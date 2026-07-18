गैरी सोबर्स के निधन से टूटा सचिन का दिल, मास्टर ब्लास्टर के पोस्ट से भावुक हुए फैंस, महान क्रिकेटर को यूं किया आखिरी सलाम

भारत के दिग्गज क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने शनिवार को वेस्टइंडीज के क्रिकेट आइकन सर गैरी सोबर्स को भावुक श्रद्धांजलि दी है. सचिन तेंदुलकर ने गैरी सोबर्स के साथ सालों से चली आ रही अपनी मुलाकातों को याद किया और उन्हें 'अद्वितीय' बताया. सचिन तेंदुलकर ने एक्स पर गैरी सोबर्स के निधन पर दुख जताया और यादगार पलों को याद किया, जिसमें 2003 वर्ल्ड कप के दौरान इस दिग्गज ऑलराउंडर का उन्हें 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' की ट्रॉफी देना और शतक पूरा करने पर उन्हें सम्मानित करना शामिल है.
सचिन तेंदुलकर ने एक्स पर अपना भावुक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, 'यह यकीन करना बहुत मुश्किल है कि सर गैरी सोबर्स अब नहीं रहे. मैं उन यादों को याद कर रहा हूं, जो सालों पुरानी है, जैसे 2003 वर्ल्ड कप में उनके हाथों 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' की ट्रॉफी लेना हो या शतक पूरा करने पर उनके प्यार भरे शब्द. वे हमेशा बहुत ही विनम्र और अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति रहे.' सचिन तेंदुलकर ने कुछ साल पहले लंदन में गैरी सोबर्स के साथ हुई अपनी आखिरी मुलाकात को भी याद किया, जहां उन्होंने क्रिकेट पर बातचीत करते हुए समय बिताया था.
सचिन तेंदुलकर ने कहा, 'मेरा मन बार-बार उस समय की ओर जा रहा है, जब हम कुछ साल पहले लंदन में मिले थे. हम बस बैठकर खेल के बारे में बातें कर रहे थे, और अब मुझे बहुत दुख हो रहा है कि वह हमारी आखिरी मुलाकात थी.' उन्हें आखिरी श्रद्धांजलि देते हुए सचिन तेंदुलकर ने कहा कि गैरी सोबर्स की बहुत याद आएगी. उन्होंने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, 'वे सचमुच 'अद्वितीय' थे. उनकी बहुत याद आएगी. भगवान आपकी आत्मा को शांति दे, सर गैरी.'
गैरी सोबर्स ने 1954 से 1974 के बीच वेस्टइंडीज के लिए 93 टेस्ट मैच खेले, जिसमें उन्होंने 57.78 की औसत से 8,032 रन बनाए (जिसमें 26 शतक शामिल थे) और 235 विकेट भी लिए. बाएं हाथ के बल्लेबाज, हरफनमौला बाएं हाथ के गेंदबाज (जो सीम, ऑर्थोडॉक्स स्पिन और रिस्ट स्पिन कर सकते थे) और शानदार फील्डर के तौर पर उनके बेहतरीन प्रदर्शन ने उन्हें खेल के सबसे संपूर्ण क्रिकेटरों में से एक के रूप में वैश्विक पहचान दिलाई. उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में 1958 में पाकिस्तान के खिलाफ नाबाद 365 रन बनाना शामिल था, जो उस समय टेस्ट क्रिकेट में किसी खिलाड़ी का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर था, एक ऐसा रिकॉर्ड जो 36 साल तक कायम रहा.
1968 में नॉटिंघमशायर के लिए काउंटी क्रिकेट खेलते हुए, गैरी सोबर्स फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में एक ही ओवर में छह छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने, उन्होंने यह कारनामा ग्लैमॉर्गन के मैल्कम नैश के खिलाफ किया था. क्रिकेट में उनके योगदान के लिए 1975 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने उन्हें 'नाइटहुड' की उपाधि से सम्मानित किया और बाद में 2000 में उन्हें विजडन के '20वीं सदी के पांच सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों' में शामिल किया गया. उनकी विरासत प्रतिष्ठित 'सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी' के जरिए भी जीवित है, यह ICC का सालाना अवॉर्ड है जो सभी फॉर्मेट में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले पुरुष अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर को दिया जाता है. गैरी सोबर्स के निधन के साथ ही क्रिकेट के सबसे शानदार अध्यायों में से एक का अंत हो गया है और खेल जगत से उन्हें लगातार श्रद्धांजलि दी जा रही है.