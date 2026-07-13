'चक दे इंडिया' स्टाइल में सचिन ने दी स्पीच, फिर भारत की बेटियों ने लॉर्ड्स में अंग्रेजों से वसूला लगान! VIDEO वायरल

इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में खेले गए टेस्ट में पूरे मैच के दौरान टीम इंडिया का दबदबा रहा. पहले दिन से ही भारतीय महिला टीम गेम में आगे थी. ​​यास्तिका भाटिया ने 158 गेंदों पर 113 रन की बेहतरीन पारी खेली और लॉर्ड्स में टेस्ट शतक लगाने वाली पहली महिला बनीं. स्मृति मंधाना की तेज-तर्रार 70 रन की पारी से मिली मजबूत शुरुआत के बाद, यास्तिका की इस यादगार पारी ने भारत की दूसरी पारी को संभाला. इसके बाद ऋचा घोष ने नाबाद अर्धशतक लगाकर पारी को शानदार ढंग से आगे बढ़ाया और हरमनप्रीत कौर ने 7 विकेट पर 341 रन पर पारी घोषित कर दी, जिससे इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 457 रन का मुश्किल लक्ष्य रखा गया.