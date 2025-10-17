Advertisement
कंगारुओं की नाक में दम..., ये 3 दिग्गज हैं भारत के सबसे बड़े 'संकटमोचक', रिकॉर्ड बुक है दबदबा

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 वनडे मैचों की शुरुआत 19 अक्टूबर से हो रही है. दोनों देशों के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने की उम्मीद है. आज हम आपको बताने वाले हैं  वनडे क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज्यादा  शतक ठोकने वाले भारतीय बल्लेबाजों के बारे में.

 

Written By  Abhay Tiwari|Last Updated: Oct 17, 2025, 01:31 PM IST
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 वनडे मैचों की शुरुआत 19 अक्टूबर से हो रही है. दोनों देशों के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने की उम्मीद है. इस सीरीज का जबरदस्त क्रेज है मैच के कई दिन पहले ही टिकट बिक चुकी है.  आगामी वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम के दो दिग्गजों की वापसी हो रही है. तकरीबन 8 महीने बाद भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली व पूर्व कप्तान रोहित शर्मा की टीम इंडिया में वापसी हुई है. पहला मुकाबला पर्थ क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है. हालांकि, आज हम आपको बताने वाले हैं वनडे क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज्यादा  शतक ठोकने वाले भारतीय बल्लेबाजों के बारे में.

सचिन तेंदुलकर

भारत के महान खिलाड़ी क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने वनडे क्रिकेट में खूब रन बनाए हैं.  उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओवरऑल खेले गए 71 मैचों की 71 पारियों में 44.59 की शानदार  औसत  से 3077 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने 9 शतक और 15 अर्धशतक लगाए हैं. इस दौरान उनका उच्चतम स्कोर 175 रनों का रहा है. 

रोहित शर्मा

लिस्ट में दूसरा नाम भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा का है. रोहित ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने अभी तक के करियर में खेले 46 मैचों की 46 पारियों में 57.90 की औसत से 8 शतक और 9 पचासे जड़े हैं. उन्होंने अपने करियर में अभी तक ओवरऑल 2407 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका उच्चतम स्कोर 209 रनों का रहा है, जो कि उनका पहला दोहरा शतक भी था.

विराट कोहली
लिस्ट में तीसरे नंबर पर भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली का नाम है. उन्होंने अपने करियर में खेले 50 मैचों की 48 पारियों में 2451 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका बल्लेबाजी औसत 54.79 का रहा है. विराट ने कंगारुओं के खिलाफ 8 शतक और 15 अर्धशतक लगाए हैं. वहीं. उनका उच्चतम स्कोर 123 रनों का रहा है. कोहली भारत के नंबर 1 खिलाड़ी हैं, उनका रिकॉर्ड बेहद ही शानदार रहा है. ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि उनका आगामी दौरे पर क्या प्रदर्शन रहता है.

