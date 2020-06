George Floyd के समर्थन में सचिन ने मंडेला के शब्दों को किया याद, देखिए वीडियो

मुंबई: दिग्गज भारतीय बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) ने दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला (Nelson Mandela) के शब्दों को कोट करते हुए शनिवार को कहा कि खेल में दुनिया बदलने की ताकत है. सचिन ने आईसीसी और लॉरेस स्पोटर्स को टैग करते हुए ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है.

यह भी पढ़ें- T20 World Cup के आयोजन पर बोले वसीम अकरम, ICC को दी ये सलाह

यह वीडियो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच 2019 वर्ल्ड कप फाइनल का है, जिसमें इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफरा आर्चर अंतिम गेंद डालते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसके बाद इंग्लैंड जीत जाती है.

Nelson Mandela once said,

“Sport has the power to change the world. It has the power to unite the world in a way that little else does.”

Wise words. @icc @LaureusSport pic.twitter.com/qHuphZ3gc3

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) June 6, 2020