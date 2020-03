Corona रोकने के लिए SAI के सेंटर बंद, फिर भी जारी रहेगी ओलंपिक की तैयारी

नई दिल्ली: देश भर में कोरोना वायरस (Coronavirus) के प्रसार को रोकने के लिए खेल गतिविधियां बंद हो रही है. इस कड़ी में भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) ने कोरोनावायरस के प्रभाव को रोकने के लिए अपने सभी केंद्र अगले आदेश तक के लिए से बंद कर दिए हैं. लेकिन वहीं दूसरी ओर ओलम्पिक की तैयारी पूरी तरह से बंद नहीं की है. ओलंपिक को छोड़कर सभी तक की ट्रेनिंग को निलंबित कर दिया है.

साई ने मंगलवार को एक बयान जारी कर इस बात की जानकारी दी. वहीं खेल मंत्री किरण रिजीजू ने ट्विटर पर अपने बयान में कहा, "यह केवल अस्थायी और एहतियाती कदम है. मै युवा एथलीटों से अपील करता हूं कि वे निराश न हों हम जल्दी ही हालात का आकलंन करने के बाद अकादमिक प्रशिक्षण शुरू कर देंगे."

This is just a temporary and precautionary step for the safety of our sportspersons. I appeal all our young athletes not to be disheartened. We will resume the academic trainings soon after assessing the situation.#IndiaFightsCorona https://t.co/giSwyN3qXf

