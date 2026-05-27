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Hindi Newsक्रिकेटबिहार के लाल ने IPL में मचाया तहलका, वैभव के मुरीद हुए क्रिकेट के भगवान, 15 साल का बल्लेबाज बना करोड़ों भारतीयों की आंखों का तारा

बिहार के लाल ने IPL में मचाया तहलका, वैभव के मुरीद हुए क्रिकेट के भगवान, 15 साल का बल्लेबाज बना करोड़ों भारतीयों की आंखों का तारा

बिहार के लाल वैभव सूर्यवंशी ने IPL में तहलका मचाया दिया है. वैभव सूर्यवंशी ने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ बुधवार को महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम मुल्लांपुर में एलिमिनेटर मुकाबले के दौरान मात्र 29 गेंदों पर 12 छक्कों और 5 चौकों की मदद से 97 रन की पारी खेली. वैभव सूर्यवंशी के नाम IPL इतिहास का सबसे तेज शतक दर्ज होते-होते रह गया.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: May 27, 2026, 10:40 PM IST
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बिहार के लाल ने IPL में मचाया तहलका, वैभव के मुरीद हुए क्रिकेट के भगवान, 15 साल का बल्लेबाज बना करोड़ों भारतीयों की आंखों का तारा

बिहार के लाल वैभव सूर्यवंशी ने IPL में तहलका मचाया दिया है. वैभव सूर्यवंशी ने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ बुधवार को महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम मुल्लांपुर में एलिमिनेटर मुकाबले के दौरान मात्र 29 गेंदों पर 12 छक्कों और 5 चौकों की मदद से 97 रन की पारी खेली. वैभव सूर्यवंशी के नाम IPL इतिहास का सबसे तेज शतक दर्ज होते-होते रह गया. IPL इतिहास का सबसे तेज शतक क्रिस गेल के नाम दर्ज है. क्रिस गेल ने साल 2013 में महज 30 गेंदों में शतक लगा दिया था. वैभव सूर्यवंशी 29 गेंद पर शतक जड़ देते, लेकिन वह प्रफुल्ल हिंगे की गेंद पर स्मरन रविचंद्रन को कैच देकर 97 रन पर आउट हो गए.

बिहार के लाल ने IPL में मचाया तहलका

बिहार के लाल वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंदों पर 97 रन की पारी खेलकर क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर को अपना मुरीद बना लिया है. सचिन तेंदुलकर ने वैभव सूर्यवंशी के लिए अपना एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, 'वैभव सूर्यवंशी का बैट स्विंग जबरदस्त रहा है. इससे भी ज्यादा कमाल की बात यह है कि वह कितनी खूबसूरती से अपना अगला पैर हटाकर, पैरों की तरफ आने वाली गेंदों के लिए जगह बनाते हैं. इसी आजादी की वजह से वह उस तरह से खेल पाते हैं जैसा वह खेलते हैं. वह पारी किसी शानदार करिश्मे से कम नहीं थी!'

केविन पीटरसन ने भी जमकर की तारीफ

इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज केविन पीटरसन ने भी वैभव सूर्यवंशी की काबिलियत पर अपना रिएक्शन देते हुए एक अपडेट में लिखा था, 'वैभव सूर्यवंशी तो कमाल का खिलाड़ी है! हे भगवान. कवर के ऊपर से वो छक्का.' वैभव सूर्यवंशी ने शुरू से ही गेंदबाजों पर हमला बोल दिया और सिर्फ 16 गेंदों में ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, जिसके बाद भी उन्होंने अपना आक्रामक खेल जारी रखा. वैभव सूर्यवंशी ने सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ बुधवार को IPL 2026 के एलिमिनेटर मैच में 334.48 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए 29 गेंदों में 12 छक्कों और 5 चौकों के साथ 97 रन की पारी खेली.

वैभव सूर्यवंशी का शॉट मिस हो गया

राजस्थान रॉयल्स (RR) की पारी खत्म होने के बाद वैभव सूर्यवंशी ने कहा, 'मेरे दिमाग में था कि यह एक नॉकआउट गेम है और बड़ा मैच है, लेकिन सभी कोचों ने मुझसे कहा था कि मैं जो अभ्यास में कर रहा था, वही करूं, गेम का मजा लूं, और इस मैच का दबाव न लूं.' वैभव सूर्यवंशी अपने रिकॉर्ड शतक से चूक गए. इसके जवाब में उन्होंने कहा, 'मैंने वह शॉट फील्डर को देखकर खेला, और इसीलिए मैंने मिसटाइम किया. अगर मैं थर्ड मैन की तरफ जाता, तो वह आसानी से क्लियर हो जाता, लेकिन मैंने उसे स्ट्रेट मारने की कोशिश की, और इसीलिए मेरा शॉट मिस हो गया.'

वैभव सूर्यवंशी ने क्रिस गेल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया

हालांकि अपनी पारी में वैभव सूर्यवंशी ने एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के क्रिस गेल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया. वैभव सूर्यवंशी के इस पारी के बाद आईपीएल 2026 में 65 छक्के हो गए हैं. क्रिस गेल ने आईपीएल 2012 में 59 छक्के लगाए थे. वैभव सूर्यवंशी 97 रन बनाकर पहले विकेट के रूप में आउट हुए. उस समय आरआर का स्कोर 8 ओवर में 125 रन था. इसके बाद SRH के गेंदबाजों ने वापसी की और RR को 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन पर रोक दिया. RR की टीम आखिरी 5 ओवर में मात्र 36 रन बना सकी और आखिरी ओवर में सिर्फ 5 रन बना सकी.

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Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं. तरुण वर्मा फरवरी 2021 से ज़ी न्यूज का हिस्सा हैं. तरुण वर्मा किसी भी मैच का बारीकी से व...और पढ़ें

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