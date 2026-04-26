चेन्नई का लड़का, चेन्नई का ही काल! CSK के खिलाफ फिर गरजा युवा स्टार का बल्ला, आंकड़े देख उड़ जाएंगे होश

IPL 2026 CSK vs GT: आईपीएल 2026 के 37वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स को करारी हार मिली है. गुजरात टाइटंस ने शानदार गेंदबाजी और साई सुदर्शन की नपी-तुली बल्लेबाजी के दम पर एमए चिदंबरम स्टेडियम में जीत हासिल की. कगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज और जेसन होल्डर की तिकड़ी ने चेन्नई को मात्र 158/7 के स्कोर पर रोक दिया. इसके बाद सुदर्शन की शानदार पारी ने टाइटंस को चेन्नई के घर एमए चिदंबरम स्टेडियम में जीत दिला दी.

चेपॉक की पिच पर जहां तालमेल बिठाना मुश्किल था, वहां गुजरात के गेंदबाजों ने अनुशासन के साथ प्रदर्शन किया. रबाडा सबसे घातक साबित हुए. उन्होंने अपने स्पेल में 3/25 विकेट चटकाए. 159 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए साई सुदर्शन ने बल्लेबाजी का मास्टरक्लास पेश किया. उन्होंने परिस्थितियों के अनुरूप खुद को ढालते हुए 46 गेंदों में 87 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली.

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सुदर्शन ने चेन्नई के गेंदबाजों की लय बिगाड़ दी

सुदर्शन ने धैर्य और आक्रामकता का सही संतुलन बनाया और सात छक्के जड़कर चेन्नई के गेंदबाजों की लय बिगाड़ दी. उन्हें कप्तान शुभमन गिल का भरपूर सहयोग मिला, जिन्होंने 23 गेंदों में 33 रनों का योगदान दिया. सुदर्शन ने पावरप्ले के दौरान 58 रन जोड़कर मैच को चेन्नई की पकड़ से दूर कर दिया. पिछली पारी में शतक जड़ने वाले सुदर्शन ने अपनी शानदार फॉर्म जारी रखी और मैदान के चारों ओर शॉट्स लगाए. गिल के आउट होने के बाद जोस बटलर ने सहायक की भूमिका बखूबी निभाई और 30 गेंदों में नाबाद 39 रन बनाए. गुजरात ने 16.4 ओवर में 162/2 का स्कोर बनाकर 20 गेंद शेष रहते 8 विकेट से मुकाबला अपने नाम कर लिया.

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घरेलू टीम के खिलाफ जोरदार रिकॉर्ड

सुदर्शन का रिकॉर्ड अपनी घरेलू टीम चेन्नई सुपरकिंग्स के खिलाफ रिकॉर्ड शानदार है. वह चेन्नई के रहने वाले हैं और तमिलनाडु के लिए घरेलू क्रिकेट खेलते हैं. सुदर्शन का सीएसके के खिलाफ रिकॉर्ड अविश्वसनीय रहा है. उन्होंने चेन्नई के खिलाफ 6 पारियों में 386 रन बनाए हैं. उन्होंने चेन्नई के खिलाफ क्रमश: 22, 96, 37, 103, 41 और 87 का स्कोर बनाया है.