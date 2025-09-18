खत्म माना जा रहा था टेस्ट करियर? एक पारी ने पलट दिया पासा, वेस्टइंडीज टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय बल्लेबाज ने ठोका दावा
भारत और वेस्टइंडीज के बीच अगले महीने से दो मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जाएगी. वेस्टइंडीज की टीम भारत दौरे पर आ रही है. ऐसे में दोनों देशों के बीच पहला टेस्ट मैच 2 अक्टूबर से अहमदाबाद में खेला जाएगा. वहीं, दूसरा टेस्ट मैच 10 अक्टूबर से दिल्ली में खेला जाएगा. वेस्टइंडीज के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारत के एक बल्लेबाज ने सेलेक्शन का दावा ठोका है.

Written By  Tarun Verma |Last Updated: Sep 18, 2025, 03:10 PM IST
इस क्रिकेटर को दोबारा भारत की टेस्ट टीम में जगह मिलने को लेकर सस्पेंस था, लेकिन अब उसने एक पारी से पासा पलटने का काम कर दिया है.

टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय बल्लेबाज ने ठोका दावा

ऑस्ट्रेलिया-A टीम इन दिनों भारत के दौरे पर है. भारत-A और ऑस्ट्रेलिया-A के बीच लखनऊ में पहला अनौपचारिक टेस्ट मैच खेला जा रहा है. भारतीय बल्लेबाज साई सुदर्शन ने ऑस्ट्रेलिया-A के खिलाफ पहले अनौपचारिक टेस्ट मैच की पहली पारी में 124 गेंदों पर 73 रन ठोक दिए. साई सुदर्शन ने अपनी पारी के दौरान 10 चौके लगाए. साई सुदर्शन ने अपनी इस पारी के दम पर 2 अक्टूबर से अहमदाबाद में वेस्टइंडीज के खिलाफ शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टेस्ट टीम में सेलेक्शन का दावा ठोका है.

इंग्लैंड दौरे पर फ्लॉप रहे थे साई सुदर्शन

इस साल जून से अगस्त तक इंग्लैंड दौरे पर पांच मैचों की टेस्ट सीरीज के दौरान साई सुदर्शन फ्लॉप साबित हुए थे. साई सुदर्शन को इंग्लैंड के खिलाफ तीन टेस्ट मैचों में नंबर-3 बल्लेबाज के तौर पर आजमाया गया, जिसमें वह बुरी तरह नाकाम साबित हुए. साई सुदर्शन ने इंग्लैंड के खिलाफ लीड्स, मैनचेस्टर और ओवल में क्रमश: पहला, चौथा और पांचवां टेस्ट मैच खेला था, जिसमें उन्होंने 6 पारियों में 0, 30, 61, 0, 38 और 11 रन के स्कोर ही बनाए थे. साई सुदर्शन के टेस्ट क्रिकेट में टेम्परामेंट पर भी सवाल उठ रहे थे.

भारत की बैटिंग लाइनअप में उथल-पुथल देखी गई

इंग्लैंड के खिलाफ तीन टेस्ट मैचों में नंबर-3 बैटिंग पोजीशन पर साई सुदर्शन के फ्लॉप होने की वजह से भारत के मिडिल ऑर्डर में उथल-पुथल भी देखने को मिली थी. खराब प्रदर्शन के चलते इंग्लैंड दौरे पर ही साई सुदर्शन का टेस्ट करियर खत्म माना जा रहा था. हालांकि ऑस्ट्रेलिया-A के खिलाफ पहले अनौपचारिक टेस्ट मैच में 73 रन की पारी खेलने के बाद साई सुदर्शन को भारत की टेस्ट टीम में दोबारा मौका दिया जा सकता है. बता दें कि टीम इंडिया के पास श्रेयस अय्यर, सरफराज खान, तिलक वर्मा और अभिमन्यु ईश्वरन जैसे टैलेंटेड बल्लेबाज मौजूद हैं, जो बाहर बैठे अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं.

Tarun Verma

तरुण वर्मा ज़ी न्यूज़ हिंदी डिजिटल में स्पोर्ट्स डेस्क में कार्यरत हैं.

Sai Sudharsan

