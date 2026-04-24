Advertisement
trendingNow13190971
Hindi Newsक्रिकेट90 से 99 के बीच 28 दफा OUT हुआ ये महान क्रिकेटर... किस्मत ने दिया होता साथ तो लिख डालता शतकों की नई कहानी

90 से 99 के बीच 28 दफा OUT हुआ ये महान क्रिकेटर... किस्मत ने दिया होता साथ तो लिख डालता शतकों की नई कहानी

Sachin Tendulkar was dismissed 28 times: क्रिकेट के इतिहास में कई दिग्गज बल्लेबाज हुए, जिन्होंने शतकों का अंबार लगाया और खूब नाम कमाया, लेकिन एक महान बल्लेबाज ऐसा है, जो 28 शतक मिस करने के बाद भी हर किसी के दिल में बसता है.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Apr 24, 2026, 12:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

डिजाइन की गई तस्वीर
डिजाइन की गई तस्वीर

Sachin Tendulkar was dismissed 28 times: इंटरनेशनल क्रिकेट में कई दिग्गज ऐसे हुए, जिन्होंने सालों तक खेला और पूरे करियर में शतकों की संख्या 20 भी नहीं पहुंची, लेकिन एक धुरंधर ऐसा भी था, जो 28 बार शतक की दहलीज पर आकर चूक गया. अगर उसने ये सेंचुरी पूरी कर ली होतीं, तो शतकों की नई कहानी लिखी जाती, क्योंकि 28 शतकों से चूकने के बाद भी उसके नाम 100 शतकों का वर्ल्ड रिकॉर्ड है. यहां जिस दिग्गज की बात हो रही है, वो कोई और नहीं बल्कि सचिन रमेश तेंदुलकर हैं, जो 24 अप्रैल यानी आज अपना 53वां जन्मदिन मना रहे हैं.

सचिन तेंदुलकर किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं. वही सचिन, जिन्होंने करोड़ों भारतीयों को क्रिकेट से प्यार करना सिखाया. उन्होंने 100 अंतरराष्ट्रीय शतकों का 'हिमालय' जैसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, जिसे छूना आज भी नामुमकिन लगता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर किस्मत ने थोड़ा साथ दिया होता और वो 28 शतक मिस नहीं करते तो उनके नाम आज 100 नहीं बल्कि 128 शतक होते. यह एक ऐसा रिकॉर्ड है, जिसे वो खुद शायद कभी याद नहीं करना चाहेंगे.

24 साल के करियर में 28 बार शतक से चूके

सचिन ने 1989 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखा और 2013 तक खेले. इस दौरान कुल 28 बार 90 से 99 के स्कोर के बीच आउट हुए. वनडे क्रिकेट में सचिन रिकॉर्ड 18 बार 90 के फेर में फंसे, जबकि टेस्ट क्रिकेट में वो 10 बार शतक के बेहद करीब आकर अपना विकेट गंवा बैठे. इसके बाद भी उनके नाम 100 शतक और 164 फिफ्टी का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है.

Add Zee News as a Preferred Source

करियर में सबसे ज्यादा 90s बनाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट

सचिन तेंदुलकर- 28
केन विलियमसन- 15
एबी डिविलियर्स- 14
राहुल द्रविड़- 14
जैक्स कैलिस- 13

कल्पना कीजिए, अगर सचिन उन 28 मौकों पर आउट न होकर अपना शतक पूरा कर लेते, तो आज उनके नाम 128 अंतरराष्ट्रीय शतक दर्ज होते. यह एक ऐसा आंकड़ा होता, जिसे शायद आने वाली कई सदियों तक कोई बल्लेबाज चुनौती देने की सोच भी नहीं पाता, लेकिन हर चीज इंसान के मुताबिक नहीं हो सकती. यही सचिन के साथ हुआ.

