IND vs SA से पहले BCCI का नया नियम प्लेयर्स के लिए कितना फायदेमंद? सुदर्शन की बल्ले-बल्ले, बोले- मैं पहले ही..

IND vs SA: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज का दूसरा और आखिरी मैच 22 नवंबर से गुवाहाटी में शुरू होगा. इस मुकाबले के लिए बीसीसीआई ने नियम में बदलाव किया. जिसके लिए दोनों टीमें अनोखी प्रैक्टिस की तैयारी कर रहे हैं.

 

Written By  Kavya Yadav|Last Updated: Nov 20, 2025, 06:00 PM IST
IND vs SA: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज का दूसरा और आखिरी मैच 22 नवंबर से गुवाहाटी में शुरू होगा. इस मुकाबले के लिए बीसीसीआई ने नियम में बदलाव किया. जिसके लिए दोनों टीमें अनोखी प्रैक्टिस की तैयारी कर रहे हैं. गुवाहाटी में गेम 30 मिनट पहले शुरू होगा और पारंपरिक ब्रेक हमेशा से उलट होगा. पहले चाय और बाद में लंच ब्रेक होगा. BCCI ने नॉर्थ ईस्ट में दिन के उजाले के हिसाब से टाइमिंग में बदलाव किया है, अब सवाल है इस बदलाव पर खिलाड़ियों की क्या राय है. साई सुदर्शन ने इस नियम को लेकर मजेदार जवाब दिया. 

क्या बोले साई सुदर्शन?

साई सुदर्शन ने JioStar शो "फॉलो द ब्लूज़" में कहा कि वह फॉर्मेट में बदलाव से सहज हैं और उम्मीद करते हैं कि खिलाड़ी जल्दी से ढल जाएँगे. सुदर्शन ने कहा, 'मुझे लंच से पहले चाय पीने में कोई दिक्कत नहीं है. मैं पहले से ही लंच के दौरान चाय पीता हूं. इसलिए मुझे शायद इसमें मजा आएगा. बेशक, यह नया है लेकिन हमें इसकी आदत हो जाएगी. इसे एक्सप्लोर करना रोमांचक है.'

अफ्रीका की तरफ से कैसा था रिएक्शन?

इस बदलाव के बारे में बताए गए साउथ अफ्रीकी कैंप ने मिली-जुली प्रतिक्रियाएं दीं. स्पिनर केशव महाराज ने कहा कि टीम इस फैसले के पीछे की वजह समझ गई है और उसी हिसाब से बदलाव करेगी. उन्होंने कहा, 'हमने असल में हाल ही में इसके बारे में सुना. यह दिलचस्प है, लेकिन आप इसके पीछे की सोच समझ सकते हैं. सूरज की रोशनी एक वजह बन जाती है, इसलिए वे खेलने का ज्यादा समय लेने की कोशिश कर रहे हैं. हम बनाए गए नियमों का सम्मान करते हैं और हम यहां मुकाबला करने और एक साउथ अफ्रीकी यूनिट के तौर पर अपना बेस्ट देने के लिए हैं.'

एडेन मारक्रम को लगा अजीब

इस नियम के मुताबिक सभी प्लेयर्स खुद को ढालेंगे. अफ्रीका के सीनियर बल्लेबाज मारक्रम ने कहा, 'यह दिलचस्प है. सच कहूँ तो, मैं इसका बहुत बड़ा फैन नहीं हूं. मुझे लगता है कि टेस्ट क्रिकेट हमेशा सुबह 10 बजे लंच और फिर चाय के साथ शुरू होना चाहिए. लेकिन ये वो पत्ते हैं जो आपको मिलते हैं और आप बस उनके साथ आगे बढ़ते हैं. यह अनुभव करने के लिए कुछ अलग होगा, लेकिन उम्मीद है कि यह आम बात नहीं बनेगी.'

