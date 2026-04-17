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Hindi Newsक्रिकेटहवा में चीता, दिमाग में कंप्यूटर... सचिन ने डिकोड किया अय्यर का वो नामुमकिन कैच, बताया पल भर में क्या-क्या हुआ

हवा में चीता, दिमाग में कंप्यूटर... सचिन ने डिकोड किया अय्यर का वो नामुमकिन कैच, बताया पल भर में क्या-क्या हुआ

IPL 2026 Shreyas Iyer Catch: सचिन तेंदुलकर ने आईपीएल 2026 में श्रेयस अय्यर द्वारा लिए गए अद्भुत 'रिले कैच' की जमकर तारीफ की है. वानखेड़े में मुंबई इंडियंस के खिलाफ पंजाब किंग्स की शानदार जीत में अय्यर ने कप्तानी पारी और बेमिसाल फील्डिंग से सभी को हैरान कर दिया.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Apr 17, 2026, 05:28 PM IST
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सचिन तेंदुलकर और श्रेयस अय्यर.
सचिन तेंदुलकर और श्रेयस अय्यर.

IPL 2026 Shreyas Iyer Catch: सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट के मैदान पर अनगिनत कैच देखे हैं और अपने ढाई दशक के करियर में खुद भी कई शानदार कैच पकड़े हैं. मास्टर ब्लास्टर के लिए वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच आईपीएल 2026 के मुकाबले में श्रेयस अय्यर का असाधारण प्रयास अब तक के सबसे बेहतरीन कैचों में से एक था. जब खेल से चार दशकों से अधिक समय से जुड़ा कोई व्यक्ति ऐसा फैसला देता है, तो पूरी क्रिकेट दुनिया रुककर उसे सुनती है.

इस सीजन में शायद ही कोई गलती करने वाले श्रेयस अय्यर ने अपनी गुरुत्वाकर्षण को मात देने वाली फुर्ती से खचाखच भरे स्टेडियम को अचंभित कर दिया. पंजाब किंग्स के कप्तान ने मुंबई इंडियंस की पारी के 18वें ओवर (17.3 ओवर) में एक निश्चित छक्के को रोकने के लिए हवा में छलांग लगा दी. उन्होंने न केवल रन बचाए, बल्कि हवा में रहते हुए गेंद को बड़ी चतुराई से मैदान के अंदर धकेल दिया, जिसे जेवियर बार्टलेट ने पकड़कर इस सनसनीखेज रिले कैच को पूरा किया.

कैच ने मैच का रुख बदला

यह पंजाब किंग्स के लिए एक महत्वपूर्ण सफलता साबित हुई, क्योंकि तेजी से रन बनाने की कोशिश कर रहे हार्दिक पांड्या आखिरकार अय्यर की प्रतिभा का शिकार हो गए. अय्यर के इस प्रयास के बाद मुंबई को आखिरी ओवरों में तेजी से रन बनाने का मौका नहीं मिला और वे अंतिम 39 गेंदों में केवल 59 रन ही बना सके. क्विंटन डिकॉक के शानदार शतक और नमन धीर के अर्धशतक के बावजूद मुंबई की टीम 195/6 का स्कोर खड़ा किया. इसे पंजाब ने बाद में अय्यर और प्रभसिमरन की अर्धशतकीय पारियों की बदौलत आसानी से हासिल कर लिया.

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तेंदुलकर ने अय्यर की किस खूबी को सराहा?

तेंदुलकर ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में उल्लेख किया कि श्रेयस अय्यर के कैच को केवल एथलेटिकिज्म ने नहीं, बल्कि उसके पीछे की जागरूकता ने विशेष बनाया. तेंदुलकर मुंबई इंडियंस के डगआउट में थे, जहां से उन्होंने इस चमत्कारिक उपलब्धि को करीब से देखा. टीवी विजुअल्स में रोहित शर्मा और सूर्यकुमार यादव के चेहरों पर भी इस अकल्पनीय प्रयास को देखकर अविश्वास साफ झलक रहा था. सचिन ने बताया कि अय्यर को गेंद की गति, ऊंचाई और बाउंड्री की दूरी का सटीक अंदाजा लगाकर जंप लगानी थी, जो बिल्कुल परफेक्ट थी.

 

 

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बल्लेबाजी में श्रेयस ने क्या कमाल किया?

मैदान पर अपनी शानदार फील्डिंग के अलावा अय्यर बल्लेबाजी में भी बेहतरीन फॉर्म में रहे हैं और पंजाब के शीर्ष क्रम की रीढ़ बन गए हैं. मुंबई के खिलाफ लक्ष्य का पीछा करते हुए उन्होंने 35 गेंदों में 66 रनों की पारी खेली. यह आईपीएल 2026 में उनका तीसरा अर्धशतक था. उन्होंने प्रभसिमरन सिंह (80*) के साथ 139 रनों की विशाल साझेदारी कर पंजाब की सात विकेट से जीत पक्की कर दी.

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Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

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