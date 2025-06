India vs England: 'गौतम गंभीर को बर्खास्त करो...', टीम इंडिया की हार के बाद भड़के फैंस, शर्मनाक है हेड कोच का रिकॉर्ड

India vs England Gautam Gambhir: इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा है. लीड्स के हेडिंग्ले में मिली शिकस्त ने सीरीज में शुभमन गिल की टीम को 0-1 से पीछे कर दिया है. पूरे में मैच में ज्यादातर मौकों पर दबदबा बनाए रखने वाली भारतीय टीम को घटिया गेंदबाजी और फील्डिंग के कारण मैच को गंवाना पड़ा. इंग्लैंड ने 371 रन के टारगेट को हासिल करके शुभमन गिल की कप्तानी पर धब्बा लगा दिया.

बर्खास्त करने की मांग

इस मैच के बाद सिर्फ टीम इंडिया के खिलाड़ी ही नहीं, बल्कि हेड कोच गौतम गंभीर भी सवालों के घेरे में हैं. सोशल मीडिया पर फैंस उनसे लगातार तीखे सवाल पूछे रहे. यहां तक कि बीसीसीआई से उन्हें बर्खास्त करने की भी मांग कर रहे. गंभीर को राहुल द्रविड़ के कार्यकाल की समाप्ति के बाद जून 2024 में टीम का मुख्य कोच बनाया गया था. उसके बाद से क्रिकेट के सबसे बड़े फॉर्मेट में टीम की हालत बद से बदतर होती जा रही है.

गंभीर का कोचिंग रिकॉर्ड

गंभीर ने 11 टेस्ट मैचों में भारतीय टीम को कोचिंग दी है. इस दौरान टीम इंडिया सिर्फ 3 ही मैच जीत पाई. इसमें से दो जीत तो बांग्लादेश के खिलाफ घरेलू मैदान पर मिली थी. बाकी बचे 9 मुकाबलों में सिर्फ एक जीत हासिल हुई है. भारत नौ में से 3 मैच न्यूजीलैंड, 5 मैच ऑस्ट्रेलिया और 1 मैच इंग्लैंड के खिलाफ खेला है. टीम इंडिया को इकलौती जीत पर्थ में मिली थी. तब जसप्रीत बुमराह टीम के कार्यवाहक कप्तान थे और भारत ने कंगारू टीम को शिकस्त दी थी.

Sack Gautam Gambhir as the Test coach. 1 win in 9 Tests. Has made a mockery of a side that beat Aus in Aus twice. Personal ego and whims affecting the team combinations.

Gautam Gambhir as a Indian team head coach :-

- Lost the Test series vs NZ at home

- Ended the 12 year Test series win streak

- Lost BGT after 12 years

- Bottled WTC Final qualification

- Bottled the first test vs ENG

Actually @GautamGambhir was taken in consideration due to… pic.twitter.com/5oJxMzzB5O

— Saachi (@anj_shas) June 24, 2025