41 शतक और 13943 रन, टेस्ट क्रिकेट में चीते की रफ्तार से दौड़ रहा ये बल्लेबाज, अब इतना दूर रह गया सचिन का वर्ल्ड रिकॉर्ड

मौजूदा समय में वर्ल्ड क्रिकेट में एक खतरनाक बल्लेबाज ऐसा भी है, जो टेस्ट क्रिकेट में 16,000 रन और 52 शतक ठोक सकता है. दुनियाभर के गेंदबाज इस बल्लेबाज से खौफ खाते हैं. ये बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए तो सबसे बड़ा खतरा है. भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है. सचिन तेंदुलकर ने अपने टेस्ट करियर में 15,921 रन और 51 शतक ठोके हैं. हालांकि एक बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को भी पीछे छोड़ने की तैयारी में है.

16000 टेस्ट रन… और 52 शतक ठोक सकता है ये खूंखार बल्लेबाज

दुनिया में केवल एक ही इकलौता ऐसा बल्लेबाज है, जो टेस्ट क्रिकेट में 16000 रन बनाने के अलावा 52 शतक भी ठोक सकता है. यह बल्लेबाज कोई और नहीं बल्कि इंग्लैंड के महान क्रिकेटर जो रूट हैं. जो रूट अगले 3 सालों में 16000 टेस्ट रन और 52 शतक का वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर सकते हैं. जो रूट अभी तक 163 टेस्ट मैचों की 298 पारियों में 51.07 की बेहतरीन औसत से 13,943 रन बना चुके हैं. जो रूट अभी तक टेस्ट क्रिकेट में 41 शतक और 66 अर्धशतक जड़ चुके हैं.

ऐसे होगा ये सबसे बड़ा चमत्कार

जो रूट ने साल 2020 से लेकर अभी तक कुल 74 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 54.41 की धमाकेदार औसत से 6584 रन बनाए हैं. जो रूट ने साल 2020 से लेकर अभी तक 24 शतक और 21 अर्धशतक जमाए हैं. जो रूट जिस रफ्तार के साथ टेस्ट क्रिकेट में तबाही मचा रहे हैं, उसे देखते हुए वह अगले 3 साल में भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के 15,921 टेस्ट रन और 51 टेस्ट शतक के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ देंगे. जो रूट अभी 35 साल के ही हैं. फिटनेस को देखते हुए जो रूट 39 साल की उम्र तक टेस्ट क्रिकेट खेल सकते हैं. ऐसे में जो रूट टेस्ट क्रिकेट में 16,000 रन और 52 शतक ठोकने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज भी बन सकते हैं.

सिर्फ 3 साल में कर देगा तख्तापलट

इंग्लैंड की टीम टेस्ट क्रिकेट काफी खेलती है, जिससे जो रूट को 16,000 टेस्ट रन और 52 टेस्ट शतकों के महारिकॉर्ड तक पहुंचने के लिए अधिक से अधिक मौके मिलेंगे. जो रूट अभी तक 163 टेस्ट मैचों की 298 पारियों में 51.07 की बेहतरीन औसत से 13,943 रन बना चुके हैं. अगले 3 सालों में जो रूट 2057 टेस्ट रन और 11 टेस्ट शतक जड़ सकते हैं. जो रूट ने दिसंबर 2020 तक टेस्ट क्रिकेट में 7359 रन बना लिए थे और उनके नाम पर 17 शतक दर्ज थे. जनवरी 2021 से लेकर अभी तक जो रूट ने जिस रफ्तार के साथ 6584 टेस्ट रन और 24 टेस्ट शतक जड़े हैं, उससे पता चलता हैं कि उनमें अगले 3 साल में 16,000 टेस्ट रन और 52 टेस्ट शतक तक पहुंचने की काबिलियत है.

साल 2020 से लेकर अभी तक जो रूट का सफर

साल 2020 - 464 टेस्ट रन, 0 शतक

साल 2021 - 1708 टेस्ट रन, 6 शतक

साल 2022 - 1098 टेस्ट रन, 5 शतक

साल 2023 - 787 टेस्ट रन, 2 शतक

साल 2024 - 1556 टेस्ट रन, 6 शतक

साल 2025 - 805 टेस्ट रन, 4 शतक

साल 2026 - 166 टेस्ट रन, 1 शतक

सचिन के रिकॉर्ड से इतने रन दूर रूट

जो रूट अभी सिर्फ 35 साल के ही हैं और वह सचिन तेंदुलकर के 15,921 टेस्ट रनों के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ने से केवल 1979 रन ही दूर रह गए हैं. सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ना जो रूट के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगा. जो रूट ने साल 2012 में नागपुर में भारत के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया था. तब किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ये बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के टेस्ट शतकों के रिकॉर्ड को तोड़ने का दावेदार बन जाएगा.

टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन

1. सचिन तेंदुलकर (भारत) - 15,921 रन

2. जो रूट (इंग्लैंड) - 13,943 रन

3. रिकी पोटिंग (ऑस्ट्रेलिया) - 13,378 रन

4. जैक कैलिस (दक्षिण अफ्रीका) - 13,289 रन

5. राहुल द्रविड़ (भारत) - 13,288 रन

सचिन का वर्ल्ड रिकॉर्ड बेहद खास

सचिन तेंदुलकर ने अपने करियर के दौरान वनडे में 18,426 और टेस्ट में 15,921 रन बनाए हैं. सचिन तेंदुलकर के नाम वनडे में 49 शतक और टेस्ट में 51 शतक जड़ने का रिकॉर्ड दर्ज है. क्रिकेट के सभी प्रारूपों को मिलाकर सचिन तेंदुलकर के नाम 100 अंतरराष्ट्रीय शतक हैं.

टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक

1. सचिन तेंदुलकर (भारत) - 51 शतक

2. जैक कैलिस (दक्षिण अफ्रीका) - 45 शतक

3. रिकी पोटिंग (ऑस्ट्रेलिया) - 41 शतक

4. जो रूट (इंग्लैंड) - 41 शतक

5. कुमार संगकारा (श्रीलंका) - 38 शतक