंने इसे अब आदत बना लिया है. जादरान के शानदार शतक और उमरजई के पांच विकेट ने अफगानिस्तान के लिए एक और यादगार जीत सुनिश्चित की.''

What an honour it is to be praised by the very man who inspired generations to pick up the bat @sachin_rt

Your words mean a lot to me and to cricket in Afghanistan. Thank you, sir. https://t.co/QHTsrmc8Ob

— Ibrahim Zadran (@IZadran18) February 27, 2025