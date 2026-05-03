GT vs PBKS: लो स्कोरिंग थ्रिलर में गुजरात ने मारी बाजी, 2 बल्लेबाजों ने लिखी जीत की इबारत, लगाई विनिंग हैट्रिक

GT vs PBKS: आईपीएल 2026 में सुपर संडे रोमांच से भरा रहा. संडे को दूसरा मुकाबला गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स (GT vs PBKS) के बीच खेला गया. मुकाबला लो स्कोरिंग रहा, लेकिन इस मैच में भी लास्ट ओवर थ्रिलर देखने को मिला. लेकिन अंत में गुजरात की टीम ने 4 विकेट से रोमांचक जीत दर्ज की और लगातार तीसरा मुकाबला अपने नाम किया.
Trending Photos
GT vs PBKS: आईपीएल 2026 में सुपर संडे रोमांच से भरा रहा. संडे को दूसरा मुकाबला गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स (GT vs PBKS) के बीच खेला गया. मुकाबला लो स्कोरिंग रहा, लेकिन इस मैच में भी लास्ट ओवर थ्रिलर देखने को मिला. लेकिन अंत में गुजरात की टीम ने 4 विकेट से रोमांचक जीत दर्ज की और लगातार तीसरा मुकाबला अपने नाम किया. वहीं, पंजाब किंग्स की टीम को लगातार दूसरे मैच में हार का सामना करना पड़ा है. गुजरात ने टॉस जीतकर इस मैच में पहले चेज करने का फैसला किया था.
गुजरात ने जीता था टॉस
गुजरात की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था. पंजाब की बल्लेबाजी नाजुक नजर आई, पहले ही ओवर में टीम ने अपने प्रियांश आर्या और कूपर कोनोली जैसे विस्फोटक बल्लेबाजों को खो दिया था. इसके बाद जोस बटलर (26) और निशांत सिंधु (15) ज्यादा कुछ नहीं कर पाए. सूर्यांश शेड्गे और मार्कस स्टोनिस ने टीम की लाज बचाई.
शेड्गे का अर्धशतक फीका
सूर्यांश शेड्गे ने मुश्किल पिच पर 29 गेंद में 57 रन की पारी खेली, जिसमें 5 छक्के और 3 चौके देखने को मिले. वहीं, मार्कस स्टोइनिस ने भी 40 रन ठोके और टीम के स्कोर को 163 तक पहुंचा दिया. पंजाब की तरफ से गेंदबाजी भी शानदार देखने को मिली, जिसके चलते मुकाबला आखिरी ओवर तक पहुंच गया.
ये भी पढ़ें.. क्या पंत की फॉर्म पर 27 करोड़ की रकम का असर? कोच ने बताई अंदर की बात
2 बल्लेबाजों ने लिखी जीत की इबारत
164 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात की टीम भी ताश के पत्तों की तरह ही ढेर होती नजर आई, लेकिन साई सुदर्शन ने वन मैन शो दिखाया. सुदर्शन ने मुश्किल पिच पर क्लास दिखाया और 57 रन ठोके. वहीं, जब टीम के लिए कोई नहीं खड़ा हुआ तो अंत में नंबर-5 पर उतरे वाशिंगटन सुंदर ने पैर जमाया. उन्होंने 40 रन की पारी खेली और आखिर में छक्का लगाकर स्टाइल में टीम को जीत दिलाई. गुजरात ने 4 विकेट से मुकाबला अपने नाम किया.