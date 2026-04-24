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Hindi Newsक्रिकेटपुराने रंग में लौटे साई सुदर्शन, RCB के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए जड़ा शतक, कर ली शुभमन गिल की बराबरी

पुराने रंग में लौटे साई सुदर्शन, RCB के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए जड़ा शतक, कर ली शुभमन गिल की बराबरी

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ मैच में गुजरात टाइटंस के स्टार ओपनर साई सुदर्शन ने 57 गेंदों पर सेंचुरी पूरी की. पिछले साल 'ऑरेंज कैप' जीतने वाले खिलाड़ी ने अपने IPL करियर का तीसरा शतक जड़ा. वो शुभमन गिल के साथ गुजरात टाइटंस की तरफ से सबसे अधिक सेंचुरी जड़ने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. दोनों के नाम आईपीएल में इस टीम के लिए 3 शतक हैं.

Written By  Ritesh Kumar|Last Updated: Apr 24, 2026, 09:00 PM IST
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पुराने रंग में लौटे साई सुदर्शन, RCB के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए जड़ा शतक, कर ली शुभमन गिल की बराबरी

Sai Sudharsan Hundred: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ मैच में गुजरात टाइटंस के स्टार ओपनर साई सुदर्शन ने 57 गेंदों पर सेंचुरी पूरी की. पिछले साल 'ऑरेंज कैप' जीतने वाले खिलाड़ी ने अपने IPL करियर का तीसरा शतक जड़ा. वो शुभमन गिल के साथ गुजरात टाइटंस की तरफ से सबसे अधिक सेंचुरी जड़ने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. दोनों के नाम आईपीएल में इस टीम के लिए 3 शतक हैं. साई सुदर्शन ने 2024 में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ पहला शतक जड़ा था. उसके बाद 2025 में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ सेंचुरी ठोकी और अब 2026 में आरसीबी के गेंदबाजों की बखिया उधेरते हुए 100 का आंकड़ा क्रॉस किया है.

साई सुदर्शन ने जड़ा शानदार शतक

पिछले साल साई सुदर्शन टूर्नामेंट में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज थे. बाएं हाथ के ओपनर ने 15 मैचों में 759 रन बनाए थे. हालांकि, इस सीजन उनका बल्ला अब तक खामोश था, लेकिन आरसीबी के खिलाफ शतक जड़कर उन्होंने फॉर्म में वापसी कर ली है. एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेले जा रहे मुकाबले में सुदर्शन ने 58 गेंदों पर 100 रनों की शानदार पारी खेली. इस दौरान उन्होंने 11 चौके और 5 छक्के जड़े.

साई सुदर्शन ने तोड़ा क्रिस गेल का बड़ा रिकॉर्ड

आरसीबी के खिलाफ शतकीय पारी के दौरान साई सुदर्शन ने एक बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली. वो आईपीएल के इतिहास में सबसे कम पारी खेलकर 2000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. इस मामले में उन्होंने पूर्व महान बल्लेबाज क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. सुदर्शन ने ये कारनामा 47 इनिंग में किया है, जबकि गेल ने 48वीं पारी में 2000 रन पूरे किए थे.

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यह भी पढ़ें: क्रीज पर चुंबक की तरह चिपके ये ओपनर्स, वनडे में आगाज से लेकर अंत तक गेंदबाजों को दिया दर्द, एक ने उड़ाए लगातार 6 छक्के

 

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Ritesh Kumar

स्पोर्ट्स की खबरें करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं क्योंकि इसी से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं. ट्रेंडिंग न्यूज में डूब जाना शौक है. पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव. Zee News में सफर शुरू होने से पह...और पढ़ें

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