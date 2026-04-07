Advertisement
trendingNow13169779
Hindi Newsक्रिकेटIPL: सचिन तेंदुलकर के इस रिकॉर्ड के सामने सब फेल, 15 सालों से अटूट, मॉडर्न युग के खिलाड़ी भी नहीं छू पा रहे

IPL: सचिन तेंदुलकर के इस रिकॉर्ड के सामने सब फेल, 15 सालों से अटूट, मॉडर्न युग के खिलाड़ी भी नहीं छू पा रहे

IPL: पूर्व महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने साल 2013 में ही आईपीएल को अलविदा कह दिया था, लेकिन संन्यास से पहले उन्होंने एक ऐसा कारनामा किया था जो 15 सालों से अटूट है. मॉडर्न युग के खिलाड़ी भी इस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पा रहे हैं.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Apr 07, 2026, 09:28 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

IPL: सचिन तेंदुलकर के इस रिकॉर्ड के सामने सब फेल, 15 सालों से अटूट (PHOTO- @IPL/BCCI)
IPL: सचिन तेंदुलकर के इस रिकॉर्ड के सामने सब फेल, 15 सालों से अटूट (PHOTO- @IPL/BCCI)

IPL को अलविदा कहने से पहले महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने ऐसा रिकॉर्ड बनाया था, जो 15 साल से अटूट है. इस दौरान कई बड़े-बड़े धुरंधरों ने मेगा इवेंट में हिस्सा लिया, लेकिन मास्टर ब्लास्टर के इस रिकॉर्ड को नहीं तोड़ सके. सचिन आईपीएल के पहले सीजन से लेकर 2011 तक मुंबई इंडियंस के कप्तान थे. इसी दौरान उन्होंने ये बड़ी उपलब्धि हासिल की थी. एमएस धोनी और रोहित शर्मा ने भले ही अपनी-अपनी टीमों को 5 बार चैंपियन बनाया, लेकिन सचिन वाला कारनामा ये दोनों भी नहीं कर सके. तो आइए सस्पेंस से पर्दा उठाते हुए आपको बताते हैं कि बतौर कप्तान सचिन तेंदुलकर ने आईपीएल में ऐसा क्या कारनामा किया था? जो 15 साल बाद भी नहीं टूट सका है.

बतौर कप्तान किसी टीम के खिलाफ सबसे अधिक जीत

सचिन तेंदुलकर के नाम आईपीएल में बतौर कप्तान किसी टीम के खिलाफ बिना कोई मुकाबला हारे सबसे ज्यादा जीत दर्ज करने का रिकॉर्ड है. 2008 से 2011 के बीच उन्होंने मुंबई इंडियंस का नेतृत्व करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 6 मुकाबले खेले और सभी मैचों में जीत हासिल की थी. सचिन ने 50 से अधिक मैचों में मुंबई इंडियंस की कप्तानी की थी. 2010 में वो इस टीम को फाइनल तक लेकर गए थे, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था.

किसी टीम के खिलाफ सबसे अधिक जीत हासिल करने वाले कप्तान (बिना कोई मैच हारे)

Add Zee News as a Preferred Source

6-0 (सचिन तेंदुलकर बनाम केकेआर)
3-0 (रजत पाटीदार बनाम सीएसके)
3-0 (अक्षर पटेल बनाम एलएसजी)
3-0 (शुभमन गिल बनाम एसआरएच)
3-0 (इयोन मॉर्गन बनाम एसआरएच)
3-0 (पैट कमिंस बनाम आरआर)
3-0 (पैट कमिंस बनाम पीबीकेएस)
3-0 (अनिल कुंबले बनाम पीबीकेएस)
3-0 (कैमरन व्हाइट बनाम पीबीकेएस)
3-0 (शेन वॉटसन बनाम डीसी)

आईपीएल में ऑरेंज कैप भी जीत चुके हैं सचिन

साल 2008 से लेकर 2013 तक सचिन तेंदुलकर ने आईपीएल में 78 मुकाबले खेले. 34.84 की औसत से उन्होंने 2,334 रन बनाए, जिसमें 13 अर्धशतक और एक शतक भी शामिल है. 2010 में वो शानदार फॉर्म में थे. उन्होंने इस सीजन बल्ले से तबाही मचाते हुए 610 रन बनाए थे और ऑरेंज कैप का खिताब अपने नाम किया था.

