सचिन तेंदुलकर ने दी देशवासियों के स्वतंत्रता दिवस की बधाई, फैंस को दिया यह संदेश

नई दिल्ली: देश आज 73वां स्‍वतंत्रता दिवस मना रहा है. इस अवसर पर सभी एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं. इसी मौके पर क्रिकेट में टीम इंडिया ने देश को वेस्टइंडीज में वनडे सीरीज जीत कर देशवासियों को तोहफा दिया है. तीन मैचों की इस सीरीज में टीम इंडिया ने 2-0 से जीत हासिल की है. सीरीज का पहला मैच बारिश में धुल गया था. उसके बाद दोनों मैचों में टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज से बेहतर खेल दिखाया और आखिरी दोनों मैचों में एकतरफा जीत हासिल की. टीम इंडिया की इस खुशी के साथ कई पूर्व क्रिकेटर्स देशवासियों को आजादी की सालगिरह की बधाई दे रहे हैं. इनमें टीम इंडिया के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) ने अपने फैंस को खास संदेश दिया है.

कैसे रहे देश खुश

सचिन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करते हुए कहा, “ आज हमने आजादी के 72 साल पूरे कर लिए हैं. हम वह देश हैं जिसमें इतने सारे धर्म है और बहुत सारी भाषाएं हैं. लेकिन हम हमेशा ही एकता में रहे और वह हमारा आधार हैं और हम आने वाली पीढ़ियों तक हमारा देश स्थ, संपन्न और खुश रहे. ऐसा हम कैसे तय कर सकते हैं. यह आपके बच्चे के पैदा होने से पहले ही शुरू हो जाता है. मेरा यूनिसेफस से जुड़ाव ने मुझे बचपन के पूर्व विकास (ECD), सामाजिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव और पूरे विकास के बारे में काफी कुछ सिखाया है. जब बच्चा दो साल का होता है तब उसके 80 प्रतिशत मस्तिष्क का विकास हो चुका होता है.”

तीन चीजें अहम

सचिन ने बताया कि ईसीडी में तीन चीजें अहम होती हैं. खाना, खेलना और प्रेम, अगर आप इन तीन बातों का ध्यान रखें तो बच्चे का विकास सही तरीके से हो सकता है. सचिन ने गर्भवती महिलाओं के खानपान की अहमियत के बारे में भी बताया. उन्होंने कहा कि माताओं के यह ध्यान रखना चाहिए के वे जो भी खाती हैं केवल अपने लिए ही नहीं खाती हैं. सचिन स्तनपान के महत्व पर भी जोर दिया

बच्चे सब कुछ सुनते देखते और उससे सीखते हैं

सचिन ने कहा कि वे मानते हैं कि देश में ऑफिस में और खासतौर पर सार्वजनिक जगहों पर स्तनपान की सुविधाओं और सही माहौल का अभाव है. उन्होंने खेल के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि बच्चे हमसे और घर में होने वाली हर चीज से सीखते हैं इस बात का हमें घर में खास ध्यान रखना चाहिए. इसलिए बच्चों को प्रेम देते रहें. केवल माताओं की जिम्मेदारी ही नहीं है पिताओं को बच्चों को समय देना चाहिए. हमारे पास देश को बेहतर बनाने का एक मौका है.

सचिन ने अपने संदेश में लिखा है, “ सभी भारतीयों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई. पिछले 72 सालों में जो हमने हासिल किया है उस पर गर्व है. आइए हम सभी बचपन के विकास में निवेश करें. इससे हम अपने देश को आने वाली कई पीढ़ियों तक स्वस्थ, संपन्न और खुश सकेंगे.”

Happy Independence Day to all Indians! Proud of what we’ve achieved in the last 72 years. Let us all Invest in Early Childhood Development .. this can keep our nation healthy, wealthy & happy for generations to come. pic.twitter.com/tsY87YLySu

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) August 15, 2019