बेटा अब बड़ा हो गया...' अर्जुन-सानिया के प्री-वेडिंग फंक्शन में भावुक हुए सचिन, अंबानी परिवार ने जामनगर में किया ग्रैंड सेलिब्रेशन

Arjun Tendulkar and Saaniya Chandhok pre-wedding start: क्रिकेट के 'भगवान' सचिन तेंदुलकर के घर जल्द ही शहनाई बजने वाली है. 5 मार्च को उनके बेटे अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंडोक सात फेरे लेंगे. दोनों की शादी के प्री-वेडिंग फंक्शन्स शुरू हो चुके हैं. जश्न का पहला भव्य आयोजन गुजरात के जामनगर में अंबानी परिवार ने किया. इस प्री-वेडिंग फंक्शन में तेंदुलकर और अंबानी परिवार के सदस्य देसी रंग में दिखे. अपने बेटे को दूल्हा बनता देख सचिन तेंदुलकर भावुक हो गए. उन्होंने माइक थामकर कहा कि 'जब बेटा किसी लड़की को घर लाकर परिचय कराता है, तब पता चलता है कि बेटा बड़ा हो गया है.'

अंबानी परिवार ने अर्जुन और सानिया की प्री-वेडिंग जामनगर में होस्ट की. ये वही जगह है, जहां कुछ समय पहले अनंत और राधिका ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की थी. इस फंक्शन में पूरा अंबानी परिवार शामिल हुआ. फंक्शन की शुरुआत खास गणेश पूजा के साथ की गई, जिसका एक वीडियो मुंबई इंडियंस ने अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया है.

दरअसल, तेंदुलकर परिवार का अंबानी परिवार के साथ बहुत ही स्नेहपूर्ण रिश्ता रहा है. अनंत-राधिका की शादी से लेकर हर छोटे-बड़े फंक्शन में सब साथ होते रहे हैं. यही वजह है कि अर्जुन की शादी के लिए भी सबसे पहला फंक्शन अंबानी परिवार के साथ ही रखा गया था. सामने आए वीडियो में बहू सानिया ने बेहद सुंदर पेस्टल पिस्ता कलर का डायमंड-मोती टैसल वाला फिश-कट लहंगा पहना था, जबकि अर्जुन ब्लैक कुर्ते में दिखे.

सचिन ने बेटे के लिए कही दिल छू लेने वाली बात

जामनगर में प्री-वेडिंग फंक्शन के दौरान सचिन तेंदुलकर ने माइक संभाला. उन्होंने कहा, 'अर्जुन, मुझे तुम पर बहुत गर्व है. जब कोई बेटा किसी लड़की को घर लाता है और उसका परिचय कराता है, तो पिता समझ जाता है कि बेटा अब बड़ा हो गया है. अर्जुन और सानिया एक-दूसरे के प्यार में पागल और बेहद खुश दिख रहे हैं. अर्जुन, तुम्हें ऐसा साथी मिल गया है, जो तुमसे उतना ही प्यार करता है, जितना तुम उससे करते हो.'

अगस्त में की थी सगाई, मुंबई में होगी शादी

अर्जुन और सानिया ने अगस्त 2025 में सगाई की थी. अब दोनों की शादी 5 मार्च को मुंबई में होने वाली है. सानिया चंडोक ग्रैविस ग्रुप के चेयरमैन रवि घई की पोती हैं. वह अर्जुन की बहन सारा की करीबी दोस्त भी हैं.

शादी में कई बड़ी हस्तियों को निमंत्रण दिया गया

सचिन के बेटे की शादी में देश और दुनिया भर के बड़े नाम पहुंचने वाले हैं. उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को भी न्योता भेजा है.

क्या करती हैं सानिया चंडोक?

सानिया चंडोक मशहूर बिजनेस परिवार से ताल्लुक रखने के बावजूद लाइमलाइट से दूर रहती हैं. जानकारी के अनुसार, वह मुंबई में ही Mr. Paws Pet Spa and Store LLP की पार्टनर और डायरेक्टर हैं, जो पशुओं की स्किनकेयर, ग्रूमिंग और इससे संबंधित प्रोडक्ट्स की सेवाएं देता है. उन्होंने साल 2022 में इसकी शुरुआत की थी.

