सचिन आगे या जो रूट... 158 टेस्ट के बाद इस बल्लेबाज के नाम सबसे ज्यादा शतक

सचिन तेंदुलकर दुनिया के ऑल टाइम ग्रेट बल्लेबाजों में से एक हैं. मौजूदा समय की बात करें तो इंग्लैंड के धाकड़ बल्लेबाज जो रूट टेस्ट क्रिकेट में अपने ऐतिहासिक प्रदर्शन से महानता की सीढ़ियां चढ़ते जा रहे हैं. क्रिकेट के जानकार जो रूट को सचिन तेंदुलकर के टेस्ट रनों और शतकों के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ने का प्रबल दावेदार बताते हैं. सचिन तेंदुलकर ने अपने करियर के दौरान टेस्ट में 15,921 रन बनाए हैं. सचिन तेंदुलकर के नाम टेस्ट में 51 शतक जड़ने का रिकॉर्ड दर्ज है.

सचिन आगे या जो रूट?

जो रूट ने अब तक कुल 158 टेस्ट मैचों में 51.29 की शानदार औसत से 13,543 रन बनाए हैं. जो रूट ने इस दौरान 39 शतक और 66 अर्धशतक लगाए हैं. वर्तमान में क्रिकेट खेल रहे क्रिकेटरों में जो रूट, सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को आसानी से तोड़ सकते हैं. जो रूट फिलहाल सचिन तेंदुलकर के 15,921 टेस्ट रन के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ने से केवल 2,379 रन ही दूर हैं. जो रूट के नाम अभी टेस्ट क्रिकेट में 39 शतक हैं और वह सचिन तेंदुलकर का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने से केवल 13 शतक दूर हैं.

158 टेस्ट के बाद किसके कितने शतक?

अगर बात करें कि 158 टेस्ट मैचों के बाद दोनों ही बल्लेबाजों में सबसे ज्यादा टेस्ट शतक किसके नाम पर दर्ज है, तो इस मामले में सचिन तेंदुलकर बाजी मारते हुए नजर आते हैं. 158 टेस्ट मैचों के बाद सचिन तेंदुलकर के नाम पर 42 शतक जड़ने का रिकॉर्ड दर्ज था. वहीं, अगर जो रूट के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो उन्होंने इतने ही टेस्ट मैचों में 39 शतक जमाए हैं. हालांकि बात जब रनों की आती है तो जो रूट, सचिन तेंदुलकर से बहुत आगे हैं. 158 टेस्ट मैचों के बाद सचिन तेंदुलकर के नाम पर 12702 रन बनाने का रिकॉर्ड दर्ज था. वहीं, जो रूट ने 158 टेस्ट मैचों में 13543 रन बना लिए हैं.

सचिन का कोई जवाब नहीं

इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 शतक लगाने वाले एकमात्र बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर जब तक क्रिकेट खेले रिकॉर्ड बनाते गए. सचिन तेंदुलकर ने इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा 34357 रन बनाए हैं और उनके इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ना किसी भी बल्लेबाज के लिए नामुमकिन के बराबर है. सचिन तेंदुलकर के आसपास भी कोई बल्लेबाज नहीं है. सचिन तेंदुलकर ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 24 साल खेलने के बाद 34357 रन बनाए हैं. करोड़ों फैंस के क्रिकेट के भगवान ने 16 नवंबर 2013 को इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहा था.

टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन

1. सचिन तेंदुलकर (भारत) - 15,921 रन

2. जो रूट (इंग्लैंड) - 13,543 रन

3. रिकी पोटिंग (ऑस्ट्रेलिया) - 13,378 रन

4. जैक कैलिस (दक्षिण अफ्रीका) - 13,289 रन

5. राहुल द्रविड़ (भारत) - 13,288 रन

टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक जड़ने वाले बल्लेबाज

1. सचिन तेंदुलकर (भारत) - 51 शतक

2. जैक कैलिस (साउथ अफ्रीका) - 45 शतक

3. रिकी पोंटिंग (ऑस्ट्रेलिया) - 41 शतक

4. जो रूट (इंग्लैंड) - 39 शतक

5. कुमार संगकारा (श्रीलंका) - 38 शतक