PAK vs SL: साहिबजादा फरहान-फखर जमान ने श्रीलंका में लगाई आग! एक पारी में ध्वस्त हुए 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड

PAK vs SL: साहिबजादा फरहान-फखर जमान ने श्रीलंका में लगाई आग! एक पारी में ध्वस्त हुए 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड

Pakistan vs Sri Lanka: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में सुपर-8 मुकाबले में साहिबजादा फरहान और फखर जमान की जोड़ी ने श्रीलंकाई गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी. फरहान ने टूर्नामेंट में दूसरी बार शतक जड़कर इतिहास रच दिया. इसके अलावा उन्होंने कोहली के एक 'विराट' रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Feb 28, 2026, 09:36 PM IST
साहिबजादा फरहान-फखर जमान ने रचा इतिहास (PHOTO- Cricbuzz/X)
Pakistan vs Sri Lanka: श्रीलंका के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 मुकाबले में पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 212 रनों का पहाड़ खड़ा किया है. शानदार फॉर्म में चल रहे साहिबजादा फरहान ने एक बार फिर बैटिंग से महफिल लूट ली और इस टूर्नामेंट में दूसरा शतक जड़कर इतिहास रच दिया. पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान टी20 वर्ल्ड कप के किसी एक एडिशन में दो सेंचुरी जड़ने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं. इसके अलावा वो टी20 विश्व कप में दो शतक मारने वाले क्रिस गेल के बाद दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं.

पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में साहिबजादा फरहान ने 60 गेंदों पर 100 रनों की बेहतरीन पारी खेली. इस पारी में उन्होंने दो वर्ल्ड रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए. पहले तो उन्होंने टीम इंडिया के पूर्व T20I बल्लेबाज विराट कोहली को पछाड़ते हुए नया इतिहास रचा.

साहिबजादा फरहान ने तोड़े 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड

साहिबजादा फरहान अब टी20 वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. उन्होंने इस टूर्नामेंट में अब तक 6 पारियों में 76.60 की औसत और 160.25 की स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 383 रन बनाए हैं. वहीं, विराट कोहली ने 2014 टी20 विश्व कप में 319 रन बनाए थे. इसके साथ ही साहिबजादा फरहान टी20 वर्ल्ड कप के एक एडिशन में दो शतक जड़ने वाले इकलौते खिलाड़ी बन गए हैं.

फरहान-फखर की जोड़ी बनी नंबर-1

श्रीलंका के खिलाफ मैच में पाकिस्तान ने बैटिंग ऑर्डर में बड़ा बदलाव किया. साहिबजादा फरहान के साथ बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज फखर जमान ओपनिंग करने उतरे. टीम मैनेजमेंट का ये फैसला सुपरहिट साबित हुआ. दोनों ने श्रीलंकाई गेंदबाजों की लंका लगाते हुए 176 रनों की शानदार साझेदारी की. इसके साथ ही साहिबजादा फरहान और फखर जमान टी20 वर्ल्ड कप में किसी विकेट के लिए सबसे अधिक पार्टनरशिप करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. दोनों ने न्यूजीलैंड की ओपनिंग जोड़ी टिम साइफर्ट और फिन एलन का रिकॉर्ड ध्वस्त किया, जिन्होंने इसी टूर्नामेंट में यूएई के खिलाफ 175 रनों की नाबाद साझेदारी की थी.

T20 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ी साझेदारी

176 - साहिबजादाफरहान/फखर जमान बनाम श्रीलंका (2026)
175* - फिन एलन/टिम साइफर्ट बनाम यूएई (2026)
170* - जोस बटलर/एलेक्स हेल्स बनाम भारत (2022)
168 - क्विंटनडी कॉक/आर रोसौव बनाम बांग्लादेश (2022)

18 छक्के जड़ चुके हैं साहिबजादा फरहान

श्रीलंका के खिलाफ 100 रनों की धांसू पारी के दौरान साहिबजादा फरहान ने 5 छक्के जड़े. पाकिस्तानी ओपनर ने वेस्टइंडीज के धाकड़ बल्लेबाज शिमरन हेटमायर को पीछे छोड़ दिया. हेटमायर ने अभी तक इस टूर्नामेंट में 17 छक्के जड़े हैं. वहीं, फरहान ने 18 सिक्स लगाए हैं. देखना दिलचस्प होगा कि टूर्नामेंट के अंत तक सबसे अधिक छक्के लगाने के मामले में दोनों में से कौन बाजी मारते हैं.

इसे भी पढ़ें: तो क्या पाकिस्तान को जानबूझकर सेमीफाइनल में पहुंचा देगा श्रीलंका? टूट सकता है न्यूजीलैंड का सपना, ये है बड़ी वजह

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

