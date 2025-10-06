विलेन: टेस्ट खेलने के काबिल नहीं भारत का ये क्रिकेटर! दूसरे टेस्ट मैच से कट सकता है पत्ता

IND vs WI 2nd Test: भारत और वेस्टइंडीज के बीच जारी टेस्ट सीरीज के दौरान एक खिलाड़ी टीम इंडिया के लिए कमजोर कड़ी साबित हो रहा है. मैच दर मैच ये खिलाड़ी अपने खराब प्रदर्शन की वजह से सुर्खियों में आ रहा है. वेस्टइंडीज के खिलाफ 10 अक्टूबर से दिल्ली में होने वाले दूसरे टेस्ट मैच में कप्तान शुभमन गिल और कोच गौतम गंभीर अगर इस खिलाड़ी को टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन से बाहर कर दें तो किसी को भी हैरानी नहीं होगी.
टेस्ट खेलने के काबिल नहीं भारत का ये क्रिकेटर!
भारतीय क्रिकेट टीम के फैंस और बड़े-बड़े एक्सपर्ट्स साई सुदर्शन की खूब आलोचना कर रहे हैं. वेस्टइंडीज के खिलाफ अहमदाबाद में खेले गए पहले टेस्ट मैच में साई सुदर्शन 19 गेंदों पर 7 रन बनाकर आउट हो गए. साई सुदर्शन के टेस्ट क्रिकेट में टेम्परामेंट पर भी सवाल उठ रहे हैं. साई सुदर्शन को टेस्ट में नंबर-3 बल्लेबाज के तौर पर आजमाया गया है, जिसमें वह अभी तक बुरी तरह नाकाम साबित हुए हैं. साई सुदर्शन ने अपने टेस्ट डेब्यू के बाद से अभी तक 4 टेस्ट मैचों की 7 पारियों में 0, 30, 61, 0, 38, 11 और 7 रन के स्कोर ही बनाए हैं.
दूसरे टेस्ट मैच से कट सकता है पत्ता
साई सुदर्शन का बल्ला न विदेश में चल रहा है और न ही भारत में. साई सुदर्शन ने अभी तक 4 टेस्ट मैचों की 7 पारियों में केवल 147 रन ही बनाए हैं, जिसमें सिर्फ एक अर्धशतक ही शामिल है. साई सुदर्शन का हाईएस्ट स्कोर 61 रन है. कुल मिलाकर भारत को टेस्ट क्रिकेट में नंबर-3 का बेहतरीन बल्लेबाज अभी तक नहीं मिल पाया है. साई सुदर्शन के प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें दूसरे टेस्ट मैच से बाहर किया जा सकता है और उनकी जगह नंबर-3 पर देवदत्त पडीक्कल को मौका दिया जा सकता है.
10 अक्टूबर से खेला जाएगा दूसरा टेस्ट
भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा और आखिरी मुकाबला 10 अक्टूबर को नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. इससे पहले अहमदाबाद में खेले गए पहले टेस्ट मैच में भारत ने प्रचंड जीत दर्ज की थी. वेस्टइंडीज की टीम ने ढाई दिन में ही सरेंडर कर दिया. भारत ने यह मुकाबला पारी और 140 रन से जीतकर दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 से अजेय बढ़त बना ली. भारत के स्टार क्रिकेटर रवींद्र जडेजा को उनके बेहतरीन ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए 'मैन ऑफ द मैच' चुना गया है. रवींद्र जडेजा ने पहली पारी में नाबाद 104 रन बनाए थे, जबकि दूसरी पारी में 4 विकेट झटके थे.