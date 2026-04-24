90 से 99 के बीच 28 दफा OUT हुआ ये महान क्रिकेटर... किस्मत ने दिया होता साथ तो लिख डालता शतकों की नई कहानी

Sachin Tendulkar was dismissed 28 times: इंटरनेशनल क्रिकेट में कई दिग्गज ऐसे हुए, जिन्होंने सालों तक खेला और पूरे करियर में शतकों की संख्या 20 भी नहीं पहुंची, लेकिन एक धुरंधर ऐसा भी था, जो 28 बार शतक की दहलीज पर आकर चूक गया. अगर उसने ये सेंचुरी पूरी कर ली होतीं, तो शतकों की नई कहानी लिखी जाती, क्योंकि 28 शतकों से चूकने के बाद भी उसके नाम 100 शतकों का वर्ल्ड रिकॉर्ड है. यहां जिस दिग्गज की बात हो रही है, वो कोई और नहीं बल्कि सचिन रमेश तेंदुलकर हैं, जो 24 अप्रैल यानी आज अपना 53वां जन्मदिन मना रहे हैं.

सचिन तेंदुलकर किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. वही सचिन, जिन्होंने करोड़ों भारतीयों को क्रिकेट से प्यार करना सिखाया. उन्होंने 100 अंतरराष्ट्रीय शतकों का 'हिमालय' जैसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जिसे छूना आज भी नामुमकिन लगता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर किस्मत ने थोड़ा साथ दिया होता और वो 28 शतक मिस नहीं करते तो उनके नाम आज 100 नहीं बल्कि 128 शतक होते. यह एक ऐसा रिकॉर्ड है, जिसे वो खुद शायद कभी याद नहीं करना चाहेंगे.

24 साल के करियर में 28 बार शतक से चूके

सचिन ने 1989 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखा और 2013 तक खेले. इस दौरान कुल 28 बार 90 से 99 के स्कोर के बीच आउट हुए. वनडे क्रिकेट में सचिन रिकॉर्ड 18 बार 90 के फेर में फंसे, जबकि टेस्ट क्रिकेट में वो 10 बार शतक के बेहद करीब आकर अपना विकेट गंवा बैठे. इसके बाद भी उनके नाम 100 शतक और 164 फिफ्टी का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है.

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करियर में सबसे ज्यादा 90s बनाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट

सचिन तेंदुलकर- 28

केन विलियमसन- 15

एबी डिविलियर्स- 14

राहुल द्रविड़- 14

जैक्स कैलिस- 13

कल्पना कीजिए, अगर सचिन उन 28 मौकों पर आउट न होकर अपना शतक पूरा कर लेते, तो आज उनके नाम 128 अंतरराष्ट्रीय शतक दर्ज होते. यह एक ऐसा आंकड़ा होता, जिसे शायद आने वाली कई सदियों तक कोई बल्लेबाज चुनौती देने की सोच भी नहीं पाता, लेकिन हर चीज इंसान के मुताबिक नहीं हो सकती. यही सचिन के साथ हुआ.

सचिन तेंदुलकर के इंटरनेशनल क्रिकेट करियर के आंकड़े

कुल मैच: 664 (100 टेस्ट, 463 वनडे, 1 टी20)

कुल रन: 34,357 (15,921 टेस्ट, 18,426 वनडे, 10 टी20)

कुल शतक: 100 (51 टेस्ट, 49 वनडे)

कुल अर्धशतक: 164 (68 टेस्ट, 96 वनडे)

कुल विकेट: 201 (46 टेस्ट, 154 वनडे, 1 टी20)

कुल कैच: 256 (115 टेस्ट, 140 वनडे, 1 टी20)

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