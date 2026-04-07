IPL: सचिन तेंदुलकर के इस रिकॉर्ड के सामने सब फेल, 15 सालों से अटूट, मॉडर्न युग के खिलाड़ी भी नहीं छू पा रहे

IPL को अलविदा कहने से पहले महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने ऐसा रिकॉर्ड बनाया था, जो 15 साल से अटूट है. इस दौरान कई बड़े-बड़े धुरंधरों ने मेगा इवेंट में हिस्सा लिया, लेकिन मास्टर ब्लास्टर के इस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ सके. सचिन आईपीएल के पहले सीजन से लेकर 2011 तक मुंबई इंडियंस के कप्तान थे. इसी दौरान उन्होंने ये बड़ी उपलब्धि हासिल की थी. एमएस धोनी और रोहित शर्मा ने भले ही अपनी-अपनी टीमों को 5 बार चैंपियन बनाया, लेकिन सचिन वाला कारनामा ये दोनों भी नहीं कर सके. तो आइए सस्पेंस से पर्दा उठाते हुए आपको बताते हैं कि बतौर कप्तान सचिन तेंदुलकर ने आईपीएल में ऐसा क्या कारनामा किया था? जो 15 साल बाद भी नहीं टूट सका है.

बतौर कप्तान किसी टीम के खिलाफ सबसे अधिक जीत

सचिन तेंदुलकर के नाम आईपीएल में बतौर कप्तान किसी टीम के खिलाफ बिना कोई मुकाबला हारे सबसे ज्यादा जीत दर्ज करने का रिकॉर्ड है. 2008 से 2011 के बीच उन्होंने मुंबई इंडियंस का नेतृत्व करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 6 मुकाबले खेले और सभी मैचों में जीत हासिल की थी. सचिन ने 50 से अधिक मैचों में मुंबई इंडियंस की कप्तानी की थी. 2010 में वो इस टीम को फाइनल तक लेकर गए थे, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था.

किसी टीम के खिलाफ सबसे अधिक जीत हासिल करने वाले कप्तान (बिना कोई मैच हारे)

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6-0 (सचिन तेंदुलकर बनाम केकेआर)

3-0 (रजत पाटीदार बनाम सीएसके)

3-0 (अक्षर पटेल बनाम एलएसजी)

3-0 (शुभमन गिल बनाम एसआरएच)

3-0 (इयोन मॉर्गन बनाम एसआरएच)

3-0 (पैट कमिंस बनाम आरआर)

3-0 (पैट कमिंस बनाम पीबीकेएस)

3-0 (अनिल कुंबले बनाम पीबीकेएस)

3-0 (कैमरन व्हाइट बनाम पीबीकेएस)

3-0 (शेन वॉटसन बनाम डीसी)

आईपीएल में ऑरेंज कैप भी जीत चुके हैं सचिन

साल 2008 से लेकर 2013 तक सचिन तेंदुलकर ने आईपीएल में 78 मुकाबले खेले. 34.84 की औसत से उन्होंने 2,334 रन बनाए, जिसमें 13 अर्धशतक और एक शतक भी शामिल है. 2010 में वो शानदार फॉर्म में थे. उन्होंने इस सीजन बल्ले से तबाही मचाते हुए 610 रन बनाए थे और ऑरेंज कैप का खिताब अपने नाम किया था.

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