Advertisement
trendingNow13110661
Hindi Newsक्रिकेटये क्या... कोलंबो में भिड़ने से पहले ही पाकिस्तान ने भारत से मान ली हार, साहिबजादा फरहान के बयान से दुनिया हैरान!

ये क्या... कोलंबो में भिड़ने से पहले ही पाकिस्तान ने भारत से मान ली हार, साहिबजादा फरहान के बयान से दुनिया हैरान!

India vs Pakistan: आमतौर पर खिलाड़ी ये कहते हैं कि हम अगले मैच में जीत के मोमेंटम को बरकरार रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन टी20 वर्ल्ड कप 2026 में यूएसए को हराने के बाद साहिबजादा फरहान ने जो कहा, उसे सुनकर फैंस हैरान हैं. पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में वसीम अकरम के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने बड़बोलेपन में ऐसा कुछ कहा, जिसे सुनने के बाद आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Feb 15, 2026, 05:15 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कोलंबो में भिड़ने से पहले ही पाकिस्तान ने भारत से मान ली हार!
कोलंबो में भिड़ने से पहले ही पाकिस्तान ने भारत से मान ली हार!

India vs Pakistan T20 World Cup 2026: भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 27वां मैच खेला जाएगा. रविवार, 15 फरवरी को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में होने वाले इस मुकाबले को लेकर क्रिकेट फैंस का जोश हाई है. हालिया रिकॉर्ड पर नजर डालें तो भले ही पाकिस्तान की टीम कोलंबो में दमदार प्रदर्शन कर रही है, लेकिन इसके बावजूद वो कहीं ना कहीं भारत से डरे हुए हैं. इसका ताजा उदाहरण पाक के स्टार बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ने अपने बयान से दिया है.

आमतौर पर खिलाड़ी ये कहते हैं कि हम अगले मैच में जीत के मोमेंटम को बरकरार रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन टी20 वर्ल्ड कप 2026 में यूएसए को हराने के बाद साहिबजादा फरहान ने जो कहा, उसे सुनकर फैंस हैरान हैं. पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में वसीम अकरम के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने बड़बोलेपन में ऐसा कुछ कहा, जिसे सुनने के बाद आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे.

पाकिस्तान ने तो पहले ही मान ली हार!

Add Zee News as a Preferred Source

यूएसए के खिलाफ मैच में साहिबजादा फरहान ने 41 गेंदों पर 73 रनों की शानदार पारी खेली. पाकिस्तान ने 32 रन से ये मुकाबला अपने नाम किया और फरहान 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुने गए. अवॉर्ड लेते समय जब वसीम अकरम ने उनसे पूछा कि 15 फरवरी को भारत के खिलाफ मैच में टीम की मानसिकता क्या होगी तो पाक बल्लेबाज ने चौंका दिया.

साहिबजादा फरहान ने कहा, 'हम भारत के खिलाफ मैच में उसी माइंडसेट के साथ जाएंगे, जैसा कि हम एशिया कप 2025 में गए थे. हम उसी रवैया के साथ मैदान पर उतरेंगे.'

पाक खिलाड़ी का ये बयान हैरान करने वाला इसलिए है क्योंकि एशिया कप 2025 में भारत ने पाकिस्तान को लगातार 3 बार पटखनी दी थी. आलम ये था कि हर रविवार को सूर्या एंड कंपनी पाक की धज्जियां उड़ा रही थी. इसके बावजूद साहिबजादा फरहान टी20 वर्ल्ड कप में भी एशिया कप वाली माइंडसेट के साथ खेलना चाहते हैं.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत-पाक का सफर

बता दें कि भारत और पाकिस्तान ग्रुप ए में हैं. इस ग्रुप में इन दोनों के अलावा यूएसए, नामीबिया और नीदरलैंड है. टीम इंडिया ने अभी तक 2 मुकाबले खेले हैं और दोनों में जीत मिली है. भारत ने पहले मुंबई के वानखेड़े में यूएसए को हराया और फिर दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में नामीबिया को पटखनी दी. कोलंबो में अपने सभी मुकाबले खेल रही सलमान आगा की टीम ने भी अभी तक दो मुकाबले खेले हैं और दोनों में पाकिस्तान को जीत मिली है. 15 फरवरी को जो भी मुकाबला जीतेगा, वो इस ग्रुप को टॉप कर सकता है. बता दें कि प्रत्येक ग्रुप से दो टीमें सुपर-8 स्टेज के लिए क्वालिफाई करेगी.

