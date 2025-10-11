Advertisement
trendingNow12957678
Hindi Newsक्रिकेट

असंभव: तूफानी शॉट पर सुदर्शन ने लपका करिश्माई कैच, कमेंट्री बॉक्स मैं बैठे गावस्कर भी चिल्ला उठे

भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन साई सुदर्शन ने एक करिश्माई कैच लेकर हर किसी को हैरान कर दिया. शॉर्ट लेग पर खड़े इस युवा क्रिकेटर ने रवींद्र जडेजा की गेंद पर वेस्टइंडीज के सलामी बल्लेबाज जॉन कैंपबेल का एक तेज तर्रार शॉट कैच में तब्दील किया. उनके इस असंभव कारनामे को देखकर कमेंट्री बॉक्स में बैठे सुनील गावस्कर भी चिल्ला उठे.

Written By  Shivam Upadhyay|Last Updated: Oct 11, 2025, 06:11 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

असंभव: तूफानी शॉट पर सुदर्शन ने लपका करिश्माई कैच, कमेंट्री बॉक्स मैं बैठे गावस्कर भी चिल्ला उठे

युवा बल्लेबाज भले ही दिल्ली टेस्ट में शतक पूरा करने से चूक गए, लेकिन दूसरे दिन के खेल के दौरान उन्होंने एक जादुई कैच लेकर हर किसी को मुरीद कर लिया. भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन साई सुदर्शन ने यह करिश्माई कैच लेकर हर किसी को हैरान कर दिया. शॉर्ट लेग पर खड़े इस युवा क्रिकेटर ने रवींद्र जडेजा की गेंद पर वेस्टइंडीज के सलामी बल्लेबाज जॉन कैंपबेल का एक तेज तर्रार शॉट को कैच में तब्दील कर किया. उनके इस असंभव कारनामे को देखकर कमेंट्री बॉक्स में बैठे सुनील गावस्कर भी चिल्ला उठे. साई सुदर्शन के इस कैच का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और उनके कैच की दुनियाभर में तारीफ हो रही है.

सुदर्शन का करिश्माई कैच, लगी चोट

वेस्टइंडीज की पहली पारी के आठवें ओवर में सुदर्शन ने इस कैच को अंजाम दिया. रवींद्र जडेजा ने ऑफ स्टंप के बाहर एक टॉस-अप गेंद फेंकी, जिस पर विंडीज ओपनर जॉन कैंपबेल ने घुटने टेकते हुए एक तगड़ा स्लॉग स्वीप शॉट खेला. शॉट की रफ्तार इतनी तेज थी कि फॉरवर्ड शॉर्ट-लेग पर खड़े सुदर्शन के पास रिएक्शन का समय भी नहीं था, बावजूद इसके साई ने इसे एक यादगार बना दिया. पहले गेंद उनके हाथों से टकराई और फिर हेलमेट से जा लगी. इसी दौरान सुदर्शन ने गेंद को नीचे नहीं गिरने दिया और कैच कम्प्लीट किया. हालांकि, वह चोटिल भी हो गए. जिस तरह कैंपबेल आउट हुए, यह कहना गलत नहीं होगा कि बल्लेबाज की किस्मत खराब थी. हालांकि, यह कैच लेते समय सुदर्शन कि उंगली में चोट लग गई और उन्हें तुरंत मेडिकल चेकअप के लिए मैदान से बाहर जाना पड़ा. उनकी जगह देवदत्त पडिक्कल सब्सटीट्यूट फील्डर के तौर पर आए.

Add Zee News as a Preferred Source

गावस्कर को भी नहीं हुआ यकीन

सुदर्शन के इस असंभव कारनामे को देखने के बाद ड्रेसिंग रूम में बैठे भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर भी हैरान रह गए और उन्हें मुस्कुराते हुए देखा गया, जबकि टीम के साथी जश्न मना रहे थे. कमेंट्री बॉक्स में बैठे सुनील गावस्कर भी यकीन नहीं कर पाए. उनका रिएक्शन आप नीचे वीडियो में देख सकते हैं. 

मुकाबले में भारत की पकड़ मजबूत

मैच की बात करें तो टीम इंडिया की पकड़ मजबूत है. दूसरे दिन के खेल के बाद वेस्टइंडीज ने 4 विकेट के नुकसान पर 140 रन बना लिए थे. वेस्टइंडीज भारत से पहली पारी के आधार पर 378 रन पीछे है. स्टंप्स के समय शाई होप 46 गेंद पर 31 और टेविन इम्लाच 31 गेंद पर 14 रन बनाकर खेल रहे हैं. दोनों के बीच 33 रन की साझेदारी हो चुकी है. जॉन कैंपबेल 10 और तेजनारायण चंद्रपॉल 34, एलिक अथांजे 41 और कप्तान रॉस्टन चेज 0 पर आउट हुए. वेस्टइंडीज पर फॉलोऑन का खतरा मंडरा रहा है. तीसरे दिन वेस्टइंडीज को फॉलोऑन से बचना है, तो शाई होप को बड़ी पारी खेलनी होगी, साथ ही अन्य बल्लेबाजों को भी साथ देना होगा.

भारत ने 518 रन पर पारी की थी घोषित

इससे पहले दिन की शुरुआत भारतीय टीम ने 2 विकेट पर 318 के स्कोर से की थी. यशस्वी जायसवाल पहले दिन के स्कोर 173 में सिर्फ 2 रन जोड़ सके. वह दोहरा शतक पूरा करने का मौका चूक गए और 175 के स्कोर पर रन आउट हो गए. शुभमन गिल ने अपना 10वां टेस्ट शतक लगाया. वह 129 रन बनाकर नाबाद रहे. 196 गेंद की पारी में गिल ने 2 छक्के और 16 चौके लगाए. नीतिश रेड्डी ने 43 और ध्रुव जुरेल ने 44 रन बनाए. गिल ने जायसवाल के साथ तीसरे विकेट के लिए 74, रेड्डी के साथ चौथे विकेट के लिए 91 और 5वें विकेट के लिए जुरेल के साथ 102 रन की साझेदारी की. जुरेल का विकेट गिरते ही गिल ने पारी घोषित कर दी. भारत ने 5 विकेट पर 518 रन बनाए.

About the Author
author img
Shivam Upadhyay

3 साल से खेल पत्रकारिता में सक्रिय. 2022 में करियर शुरू किया. खेलों में रुचि पत्रकारिता की पिच तक खींच लाई. अलग-अलग एंगल से खेल की खबरें कवर करने का अनुभव. जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में...और पढ़ें

TAGS

Sai SudharsanSai Sudharsan CatchInd Vs WI

Trending news

'आप देश को बुलडोजर से...', BJP पर असदुद्दीन ओवैसी का हमला; कहा- सुप्रीम कोर्ट का...
Asaduddin Owaisi
'आप देश को बुलडोजर से...', BJP पर असदुद्दीन ओवैसी का हमला; कहा- सुप्रीम कोर्ट का...
यहां कोई व्यवस्था नहीं, बेटी डिनर पर गई... बेटी से गैंगरेप के बाद छलका पिता का दर्द
West Bengal
यहां कोई व्यवस्था नहीं, बेटी डिनर पर गई... बेटी से गैंगरेप के बाद छलका पिता का दर्द
शाहरुख के बेटे को जिस अधिकारी ने किया था गिरफ्तार; वो अब पहुंचे HC
shahrukh khan
शाहरुख के बेटे को जिस अधिकारी ने किया था गिरफ्तार; वो अब पहुंचे HC
अब युवाओं की फिटनेस का ध्यान रखेगा BSF, घाटी में सुरक्षाबल का होगा बड़ा इवेंट
Jammu-Kashmir News
अब युवाओं की फिटनेस का ध्यान रखेगा BSF, घाटी में सुरक्षाबल का होगा बड़ा इवेंट
ऑपरेशन सिंदूर में इन जवानों ने दिखाया था दमखम, अब BSF में हुए शामिल
Jammu-kashmir
ऑपरेशन सिंदूर में इन जवानों ने दिखाया था दमखम, अब BSF में हुए शामिल
'मुझे पता है मेरा समय कब आएगा...,' मुख्यमंत्री पद को लेकर डीके शिवकुमार का बड़ा बयान
Karnataka politics
'मुझे पता है मेरा समय कब आएगा...,' मुख्यमंत्री पद को लेकर डीके शिवकुमार का बड़ा बयान
डॉक्टर मूर्ख हैं, 1-2 आदमी मर गए तो क्या...कबूतरों के बचाव में संतों का विवादित बयान
mumbai
डॉक्टर मूर्ख हैं, 1-2 आदमी मर गए तो क्या...कबूतरों के बचाव में संतों का विवादित बयान
MNS दफ्तर में माफी मांगने गई महिला को पीटा, ट्रेन की धक्का-मुक्की के बाद मचा बवाल
Maharashtra
MNS दफ्तर में माफी मांगने गई महिला को पीटा, ट्रेन की धक्का-मुक्की के बाद मचा बवाल
क्या आज भी बहती है सरस्वती नदी? जानें दुनिया की वो नदियां जो धरती के अंदर हैं कैद!
Largest underground rivers
क्या आज भी बहती है सरस्वती नदी? जानें दुनिया की वो नदियां जो धरती के अंदर हैं कैद!
कितने करोड़ में बनी मुंबई की मेट्रो लाइन? जापान के सहयोग से मिली नई लाइफलाइन
Mumbai Metro
कितने करोड़ में बनी मुंबई की मेट्रो लाइन? जापान के सहयोग से मिली नई लाइफलाइन