(यह भी पढ़ें: IPL 2026: पटरी से उतरी चेन्नई एक्सप्रेस! कितने मैच हारने के बाद खत्म हो जाएगा CSK का सफर? समझें प्लेऑफ का समीकरण)

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

IPL 2026

Trending news

कौन थीं नीलम शिंदे, जिन्होंने जाते-जाते कई लोगों को दी जिंदगी; US में हुई थी घायल
Neelam Shinde
कौन थीं नीलम शिंदे, जिन्होंने जाते-जाते कई लोगों को दी जिंदगी; US में हुई थी घायल
कोई महिला 3 दिन के लिए अछूत नहीं मानी जा सकती, सबरीमाला केस को लेकर SC की टिप्पणी
Sabrimala Case
कोई महिला 3 दिन के लिए अछूत नहीं मानी जा सकती, सबरीमाला केस को लेकर SC की टिप्पणी
'आस्था के मसले अदालत तय नहीं कर सकती...,' सबरीमाला मामले में केंद्र सरकार का पक्ष
Sabrimala Mandir
'आस्था के मसले अदालत तय नहीं कर सकती...,' सबरीमाला मामले में केंद्र सरकार का पक्ष
जब तक AAP सत्ता में है, लोगों को 24 घंटे फ्री बिजली मिलती रहेगी, CM मान का बड़ा दावा
Punjab news
जब तक AAP सत्ता में है, लोगों को 24 घंटे फ्री बिजली मिलती रहेगी, CM मान का बड़ा दावा
चुनाव से पहले पुरुलिया में हड़कंप, मिले माओवादियों से जुड़े पोस्टर्स, दी ये धमकी
West Bengal Election 2026
चुनाव से पहले पुरुलिया में हड़कंप, मिले माओवादियों से जुड़े पोस्टर्स, दी ये धमकी
मणिपुर में फिर बवाल, 2 बच्चों की हत्या के बाद भड़की हिंसा; इंटरनेट सर्विस बंद
Manipur
मणिपुर में फिर बवाल, 2 बच्चों की हत्या के बाद भड़की हिंसा; इंटरनेट सर्विस बंद
RSS मुख्यालय से थोड़ी दूरी पर मिला विस्फोटकों का जखीरा; नागपुर में हड़कंप
Maharashtra news
RSS मुख्यालय से थोड़ी दूरी पर मिला विस्फोटकों का जखीरा; नागपुर में हड़कंप
जम्मू-कश्मीर में LeT मॉड्यूल का भंडाफोड़, 16 सालों बाद हत्थे चढ़े 2 पाकिस्तानी आतंकी
Jammu-kashmir
जम्मू-कश्मीर में LeT मॉड्यूल का भंडाफोड़, 16 सालों बाद हत्थे चढ़े 2 पाकिस्तानी आतंकी
Assembly Elections 2026 LIVE: महिलाओं को 2000 कैश, 200 यूनिट बिजली फ्री और 10 लाख का बीमा; बंगाल के लिए कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र
Assembly Elections 2026
Assembly Elections 2026 LIVE: महिलाओं को 2000 कैश, 200 यूनिट बिजली फ्री और 10 लाख का बीमा; बंगाल के लिए कांग्रेस ने जारी किया घोषणा पत्र
पाताल से निकालेंगे...विदेश मंत्री तुम्हारा दामाद है क्या? CM सरमा गुस्से में आगबबूला
West Bengal Election 2026
पाताल से निकालेंगे...विदेश मंत्री तुम्हारा दामाद है क्या? CM सरमा गुस्से में आगबबूला