'चक दे इंडिया' स्टाइल में सचिन ने दी स्पीच, फिर भारत की बेटियों ने लॉर्ड्स में अंग्रेजों से वसूला लगान! VIDEO वायरल

Indian Women Cricket Team: भारत की बेटियों ने 'क्रिकेट के मक्का' पर धमाका कर दिया है. लॉर्ड्स में खेले गए सीरीज के एकमात्र टेस्ट में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड महिला को 270 रनों से रौंदकर इतिहास रच दिया. अंग्रेजों के घमंड को चकनाचूर कर हरमनप्रीत कौर एंड कंपनी ने 140 करोड़ भारतीयों का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है. सोशल मीडिया के जरिए फैंस अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं. इस बीच एक वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर फैंस को फिल्म 'चक दे इंडिया' याद आ रही है. आइए जानते हैं आखिर पूरा मामला क्या है.
लॉर्ड्स में खेले गए ऐतिहासिक टेस्ट के चौथे दिन का खेल शुरू होने से पहले अचानक 'क्रिकेट के भगवान' ने मैदान पर एंट्री मारी. सचिन के आने की भनक किसी को नहीं थी. मैच के दौरान कमेंट्री कर रहे कमेंटेटर्स भी ये नजारा देखकर हैरान हो गए. उन्होंने बताया कि सचिन अचानक यहां पहुंचे हैं और किसी को इस बारे में पता नहीं था.
जब टीम इंडिया लॉर्ड्स टेस्ट के आखिरी दिन की तैयारियों में जुटी थी, तब अचानक मैदान पर सचिन तेंदुलकर पहुंचे. मास्टर ब्लास्टर को खेल शुरू होने से कुछ ही मिनट पहले लॉर्ड्स में हरमनप्रीत कौर और उनकी टीम की साथियों से बात करते हुए देखा गया. स्काई स्पोर्ट्स के अनुसार, तेंदुलकर बिना किसी पूर्व सूचना के लॉर्ड्स पहुंचे और भारतीय महिला टीम से बातचीत के लिए समय निकाला. टीम इंडिया जीत से सिर्फ 4 विकेट दूर थी और सचिन से मिले गुरुमंत्र के बाद भारत की बेटियों ने थोड़ी देर बाद ही लॉर्ड्स में इंग्लैंड को बुरी तरह रौंद दिया.
इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में खेले गए टेस्ट में पूरे मैच के दौरान टीम इंडिया का दबदबा रहा. पहले दिन से ही भारतीय महिला टीम गेम में आगे थी. यास्तिका भाटिया ने 158 गेंदों पर 113 रन की बेहतरीन पारी खेली और लॉर्ड्स में टेस्ट शतक लगाने वाली पहली महिला बनीं. स्मृति मंधाना की तेज-तर्रार 70 रन की पारी से मिली मजबूत शुरुआत के बाद, यास्तिका की इस यादगार पारी ने भारत की दूसरी पारी को संभाला. इसके बाद ऋचा घोष ने नाबाद अर्धशतक लगाकर पारी को शानदार ढंग से आगे बढ़ाया और हरमनप्रीत कौर ने 7 विकेट पर 341 रन पर पारी घोषित कर दी, जिससे इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 457 रन का मुश्किल लक्ष्य रखा गया.
मुश्किल लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड महिला टीम 186 रनों पर ढेर हो गई और भारत ने 270 रनों से ये मुकाबला जीतकर इतिहास रच दिया. लॉर्ड्स में मिली ऐतिहासिक जीत में गेंदबाज क्रांति गौड़ का सबसे अहम योगदान रहा. क्रांति ने पहली पारी में पंजा खोला और दूसरी इनिंग में 2 विकेट चटकाए. मैच में 7 विकेट लेकर प्रभावित करने वाली स्टार गेंदबाज को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया.