Sri Lanka A vs India A 1st Unofficial Test: श्रीलंका दौरे पर गई इंडिया-ए टीम गाले स्टेडियम में पहला अनऑफिशियल टेस्ट मैच खेल रही है. पहले बल्लेबाजी कर रही भारतीय टीम की ओर से स्टार बल्लेबाज साई सुदर्शन (Sai Sudharsan) ने कमाल कर दिया है. ओपनिंग करने आए सुदर्शन ने 130 गेंदों पर शतक पूरा किया. सेंचुरी पूरी करने में उन्होंने 14 चौके लगाए. सुदर्शन ने इस सेंचुरी के दम पर भारत की टेस्ट टीम में नंबर-3 के लिए अपना दावा एक बार फिर मजबूत किया है.
अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट से पहले हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय टीम मैनेजमेंट और गौतम गंभीर ने साफ संकेत दिए थे कि टेस्ट टीम में नंबर-3 की रेस में साई सुदर्शन फिलहाल देवदत्त पडिक्कल से आगे चल रहे हैं. गंभीर ने कहा था कि किसी भी खिलाड़ी का सही आकलन तभी हो सकता है, जब उसे लगातार लंबे मौके दिए जाएं, और सुदर्शन को अब तक वैसा लंबा रन नहीं मिला है.
जब मैदान पर परीक्षा की घड़ी आई, तो सुदर्शन ने गंभीर के इस भरोसे का मान रखा. इसी दौरे से ठीक पहले उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ इकलौते टेस्ट में 81 रनों की उम्दा पारी खेलकर अपनी लय दिखाई थी. अब पहले अनऑफिशियल टेस्ट में श्रीलंका-ए के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए उन्होंने शानदार शतक जड़कर यह साबित कर दिया कि वे लंबी रेस के घोड़े हैं.
साई सुदर्शन के लिए साल 2026 किसी सपने जैसा गुजर रहा है. इस अनऑफिशियल टेस्ट से ठीक पहले समाप्त हुए आईपीएल 2026 (IPL 2026) में उन्होंने गुजरात टाइटंस के लिए खेलते हुए रनों का अंबार लगा दिया था. सुदर्शन ने सीजन के 17 मैचों में घातक बल्लेबाजी करते हुए 722 रन कूटे थे. वह आईपीएल 2026 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में तीसरे टॉप स्कोरर रहे थे. इसी व्हाइट-बॉल फॉर्म को उन्होंने अब रेड-बॉल (टेस्ट) क्रिकेट में भी बखूबी जारी रखा है.
श्रीलंका ए के खिलाफ भारतीय टीम के लिए सुदर्शन के साथ आयुष पांडे ओपनिंग करने आए थे, जिन्होंने 64 गेंदों पर 25 रन बनाए. फिर नंबर-3 पर उतरे देवदत्त पडिक्कल 12 रन बनाकर चलते बने. ऋतुराज गायकवाड़ ने 53 गेंदों पर 22 रन जोड़े. अब सुदर्शन का साथ देने के लिए कप्तान ध्रुव जुरेल क्रीज पर उतरे हैं. खबर लिखे जाने तक दूसरे सेशन में भारतीय टीम ने 3 विकेट खोकर 188 रन बना लिए हैं. क्रीज पर सुदर्शन 116 जबकि जुरेल 5 रन बनाकर नाबाद हैं.
इंडिया-ए (India A): साई सुदर्शन, आयुष पांडे, देवदत्त पडिक्कल, ऋतुराज गायकवाड़, ध्रुव जुरेल (कप्तान/विकेटकीपर), शेख रशीद, हर्ष दुबे, सारांश जैन, अंशुल कंबोज, यश ठाकुर, आकिब नबी डार.
श्रीलंका-ए (Sri Lanka A): पवनथा वीरासिंघे, निरोशन डिकवेला (विकेटकीपर), नुवानिदु फर्नांडो, आसेन बंडारा, सहान अराचिगे (कप्तान), रविंदु फर्नांडो, अंजलि बंडारा, कविंदु पाथिरत्ने, दुलाज समुदिता, चमिका गुणसेकरा, दिलुम सुदीरा.