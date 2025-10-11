असंभव: तूफानी शॉट पर सुदर्शन ने लपका करिश्माई कैच, कमेंट्री बॉक्स मैं बैठे गावस्कर भी चिल्ला उठे

युवा बल्लेबाज भले ही दिल्ली टेस्ट में शतक पूरा करने से चूक गए, लेकिन दूसरे दिन के खेल के दौरान उन्होंने एक जादुई कैच लेकर हर किसी को मुरीद कर लिया. भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन साई सुदर्शन ने यह करिश्माई कैच लेकर हर किसी को हैरान कर दिया. शॉर्ट लेग पर खड़े इस युवा क्रिकेटर ने रवींद्र जडेजा की गेंद पर वेस्टइंडीज के सलामी बल्लेबाज जॉन कैंपबेल का एक तेज तर्रार शॉट को कैच में तब्दील कर किया. उनके इस असंभव कारनामे को देखकर कमेंट्री बॉक्स में बैठे सुनील गावस्कर भी चिल्ला उठे. साई सुदर्शन के इस कैच का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और उनके कैच की दुनियाभर में तारीफ हो रही है.

सुदर्शन का करिश्माई कैच, लगी चोट

वेस्टइंडीज की पहली पारी के आठवें ओवर में सुदर्शन ने इस कैच को अंजाम दिया. रवींद्र जडेजा ने ऑफ स्टंप के बाहर एक टॉस-अप गेंद फेंकी, जिस पर विंडीज ओपनर जॉन कैंपबेल ने घुटने टेकते हुए एक तगड़ा स्लॉग स्वीप शॉट खेला. शॉट की रफ्तार इतनी तेज थी कि फॉरवर्ड शॉर्ट-लेग पर खड़े सुदर्शन के पास रिएक्शन का समय भी नहीं था, बावजूद इसके साई ने इसे एक यादगार बना दिया. पहले गेंद उनके हाथों से टकराई और फिर हेलमेट से जा लगी. इसी दौरान सुदर्शन ने गेंद को नीचे नहीं गिरने दिया और कैच कम्प्लीट किया. हालांकि, वह चोटिल भी हो गए. जिस तरह कैंपबेल आउट हुए, यह कहना गलत नहीं होगा कि बल्लेबाज की किस्मत खराब थी. हालांकि, यह कैच लेते समय सुदर्शन कि उंगली में चोट लग गई और उन्हें तुरंत मेडिकल चेकअप के लिए मैदान से बाहर जाना पड़ा. उनकी जगह देवदत्त पडिक्कल सब्सटीट्यूट फील्डर के तौर पर आए.

गावस्कर को भी नहीं हुआ यकीन

सुदर्शन के इस असंभव कारनामे को देखने के बाद ड्रेसिंग रूम में बैठे भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर भी हैरान रह गए और उन्हें मुस्कुराते हुए देखा गया, जबकि टीम के साथी जश्न मना रहे थे. कमेंट्री बॉक्स में बैठे सुनील गावस्कर भी यकीन नहीं कर पाए. उनका रिएक्शन आप नीचे वीडियो में देख सकते हैं.

मुकाबले में भारत की पकड़ मजबूत

मैच की बात करें तो टीम इंडिया की पकड़ मजबूत है. दूसरे दिन के खेल के बाद वेस्टइंडीज ने 4 विकेट के नुकसान पर 140 रन बना लिए थे. वेस्टइंडीज भारत से पहली पारी के आधार पर 378 रन पीछे है. स्टंप्स के समय शाई होप 46 गेंद पर 31 और टेविन इम्लाच 31 गेंद पर 14 रन बनाकर खेल रहे हैं. दोनों के बीच 33 रन की साझेदारी हो चुकी है. जॉन कैंपबेल 10 और तेजनारायण चंद्रपॉल 34, एलिक अथांजे 41 और कप्तान रॉस्टन चेज 0 पर आउट हुए. वेस्टइंडीज पर फॉलोऑन का खतरा मंडरा रहा है. तीसरे दिन वेस्टइंडीज को फॉलोऑन से बचना है, तो शाई होप को बड़ी पारी खेलनी होगी, साथ ही अन्य बल्लेबाजों को भी साथ देना होगा.

भारत ने 518 रन पर पारी की थी घोषित

इससे पहले दिन की शुरुआत भारतीय टीम ने 2 विकेट पर 318 के स्कोर से की थी. यशस्वी जायसवाल पहले दिन के स्कोर 173 में सिर्फ 2 रन जोड़ सके. वह दोहरा शतक पूरा करने का मौका चूक गए और 175 के स्कोर पर रन आउट हो गए. शुभमन गिल ने अपना 10वां टेस्ट शतक लगाया. वह 129 रन बनाकर नाबाद रहे. 196 गेंद की पारी में गिल ने 2 छक्के और 16 चौके लगाए. नीतिश रेड्डी ने 43 और ध्रुव जुरेल ने 44 रन बनाए. गिल ने जायसवाल के साथ तीसरे विकेट के लिए 74, रेड्डी के साथ चौथे विकेट के लिए 91 और 5वें विकेट के लिए जुरेल के साथ 102 रन की साझेदारी की. जुरेल का विकेट गिरते ही गिल ने पारी घोषित कर दी. भारत ने 5 विकेट पर 518 रन बनाए.