'आधार भी भेजूं क्या...', फैंस ने पूछा अजीब सवाल तो सचिन तेंदुलकर ने दिया मजेदार जवाब, स्टीव बकनर पर निकाली भड़ास

Sachin Tendulkar Steve Bucknor: भारतीय क्रिकेट के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने सोमवार (25 अगस्त) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर अपने 'आस्क मी एनीथिंग' (AMA) सेशन के दौरान फैंस के साथ खुलकर बातचीत की. पूर्व भारतीय कप्तान ने हंसी-मजाक करते हुए अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन के बारे में सवालों के मजेदार जवाब दिए. तेंदुलकर से इस दौरान फैंस ने उनके बेटे अर्जुन तेंदुलकर-सानिया चंडोक की सगाई, अंपायर स्टीव बकनर, जो रूट, रोहित शर्मा और विराट कोहली से जुड़े सवालों पर खुलकर अपनी राय रखी.

बकनर को ग्लव्स पहनाने की बात

इस दौरान तेंदुलकर की हाजिरजवाबी साफ दिखाई दी जब उनसे स्टीव बकनर के लिए एक संदेश पूछा गया, जिनके साथ मैदान पर उनके कई विवादा हुए थे. तेंदुलकर ने मजाकिया अंदाज में कहा, ''जब मैं बल्लेबाजी कर रहा होता हूं, तो उन्हें बॉक्सिंग ग्लव्स पहना दो (ताकि वह उंगली न उठा सके).'' बता दें कि बकनर और तेंदुलकर के बीच क्रिकेट के सबसे चर्चित खिलाड़ी-अंपायर संबंधों में से एक था. जमैका के अंपायर ने पांच विश्व कप फाइनल में अंपायरिंग की है. उन्होंने तेंदुलकर को कई विवादास्पद फैसले दिए. खासकर 2003-04 के ऑस्ट्रेलिया दौरे और 2005 में पाकिस्तान के खिलाफ उनके फैसलों पर सवल उठे. हालांकि, उन फैसलों ने फैंस को नाराज किया था, लेकिन तेंदुलकर ने हमेशा उन्हें हास्य और सम्मान के साथ याद किया है.

बेटे की सगाई पर लगाई मुहर

एक फैन ने सचिन से उनके बेटे अर्जुन की सगाई के बारे में पूछा तो तेंदुलकर ने इसकी पुष्टि कर दी. महान बल्लेबाज ने कहा कि उन्होंने (अर्जुन) सगाई कर ली है और वह जीवन के नए अध्याय को लेकर काफी उत्साहित हैं. बता दें कि हाल ही में अर्जुन और सानिया चंडोक की सगाई खबरें आई थीं, लेकिन तेंदुलकर या सानिया के परिवार से किसी ने पुष्टि नहीं की थी. सचिन ने इस पर मुहर लगा दी.

'आधार कार्ड' वाला मजेदार जवाब

जून में रेडिट के ब्रांड एंबेसडर बने तेंदुलकर इस प्लेटफॉर्म पर काफी सक्रिय रहे हैं. जब उन्होंने अपने 'AMA' सेशन की घोषणा की, तो सवालों की बाढ़ आ गई. एक प्रशंसक ने उनसे यह साबित करने के लिए एक वॉयस नोट भेजने के लिए कहा कि यह वास्तव में वह ही हैं. तेंदुलकर ने प्लेटफॉर्म पर अपनी एक तस्वीर के साथ जवाब दिया और मजाक में कहा, ''अभी आधार भी भेजू क्या?''

रोहित, कोहली और रूट की तारीफ

सचिन ने रोहित शर्मा और विराट कोहली को भारतीय क्रिकेट में उनके योगदान के लिए सराहा और कहा कि हाल ही में इंग्लैंड का दौरा यह दिखाता है कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य सुरक्षित हाथों में है. तेंदुलकर ने जो रूट की निरंतरता की भी सराहना की, उनकी रनों की भूख को 'अविश्वसनीय' बताया. 2012 में नागपुर में रूट के डेब्यू को याद करते हुए उन्होंने कहा, ''13000 रन पार करना एक उल्लेखनीय उपलब्धि है और वह अभी भी शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं. जब मैंने उन्हें 2012 में नागपुर में उनके डेब्यू टेस्ट में पहली बार देखा था, तो मैंने अपने साथियों से कहा था कि वे इंग्लैंड के भविष्य के कप्तान को देख रहे हैं. जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया, वह थी कि उन्होंने विकेट को कितनी अच्छी तरह समझा और कैसे स्ट्राइक रोटेट की. मुझे उसी पल पता चल गया था कि वह एक बड़े खिलाड़ी बनेंगे.''