सचिन तेंदुलकर के इंटरनेशनल क्रिकेट करियर के आंकड़े

कुल मैच: 664 (100 टेस्ट, 463 वनडे, 1 टी20)

कुल रन: 34,357 (15,921 टेस्ट, 18,426 वनडे, 10 टी20)

कुल शतक: 100 (51 टेस्ट, 49 वनडे)

कुल अर्धशतक: 164 (68 टेस्ट, 96 वनडे)

कुल विकेट: 201 (46 टेस्ट, 154 वनडे, 1 टी20)

कुल कैच: 256 (115 टेस्ट, 140 वनडे, 1 टी20)

ये भी पढ़ें: IPL 2026 Playoff Scenario: 7 मैचों में 6 अंक...अचानक जिंदा हो गई Chennai Super Kings...अब ऐसे मिलेगा प्लेऑफ का टिकट

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee N...और पढ़ें

TAGS

Cricket recordsunique cricket recordsSachin Tendulkar

Trending news

पवन खेड़ा की गिरफ्तारी पर लटकी तलवार! हाई कोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका
Pawan Khera
पवन खेड़ा की गिरफ्तारी पर लटकी तलवार! हाई कोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका
पहले चरण की 110 सीटें जीतने जा रहे...भय जा रहा-भरोसा आ रहा: बंगाल में शाह का दावा
West Bengal Election 2026
पहले चरण की 110 सीटें जीतने जा रहे...भय जा रहा-भरोसा आ रहा: बंगाल में शाह का दावा
धर्मांतरण कराओ, आतंकी बनाओ... ISI का दहशत वाला प्लान FAIL, ATS के हत्थे चढ़े 'गद्दार
crime news
धर्मांतरण कराओ, आतंकी बनाओ... ISI का दहशत वाला प्लान FAIL, ATS के हत्थे चढ़े 'गद्दार
बोट की सवारी, फोटोग्राफी का लुफ्त और… हुगली में PM मोदी ने बिताया समय
West Bengal elections 2026
बोट की सवारी, फोटोग्राफी का लुफ्त और… हुगली में PM मोदी ने बिताया समय
10 मिनट में पहुंच रहा हूं... शाह का इंस्टाग्राम जवाब वायरल, रोड शो को लेकर जुटी भीड़
West Bengal Election 2026
10 मिनट में पहुंच रहा हूं... शाह का इंस्टाग्राम जवाब वायरल, रोड शो को लेकर जुटी भीड़
बंगाल में रिकॉर्ड वोटिंग से बढ़ी सियासी हलचल, क्या बंपर मतदान बनाएगा नया ट्रेंड?
West Bengal Election 2026
बंगाल में रिकॉर्ड वोटिंग से बढ़ी सियासी हलचल, क्या बंपर मतदान बनाएगा नया ट्रेंड?
BJP कार्यकर्ताओं पर हमले करने वालों को बख्शेंगे नहीं... CM हिमंता का फूटा गुस्‍सा
West Bengal Election 2026
BJP कार्यकर्ताओं पर हमले करने वालों को बख्शेंगे नहीं... CM हिमंता का फूटा गुस्‍सा
'पहले भारत आकर देखिए, तब समझेंगे असली ताकत', 'नरक' वाले बयान पर ईरान का ट्रंप पर तंज
India US News in Hindi
'पहले भारत आकर देखिए, तब समझेंगे असली ताकत', 'नरक' वाले बयान पर ईरान का ट्रंप पर तंज
बंगाल में महिला वोटर्स की संख्या ज्यादा होने का मतलब क्या ज्यादा महिला MLA होना है?
Assembly Election 2026
बंगाल में महिला वोटर्स की संख्या ज्यादा होने का मतलब क्या ज्यादा महिला MLA होना है?
सॉफ्टवेयर अपडेट के नाम पर स्कैम, नया डिवाइस खरीदने पर मजबूर कर रहीं मोबाइल कंपनियां?
DNA
सॉफ्टवेयर अपडेट के नाम पर स्कैम, नया डिवाइस खरीदने पर मजबूर कर रहीं मोबाइल कंपनियां?