'पाकिस्तान के लिए मेरा...', क्या विराट कोहली के रिकॉर्ड पर है साहिबजादा फरहान की नजर? अभी 100 रन पीछे

Sahibzada Farhan Virat Kohli Record: पाकिस्तान की टीम टी20 वर्ल्ड कप के सुपर-8 राउंड में अपना दूसरा मुकाबला इंग्लैंड के खिलाफ मंगलवार (24 फरवरी) को खेलेगी. पाकिस्तान का पिछला मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ बारिश के कारण धुल गया था. उसके खाते में 1 मैच में एक अंक है और वह सुपर-8 में पहली जीत के लिए उतरेगा.

Written By  Rohit Raj|Last Updated: Feb 23, 2026, 07:41 PM IST
Sahibzada Farhan Virat Kohli Record: पाकिस्तान क्रिकेट टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 में अपना दूसरा मुकाबला इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगी. यह मैच मंगलवार (24 फरवरी) को श्रीलंका के पल्लेकेले में इंग्लैंड में खिलाफ होगा. इस मैच में सबकी नजर एक बार फिर से पाकिस्तानी ओपनर साहिबजादा फरहान पर होगी. फरहान ने इस टी20 वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन किया है. उन्होंने 5 मैचों में 220 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका औसत 73.33 का रहा है. वह टी20 वर्ल्ड कप में भारत के सुपरस्टार विराट कोहली के एक बड़े रिकॉर्ड को तोड़ने के करीब हैं. इस बारे में सोमवार को उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने मजेदार जवाब दिया.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में साहिबजादा फरहान सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. उनकी नजरें अब कोहली के रिकॉर्ड पर है. विराट ने 2024 के संस्करण में 319 रन बनाए थे. वह टी20 वर्ल्ड कप के एक संस्करण में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. इस दिग्गज ने 106.33 की औसत और चार अर्धशतकों के साथ यह कीर्तिमान बनाया था. फरहान के पास अभी कम से कम दो और मैच शेष हैं. वह अगर 100 रन बना लेते हैं तो विराट से आगे हो जाएंगे.

ये भी पढ़ें: ​समीकरण छोड़िए... सेमीफाइनल में पहुंचना है तो टीम इंडिया को करने होंगे ये 5 काम, नहीं तो हो जाएगा बंटाधार

साहिबजादा फरहान ने क्या कहा?

रिकॉर्ड्स की रेस के बीच फरहान का नजरिया बेहद स्पष्ट और टीम-केंद्रित है. इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले मुकाबले से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने साफ किया कि वह रिकॉर्ड के पीछे नहीं भागते. फरहान ने कहा, ''निजी तौर पर मैं आंकड़ों या रिकॉर्ड्स की तरफ नहीं देखता. मेरा ध्यान केवल इस बात पर है कि पाकिस्तान के लिए मेरा प्रदर्शन फायदेमंद हो और देश का नाम रोशन हो.'' उनके अनुसार, टी20 क्रिकेट जोखिम भरा खेल है और यदि कोई खिलाड़ी रिकॉर्ड तोड़ने का दबाव लेकर खेलता है, तो वह अपना स्वाभाविक खेल नहीं दिखा पाता. उन्होंने जोर देते हुए कहा कि रिकॉर्ड तो बनते ही टूटने के लिए हैं.

ये भी पढ़ें: 5 मैच में सिर्फ 34 रन... ऐसे कैसे जीतेंगे टी20 वर्ल्ड कप? टीम इंडिया की सबसे बड़ी कमजोरी, अब नासूर बन रहा ये जख्म

आर्चर की रफ्तार बनेगी बड़ी चुनौती?

जब फरहान से इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर का सामना करने के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया. उन्होंने कहा, ''जोफ्रा आर्चर का सामना करना कोई बड़ी बात नहीं है. हमने पहले भी पाकिस्तान में उनका सामना किया है.'' फरहान ने आत्मविश्वास जताते हुए कहा कि पाकिस्तान के पास भी ऐसे गेंदबाज हैं जो 145 किमी/घंटा की रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि अगर आर्चर ने कोई योजना बनाई है, तो उनके पास भी जवाबी रणनीति तैयार है.

 

Rohit Raj

एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. दैनिक जागरण से करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ईटीवी, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और अमर उजाला होते हुए जी न्यूज में हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स...और पढ़ें

T20 World Cup 2026Sahibzada FarhanT20 World CupPakistan cricket team

