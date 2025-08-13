सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर की हुई सगाई, कौन हैं सारा तेंदुलकर की होने वाली भाभी?

Arjun Tendulkar Engagement: महान भारतीय बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर की सगाई हो गई है. रिपोर्ट्स की मानें तो मुंबई के प्रमुख बिजनेसमैन रवि घई की पोती सानिया चंडोक से उनकी इंगेजमेंट हुई है. घई फैमिली का हॉस्पिटैलिटी और फूड सेक्टर के क्षेत्र में जाना-माना नाम है. अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंडोक की सगाई एक निजी समारोह था, जिसमें दोनों तरफ से परिवार के सदस्य और करीबी दोस्त शामिल हुए. हालांकि, अभी तक न तो तेंदुलकर परिवार और न ही घई परिवार ने सगाई के बारे में कोई आधिकारिक बयान जारी किया है.

कौन हैं सानिया चंडोक?

सानिया मुंबई के सबसे प्रतिष्ठित कारोबारी परिवारों में से एक घई परिवार से ताल्लुक रखती हैं. घई फैमिली का हॉस्पिटैलिटी और फूड सेक्टर के क्षेत्र में जाना-माना नाम है. वे इंटरकॉन्टिनेंटल होटल और फेमस आइसक्रीम ब्रांड ब्रूकलिन क्रीमरी के मालिक हैं. भारत सरकार के आधिकारिक रिकॉर्ड (कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय) के अनुसार, सानिया चंडोक मुंबई स्थित Mr. Paws Pet Spa & Store LLP, में डेजिगनेटेड पार्टनर और डायरेक्टर हैं.

क्रिकेटर हैं अर्जुन तेंदुलकर

25 साल के अर्जुन बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ऑलराउंडर हैं, जो घरेलू क्रिकेट में गोवा का प्रतिनिधित्व करते हैं. वह आईपीएल भी खेल चुके हैं. उन्होंने आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए खेला है. अर्जुन 2020/21 सीजन में मुंबई के साथ अपने घरेलू करियर की शुरुआत की, जहां उन्होंने हरियाणा के खिलाफ एक टी20 मैच में डेब्यू किया. इससे पहले, उन्होंने जूनियर लेवल पर मुंबई का प्रतिनिधित्व किया और भारत की अंडर-19 टीम में जगह बनाई. 2022/23 सीजन में वह गोवा टीम से जुड़े, जहां उन्होंने फर्स्ट क्लास और लिस्ट ए में डेब्यू किया.

अर्जुन का क्रिकेट करियर

रेड बॉल क्रिकेट में अर्जुन ने 17 मैचों में 532 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और दो अर्धशतक शामिल है. इसके अलावा उन्होंने गेंदबाजी करते हुए 37 विकेट भी चटकाए हैं, जिसमें एक बार पारी में 5 विकेट और दो बार पारी में 4 विकेट शामिल हैं. गोवा के लिए लिस्ट ए क्रिकेट में खेलते हुए उन्होंने 17 मैचों में हिस्सा लिया, जिसमें 9 पारियों में 76 रन बनाए. उनके आईपीएल करियर को देखने तो मुंबई इंडियंस के लिए 5 मैचों में 73 गेंदें फेंकी और 38.00 की औसत से 3 विकेट लिए, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 1/9 रहा. इस दौरान उन्होंने 9.36 की इकॉनमी रेट और 24.3 की स्ट्राइक रेट बनाए रखा. बल्ले से उन्हें ज्यादा मौके नहीं मिले. उन्होंने 144.44 की स्ट्राइक रेट से 9 गेंदों पर 13 रन बनाए हैं.