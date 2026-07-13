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'चक दे इंडिया' स्टाइल में सचिन ने दी स्पीच, फिर भारत की बेटियों ने लॉर्ड्स में अंग्रेजों से वसूला लगान! VIDEO वायरल

लॉर्ड्स में खेले गए ऐतिहासिक टेस्ट के चौथे दिन अचानक 'क्रिकेट के भगवान' ने मैदान पर एंट्री मारी. सचिन के आने की भनक किसी को नहीं थी. कमेंटेटर्स भी ये नजारा देखकर हैरान हो गए. उन्होंने बताया कि सचिन अचानक यहां पहुंचे हैं और किसी को इस बारे में पता नहीं था.

Written ByRitesh Kumar
Published: Jul 13, 2026, 10:52 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 10:52 PM IST
'चक दे इंडिया' स्टाइल में सचिन ने दी स्पीच, फिर भारत की बेटियों ने लॉर्ड्स में अंग्रेजों से वसूला लगान! VIDEO वायरल
Image Credit: सचिन ने दी स्पीच, फिर भारत की बेटियों ने लॉर्ड्स में अंग्रेजों से वसूला लगान! (BCCI Women/Sachin Tendulkar/X)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ritesh Kumar

Ritesh Kumar

रितेश कुमार स्पोर्ट्स न्यूज करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पहले R Bharat में Senior Writer की भूमिका में थे. स्पोर्ट्स क्षेत्र में एक सफल पत्रकार बनने का सपना है. भारतीय क्रिकेटर्स, ओलंपिक और पैरालंपिक मेडलिस्ट का इंटरव्यू करने करने का अनुभव.

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