ये भी पढ़ें: टीम इंडिया से हाथ मिलाने को तरस रहा पाकिस्तान, कोलंबो में सूर्या पूरी करेंगे सलमान के अरमान? आ गया बड़ा अपडेट

 

 

About the Author
author img
Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

TAGS

T20 World Cup 2026

Trending news

'पहले तृषा के घर से बाहर निकलो...', सुपरस्टार विजय पर बीजेपी नेता के कमेंट से बवाल
Superstar vijay
'पहले तृषा के घर से बाहर निकलो...', सुपरस्टार विजय पर बीजेपी नेता के कमेंट से बवाल
तारिक रहमान के शपथग्रहण समारोह में क्यों नहीं शामिल होंगे पीएम मोदी? ये लेंगे हिस्सा
bangladesh
तारिक रहमान के शपथग्रहण समारोह में क्यों नहीं शामिल होंगे पीएम मोदी? ये लेंगे हिस्सा
सीने पर दो गोलियां लगीं, घुटना उड़ा दिया लेकिन... टीपू सुल्तान के अंतिम समय की कहानी
Asaduddin Owaisi on Tipu Sultan Controversy
सीने पर दो गोलियां लगीं, घुटना उड़ा दिया लेकिन... टीपू सुल्तान के अंतिम समय की कहानी
लाल किला ब्लास्ट: ईदगाह की वो मीटिंग, जिसने डॉक्टरों को बना दिया 'व्हाइट-कॉलर' आतंकी
Ansar Interim Terror Group
लाल किला ब्लास्ट: ईदगाह की वो मीटिंग, जिसने डॉक्टरों को बना दिया 'व्हाइट-कॉलर' आतंकी
एक ही क्लास के 2 बच्चों ने मौत को लगाया गले, तीन दिन के अंदर दोनों ने किया सुसाइड
Maharashtra news
एक ही क्लास के 2 बच्चों ने मौत को लगाया गले, तीन दिन के अंदर दोनों ने किया सुसाइड
स्पीकर ओम बिरला की कुर्सी पर 9 मार्च को फैसला, रिजिजू के एक ऐलान से विपक्ष में खलबली
No confidence motion
स्पीकर ओम बिरला की कुर्सी पर 9 मार्च को फैसला, रिजिजू के एक ऐलान से विपक्ष में खलबली
गुलाम अली साहब सांसद कश्मीर के हैं लेकिन 94 प्रतिशत फंड यूपी में कैसे खर्च किए?
jammu kashmir news
गुलाम अली साहब सांसद कश्मीर के हैं लेकिन 94 प्रतिशत फंड यूपी में कैसे खर्च किए?
भारत-पाक मैच पर सियासत तेज: राउत ने लगाया सट्टेबाजी का आरोप; भाजपा पर भी साधा निशाना
India-Pakistan Cricket
भारत-पाक मैच पर सियासत तेज: राउत ने लगाया सट्टेबाजी का आरोप; भाजपा पर भी साधा निशाना
PAK के साथ हो दुश्मनों जैसा बर्ताव...भारत-पाक मैच से पहले कांग्रेस सांसद का बयान
IndiavsPakistan
PAK के साथ हो दुश्मनों जैसा बर्ताव...भारत-पाक मैच से पहले कांग्रेस सांसद का बयान
जो पैसा देगा वही जीतेगा... सामना ने महाराष्ट्र की राजनीति को बताया ‘मदारी का खेल'
Sanjay Raut
जो पैसा देगा वही जीतेगा... सामना ने महाराष्ट्र की राजनीति को बताया ‘मदारी का खेल'