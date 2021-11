गजब: कुत्ते की इस रॉकेट जैसी फील्डिंग से इंटरनेट पर लगी आग, सचिन भी ट्वीट करने से खुद को नहीं रोक सके

नई दिल्ली: मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. सचिन तेंदुलकर ने हाल ही में ट्विटर पर एक ऐसा वीडियो शेयर किया है, जो पल भर में ही इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गया. इस वीडियो में एक कुत्ता नजर आ रहा है, जिसकी रॉकेट जैसी फील्डिंग से इंटरनेट पर सनसनी मच गई है.

कुत्ते की रॉकेट जैसी फील्डिंग से इंटरनेट पर लगी आग

सचिन तेंदुलकर ने जो वीडियो शेयर किया है, उसमें एक कुत्ता क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहा है. वीडियो में कुत्ता विकेटकीपिंग के साथ-साथ फील्डिंग करता हुआ भी दिख रहा है. वीडियो में नजर आ रहा है कि कैसे वह कुत्ता पहले विकेट के पीछे कीपिंग कर रहा है और शॉट लगने के बाद गेंद भी खुद ही उठा कर ला रहा है. सोशल मीडिया पर इस कुत्ते का ये टैलेंट देख हर कोई हैरान है.

Received this from a friend and I must say, those are some 'sharp' ball catching skills

We've seen wicket-keepers, fielders and all-rounders in cricket, but what would you name this? pic.twitter.com/tKyFvmCn4v

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) November 22, 2021