Sachin Tendulkar: ICC ने ट्वीट कर सचिन के साथ की मस्ती, अब मास्टर ब्लास्टर के जवाब ने लूट ली महफिल

Sachin Tendulkar: वर्ल्ड क्रिकेट के महानतम बल्लेबाजों में शुमार रहे सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) ने हाल ही में 24 अप्रैल को अपना 49वां जन्मदिन मनाया था. सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) के जन्मदिन के मौके पर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने उन्हें बड़े ही मजेदार अंदाज में बधाई देते हुए एक ट्वीट किया था, जिस पर अब मास्टर ब्लास्टर के जवाब ने महफिल लूट ली है.

ICC ने ट्वीट कर सचिन के साथ की मस्ती

दरअसल, सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) के जन्मदिन के मौके पर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'भारत के अब तक के सबसे महान बल्लेबाजों में से एक, लेकिन एक एंटरटेनिंग ऑकेशनल गेंदबाज भी. जन्मदिन मुबारक हो सचिन तेंदुलकर.' ICC ने अपने इस ट्वीट के जरिए सचिन तेंदुलकर के बॉलिंग टैलेंट पर भी मजेदार कमेंट किया है.

One of the greatest batters that India ever produced…

…but also an entertaining occasional bowler

Happy birthday, @sachin_rt

— ICC (@ICC) April 24, 2022